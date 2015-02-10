Modern peyzaj mimarisinin seçkin örnekleri

Yüzlerce konutun bir arada bulunduğu geniş ölçekli projelerin, şehirlerde yaşayan nüfusun giderek daha büyük bir yüzdesine ev sahipliği yaptığı yirmi birinci yüzyılda, bu dev yaşam alanalarının çoğu kez yarıdan fazlasını oluşturan ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler, yeşil alanlar da hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başladı. Geçmişte yeşil alanlarda vakit geçirme, çocuklarımızı parka çıkarma gibi ihtiyaçlarımız için evlerimizden uzaklaşmak zorunda kalıyorduk. Bugünse yaşadığımız siteden çıkmadan bu gibi ihtiyaçlarımızı rahatlıkla giderebiliyoruz. Bununla birlikte, bu ortak alanların tasarımları da önemini arttırdı elbette. Böylelikle peyzaj mimarisi de, tıpkı mimari ve iç mimari gibi yaşam alanlarının rengini belirleyen önemli bir dal olarak kendini ortaya koymaya başladı. Bu yazımızda Türkiye'nin seçkin peyzaj mimarlığı firmalarının yaptığı güzide çalışmaları biraraya getirdik. İçinizi açacak bu dış mekan tasarımlarına bakmaya doyamayacaksınız.
Akdeniz'in Toros Dağları'yla kucaklaştığı, tarımın ve turizmin başkenti Antalya'dan, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı imzalı Lagoon Villas otelinde kendinizi Maldivler'de sanmanız son derece olası. Peyzaj tasarımı sırasında doğal unsurlara ve ağaçlara dokunulmamış olması da bu projeyi özel kılan yanlarından bir tanesi. Deniz, doğa, huzur ve muhteşem bir tasarımın birlikteliği, size harika bir tatil vaat etmenin yanı sıra, belki de kendi bahçeniz, kendi yaşam alanlarınız için de harika fikirler verecek.
Ege'nin incisi Bodrum'da, artık klasik beyaz Bodrum evlerinden başka, villalardan oluşan iddialı konut projeleri de sık sık karşımıza çıkıyor. European Property Awards ödüllü RetrON Bodrum da bunlardan bir tanesi, hatta son dönemin en dikkat çekenlerinden desek de yanlış olmaz. Retro bir mimari üslubun tercih edildiği projenin peyzaj tasarımını ise Barış Ekmekçi ve Münire Sağat tarafından kurulan Studio BEMS üslenmiş. Ortaya koydukları düzenlemeler ise, RetrON Bodrum'un gölgesinde kalmak bir yana, onun değerini adeta bir kat daha arttırıyor.
Eskişehir, Avrupa tipi bir şehircilik anlayışını benimseyen belediyeler sayesinde son on yılda adeta kıta Avrupası'nda bir şehirden ayrılamayacak kadar güzel bir görüntüye kavuştu. Ortasından geçen Porsuk Çayı bile çoğu Avrupa kentini bölen kanalları andırıyor. Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda ise, yakın zamana kadar adeta bir çöplük görünümünde olan Çamlıca Mahallesi'ndeki boş alanın, Tepebaşı Belediyesi tarafından, 150 tür bitkisiyle, müziğin ritmine göre çalışan fıskiyeleriyle, birbirine küçük derelerle bağlanan üç adet göleti, kafeleri ve restoranları ile göz dolduran muazzam bir parka dönüştürüldüğünü görüyoruz. Eskişehir bu anlayışla devam ettiği sürece en güzel şehirlerimizden biri olarak yerini koruyacak gibi görünüyor.
Şehir hayatının koşturmacası içersinde, çoğu kez görmezden geldiğimiz, yahut belki hiç görmediğimiz bitkiler, yaşamın temel kaynağını oluşturuyorlar. Galiba bunu unutuyoruz zaman zaman. Ancak bitkilerle karşılaştığımızda, bir yeşil alana gittiğimizde aslında ne kadar büyük bir ihtiyaca yanıt verdiklerini hatırlıyoruz. Ama onların kıymetini çok iyi bilenler de var. Bahçe Tasarım'ın türlü parçalarla bir araya getirerek adeta birer sanat eserine dönüştürdüğü bitkiler, Tarabya Rüya Residence'ı da capcanlı bir alana dönüştürmüş.
Sıradışı bir fikir duymaya hazır mısınız? O zaman sıkı durun. Kullanıcıların keyifle zaman geçirebileceği, doğayla
bütünleşen mekanlar yaratmak felsefesiyle yola çıkan Eksen Peyzaj, ortaya koyduğu dikey yeşil alan projeleriyle hem şaşkınlık, hem de hayranlık uyandırıyor. Duvar ve benzeri zeminlerde yalnızca tek tür bitkiden oluşmayan, sofistike aranjmanlar ve peyzajlar yaratan Eksen Peyzaj, tasarım anlayışıyla en iddialı peyzaj fimaları arasında yer aldığını bir kez daha gösteriyor.