Tek renkle evinizi canlandırmanın 6 garantili yolu

Ev dekorasyonu elbette katı kuralların olmadığı, kişisel zevklerin devreye girdiği ve yaklaşımların sonsuza ıraksadığı bir alan. Ama bütün bu serbestliğe rağmen, kural değilse de kılavuz gibi takip edebileceğiniz temel bazı prensiplerin varlığından söz edilebilir. Bu temel noktalardan biri de tek bir renk ve onun tonlarının odanın tamamını kaplayarak boğucu ve monoton bir atmosfer yaratmasının önüne geçebilmektir. Özellikle açık bir renk ya da siyah-beyaz gibi güçlü ve ağırlığı olan renkleri kullanıyorsanız, olası bir monotonluk hissini ortadan kaldırmanın en kolay ve garantili yolu, abartmamak kaydıyla parlak bir renk ilavesi yapmaktır. Bu ilaveyi saksı, yastık ya da benzer küçük bir dekoratif eşyayla yapabileceğini gibi, bir mobilya ilavesi de derdinize derman olabilir.

Bu yazıda sizler için Türkiye'deki evlerden, tek bir parlak renk ilavesinin nasıl mucizevi bir görsel etkiye neden olabileceğini gösteren örnekleri topladık. İşte ev dekorasyonunda tek renkle gelen mucize: