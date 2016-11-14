Küçük ve süper şık 10 mutfak örneği

Küçük boyutlu mutfaklarda dekorasyon yapmak maharet isteyen bir iştir. Bu nedenle küçük mutfakların dizayn edilmesi ve fonksiyonellik kazandırılması için her detayın önemle ele alınması ve dekorasyon içine yerleştirilmesi gereklidir. Bu gün homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan küçük boyutlu mutfakların bir arada olduğu şık ve işlevsel örnekleri inceliyoruz. Optimize edilmiş olan iç tasarımı titizlikle yapılan ev hanımlara kolaylık sağlayan dizaynlar ve yerleşimler ile bir mutfağın boyutlara mahkum olmadığını ve küçük mutfaklarında işlevsel ve geniş bir şekilde dekore edilebileceğini yakından göreceğiz.