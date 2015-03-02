Tek renkle evinizi canlandırmanın 6 garantili yolu

Ev dekorasyonu elbette katı kuralların olmadığı, kişisel zevklerin devreye girdiği ve yaklaşımların sonsuza ıraksadığı bir alan. Ama bütün bu serbestliğe rağmen, kural değilse de kılavuz gibi takip edebileceğiniz temel bazı prensiplerin varlığından söz edilebilir. Bu temel noktalardan biri de tek bir renk ve onun tonlarının odanın tamamını kaplayarak boğucu ve monoton bir atmosfer yaratmasının önüne geçebilmektir. Özellikle açık bir renk ya da siyah-beyaz gibi güçlü ve ağırlığı olan renkleri kullanıyorsanız, olası bir monotonluk hissini ortadan kaldırmanın en kolay ve garantili yolu, abartmamak kaydıyla parlak bir renk ilavesi yapmaktır. Bu ilaveyi saksı, yastık ya da benzer küçük bir dekoratif eşyayla yapabileceğini gibi, bir mobilya ilavesi de derdinize derman olabilir.
Bu yazıda sizler için Türkiye'deki evlerden, tek bir parlak renk ilavesinin nasıl mucizevi bir görsel etkiye neden olabileceğini gösteren örnekleri topladık. İşte ev dekorasyonunda tek renkle gelen mucize:
Özellikle siyah-beyaz ağırlıklı mekânlarda hem gözü yormamak, hem de ortama biraz canlılık katmak için mor ya da turuncu gibi canlı ve sıcak bir renkle küçük bir dokunuş yapmak hoş olabilir. İzmir merkezli As Tasarım-Mimarlık tarafından tasarlanan bu salonda görüldüğü gibi. Burada bitki ilaveleri dışında tamamıyla siyah be beyazdan oluşan bir renk paletinin hakimiyetindeki salonu o ağırlık ve ciddiyetten kurtaran etken, her iki kanepeye ilave edilen iki küçük mor yastık oluyor. Moru biraz daha abartsanız belki iyice
çıfıt çarşısı izlenimi verecek, ama bu haliyle, o küçücük yastıklar salona adeta mucizevi bir canlılık katıyorlar.
Özellikle beyazın hakim olduğu alanlarda optik anlamda yorucu ve lüzumundan fazla göz kamaştırıcı bir görünümün ortaya çıkma riski her zaman söz konusudur. Bu bakımdan beyazın neredeyse her renkle uyum sağlayabiliyor olmasının da rahatlığıyla, beyaz ağırılıklı mekânlara, bu örnekte olduğu gibi küçük ilaveler yapmak şarttır. Bursa merkezli Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu oturma odasında, ağırlık beyazda olmasına rağmen, yastıklar, halı ve duvardaki tablo ile maskelerin stratejik konumları ve renkleri mekânı hem zevkli, hem eğlenceli hale getiriyor. Bu da açık tonlu bir mekânı canlandırmak için illâ ki bas bas bağıran canlı bir renge ihtiyacınız olmadığının bir kanıtı. Sarı-yeşil-mavinin soluk tonları burada çok güzel bir etki yaratıyor.
Son yıllarda çok farklı alternatifleri görüyor olsak da, klasikçiler için oturma odası, banyo ve mutfak gibi mekânların ana rengi genellikle beyazdır. Bu bakımdan bu mekânlara yapılacak renk müdaheleleri çok daha kritik hale gelir. As Tasarım-Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası, söz konusu ilavelerin ne kadar önemli ve iç açıcı olabileceğinin canlı kanıtı gibi duruyor. Tasarımcı burada beyazın monotonluğunu dağıtmak için bir değil üç renk tercih etmiş, ama hepsini aşırıya kaçmadan ve olabilecek en zevkli biçimde, odanın farklı noktalarına yerleştirerek hem harmonik, hem de insanın içini açan bir görüntü elde etmeyi başarmış. Yatak odanızı monotonluktan kurtarmak istiyorsanız, bu yaklaşım sizin için ideal örnek olabilir.
Görsel anlamda sıkıcı ya da yorucu bir görünüm alma riskini en çok taşıyan mekânlardan biri de evlerimizin banyolarıdır. Metalik ya da açık renklerin tercih edildiği banyolarımızda da küçük canlı renk ilaveleriyle mucizeler yaratmak mümkün. Antalya'da bulunan Mimoza Mimarlık tarafından tasarlanan bu hoş banyoda olduğu gibi. Grinin ana vurgu rengi olarak tercih edildiği bu banyoda, canlılık ihtiyacını lavabo haznesi gibi beklenmedik bir unsur karşılıyor. Hem de ne karşılamak? Mekâna girdiğiniz anda ilk göze çarpan unsur olarak diğer her şeyden, hatta askıdaki o küçük kırmızı bezlerden bile rol çalıyor. Zevkli ve sıradışı bir renk ilavesiyle adeta kimlik değiştiren bir banyo.
Açık tonların hakim olduğu mekânları dekoratif unsurlar ve süs eşyalarıyla ya da tablolarla renklendirebileceğiniz gibi, küçük bir mobilya ilavesi de bu işi görebilir. İstanbul merkezli Dicle Hökenek Architecture tarafından tasarlanan bu evde olduğu gibi. Tasarımcı bu zevkle döşenmiş evde zemindeki ahşabın sıcaklığıyla, beyazın saflığını bir araya getirdikten sonra, buraya şöyle beklenmedik, özgün bir ilaveye ihtiyaç olduğunu düşünmüş olacak ki, bu göz alıcı tekli koltuğu girişe koymuş. Bu ilavenin yarattığı etkiyi şöyle anlayabilirsiniz: Bir an için aynı mekânı bu koltuk olmadan düşünün. Çok daha sıradan ve renksiz olacaktı değil mi? İşte tek renkle gelen mucizenin bir başka örneği.
Ev dekorasyonuna bazen de belli bir kuşağın çocukluğuna damga vurmuş olan meşhur
Resim Sevinci programının kahramanı Bob Ross gibi yaklaşmak gerekiyor.
Şuraya da küçük mutlu bir bulut konduralım, yerine,
şuraya da küçük mutlu bir mor yastık konduralım, deyip genel manzarayı değiştirebilmelisiniz. İstanbul'da bulunan Ak Design Studio tarafından tasarlanan bu salonda olduğu gibi. Elbette o mor yastık olmadan da bu salon yine son ferahlığı ve doğallığıyla hoşunuza gidebilirdi, ama o
küçük mutlu mor yastık mekânı bir sonraki seviyeye geçirmeye yetip de artıyor bile.