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Küçük ve süper şık 10 mutfak örneği

umit atdağ umit atdağ
Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Eklektik Mutfak
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 Küçük boyutlu mutfaklarda dekorasyon yapmak maharet isteyen bir iştir. Bu nedenle küçük mutfakların dizayn edilmesi ve fonksiyonellik kazandırılması için  her detayın önemle ele alınması ve dekorasyon içine yerleştirilmesi gereklidir. Bu gün homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan küçük boyutlu mutfakların bir arada olduğu şık ve işlevsel örnekleri inceliyoruz. Optimize edilmiş olan  iç tasarımı titizlikle yapılan ev hanımlara kolaylık sağlayan dizaynlar ve yerleşimler ile bir mutfağın boyutlara mahkum olmadığını ve küçük mutfaklarında işlevsel ve geniş bir şekilde dekore edilebileceğini yakından göreceğiz.

Camların estetiği

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Modern Mutfak
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Küçük mutfaklar için estetik bir iç ortam yaratmak çok zordur. Estetik bir iç ortam yaratırken aynı zamanda fazladan yer işgal etmemek için resimde yer alan ve mutfağın yemek odasından zarif bir şekilde cam ile ayrıldığı mutfak dekorasyonunu kendimize örnek alabiliriz. Özel aydınlatma armatürleri ile şık dekorasyonlara şmza atarak mutfağınızı daha görsel hale getirebilirsiniz.

Beyaz mutfaklar

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Mutfak
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Beyaz renkler küçük alanlarda geniş görünümler yaratan açık renkler olduğu için küçük olan mutfağınızda beyaz renkler tercih etmeniz çok akıllıca olacaktır. Bu örnek mutfakta olduğu gibi sadece beyaz renkler kullanılmış ve dar olan mutfak geniş aydınlık ve ferah bir mutfak haline getirilmiş.

Niş mutfaklar

Appartamento in vendita a Lesa, Boite Maison Boite Maison Modern Mutfak
Boite Maison

Boite Maison
Boite Maison
Boite Maison

Mutfağınızı dekore ederken küçük alanları genişletmek için resimdeki gibi niş alanlar oluşturmanız yerinde olacaktır. Niş alanlar sayesinde mutfağınızın büyük mobilyalarını ve elektronik eşyalarınızı bu alanlar içinde dekore edebilir ve dar olan mutfağınızı daha geniş bir mutfak haline getirebilirsiniz.

Parlak yüzeyler

Attico in centro a Milano, D3 Architetti Associati D3 Architetti Associati Klasik Mutfak
D3 Architetti Associati

D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati

Küçük mutfakları daha şık mutfaklar olarak göstermek ve dar dezavantajını ortadan kaldırmak dekorasyon içinde akıllıca bir tercih olacaktır. Bu sayede hem mutfağınızda kullanacağınız parlak yüzeyler mutfağın şık ve zarif bir mutfak olmasını sağlayacak hem de geniş bir mutfak sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Pastel renkler

Casa CA, Studio Associato 3813 Studio Associato 3813 Klasik Mutfak
Studio Associato 3813

Studio Associato 3813
Studio Associato 3813
Studio Associato 3813

Mutfak dekorasyonlarında kullanacağınız pastel renkler ile mutfaklarınız daha canlı, daha görsel ve daha şık mutfaklar haline gelecektir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi şık bir mutfak için pastel renkler tercih etmeli ve dekorasyonunuzun zarif olmasını sağlamalısınız.

U mutfaklar

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN Endüstriyel Mutfak
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Küçük mutfakların dekorasyonlarını yaparken işlevsel ve fonksiyonel olması için U model mutfak dekorasyonlarını tercih etmelisiniz. Bu sayede mutfaklarınızın daha işlevsel ve daha geniş olmasını sağlayacağınız gibi  daha fazla depolama alanına sahip olabilirsiniz.

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Şık tasarımlar

...a casa di Luca, Cucine e Design Cucine e Design Endüstriyel Mutfak
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Mutfak dekorasyonlarında küçük ölçülerin dezavantajını ortadan kaldırmak için şık tasarımlar yapmalı ve zarif yerleşimler ile resimdeki gibi muhteşem mutfaklara sahip olmalısınız. Mutfak tezgahını işlevsel  tezgahlardan tercih ettiğinizde kullanışlı bir mutfağa sahip olmanız çok kolay olacaktır.

Küçük ve modern mutfaklar

OSTIENSE FLAT, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors Endüstriyel Mutfak
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

Küçük bir mutfağın geniş  ve kullanışlı bir mutfak olması için modern bir mutfak tasarımı olması yeterlidir. Resimde yer alan ve küçük olmasına karşın oldukça çağdaş ve modern olan mutfak dekorasyonu ile mutfağın kusursuz olmasını sağlamış. Ayrıca duvar saati ile mutfağa aksesuar süslemesi de yapılarak küçük mutfaktan modern bir mutfak yaratılmış.

Renkler ve desenler

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Eklektik Mutfak
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

Dar ve küçük mutfakların dekorasyonlarında kullanacağınız renkler ve desenler mutfağınızın daha görsel ve daha kullanışlı mutfaklar olmasını sağlayacaktır. Örnek mutfakta kullanılan mor desenler ile mutfağın canlılığı artırılmış, tasarımın modern olması sayesinde de mutfak bir yaşam alanı kadar şık bir mutfak haline getirilmiş.

Mermerin zarafeti

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Eklektik Mutfak
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Mutfaklarda kullanılan mermerler mutfağın zarafetini artırdığı gibi şık ve insanların hayran kalacağı güzellikte bir mutfak dekorasyonu oluşmasını sağlar. Örnek mutfak dekorasyonunda kullanılan mermer tezgah ve mermer masa küçük mutfaklarda kullanılarak mutfağın küçük olma dezavantajı ortadan kaldırılarak oldukça şık bir mutfak oluşmasına da katkı sağlar.

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