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Modern peyzaj mimarisinin seçkin örnekleri

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Tarabya Ruya Residence, Bahce Tasarim Bahce Tasarim Bahçe
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Yüzlerce konutun bir arada bulunduğu geniş ölçekli projelerin, şehirlerde yaşayan nüfusun giderek daha büyük bir yüzdesine ev sahipliği yaptığı yirmi birinci yüzyılda, bu dev yaşam alanalarının çoğu kez yarıdan fazlasını oluşturan ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler, yeşil alanlar da hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başladı. Geçmişte yeşil alanlarda vakit geçirme, çocuklarımızı parka çıkarma gibi ihtiyaçlarımız için evlerimizden uzaklaşmak zorunda kalıyorduk. Bugünse yaşadığımız siteden çıkmadan bu gibi ihtiyaçlarımızı rahatlıkla giderebiliyoruz. Bununla birlikte, bu ortak alanların tasarımları da önemini arttırdı elbette. Böylelikle peyzaj mimarisi de, tıpkı mimari ve iç mimari gibi yaşam alanlarının rengini belirleyen önemli bir dal olarak kendini ortaya koymaya başladı. Bu yazımızda Türkiye'nin seçkin peyzaj mimarlığı firmalarının yaptığı güzide çalışmaları biraraya getirdik. İçinizi açacak bu dış mekan tasarımlarına bakmaya doyamayacaksınız.

Burası Maldivler değil

Lagoon Villas Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Lagoon Villas

Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Akdeniz'in Toros Dağları'yla kucaklaştığı, tarımın ve turizmin başkenti Antalya'dan, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı imzalı Lagoon Villas otelinde kendinizi Maldivler'de sanmanız son derece olası. Peyzaj tasarımı sırasında doğal unsurlara ve ağaçlara dokunulmamış olması da bu projeyi özel kılan yanlarından bir tanesi. Deniz, doğa, huzur ve muhteşem bir tasarımın birlikteliği, size harika bir tatil vaat etmenin yanı sıra, belki de kendi bahçeniz, kendi yaşam alanlarınız için de harika fikirler verecek.

Bodrum'un yeni yıldızı

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Ege'nin incisi Bodrum'da, artık klasik beyaz Bodrum evlerinden başka, villalardan oluşan iddialı konut projeleri de sık sık karşımıza çıkıyor. European Property Awards ödüllü RetrON Bodrum da bunlardan bir tanesi, hatta son dönemin en dikkat çekenlerinden desek de yanlış olmaz. Retro bir mimari üslubun tercih edildiği projenin peyzaj tasarımını ise Barış Ekmekçi ve Münire Sağat tarafından kurulan Studio BEMS üslenmiş. Ortaya koydukları düzenlemeler ise, RetrON Bodrum'un gölgesinde kalmak bir yana, onun değerini adeta bir kat daha arttırıyor.

Avrupa kenti Eskişehir

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir, Avrupa tipi bir şehircilik anlayışını benimseyen belediyeler sayesinde son on yılda adeta kıta Avrupası'nda bir şehirden ayrılamayacak kadar güzel bir görüntüye kavuştu. Ortasından geçen Porsuk Çayı bile çoğu Avrupa kentini bölen kanalları andırıyor. Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda ise, yakın zamana kadar adeta bir çöplük görünümünde olan Çamlıca Mahallesi'ndeki boş alanın, Tepebaşı Belediyesi tarafından, 150 tür bitkisiyle, müziğin ritmine göre çalışan fıskiyeleriyle, birbirine küçük derelerle bağlanan üç adet göleti, kafeleri ve restoranları ile göz dolduran muazzam bir parka dönüştürüldüğünü görüyoruz. Eskişehir bu anlayışla devam ettiği sürece en güzel şehirlerimizden biri olarak yerini koruyacak gibi görünüyor.

Sanat eserine dönüşen bitkiler

Tarabya Ruya Residence, Bahce Tasarim Bahce Tasarim Bahçe
Bahce Tasarim

Tarabya Ruya Residence

Bahce Tasarim
Bahce Tasarim
Bahce Tasarim

Şehir hayatının koşturmacası içersinde, çoğu kez görmezden geldiğimiz, yahut belki hiç görmediğimiz bitkiler, yaşamın temel kaynağını oluşturuyorlar. Galiba bunu unutuyoruz zaman zaman. Ancak bitkilerle karşılaştığımızda, bir yeşil alana gittiğimizde aslında ne kadar büyük bir ihtiyaca yanıt verdiklerini hatırlıyoruz. Ama onların kıymetini çok iyi bilenler de var. Bahçe Tasarım'ın türlü parçalarla bir araya getirerek adeta birer sanat eserine dönüştürdüğü bitkiler, Tarabya Rüya Residence'ı da capcanlı bir alana dönüştürmüş.

Aklınızı başınızdan alacak dikey yeşil alanlar

Sancaktepe Ece Botanik BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Ece Botanik

Sancaktepe

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

Sıradışı bir fikir duymaya hazır mısınız? O zaman sıkı durun. Kullanıcıların keyifle zaman geçirebileceği, doğayla
bütünleşen mekanlar yaratmak felsefesiyle yola çıkan Eksen Peyzaj, ortaya koyduğu dikey yeşil alan projeleriyle hem şaşkınlık, hem de hayranlık uyandırıyor. Duvar ve benzeri zeminlerde yalnızca tek tür bitkiden oluşmayan, sofistike aranjmanlar ve peyzajlar yaratan Eksen Peyzaj, tasarım anlayışıyla en iddialı peyzaj fimaları arasında yer aldığını bir kez daha gösteriyor.

Demode bir evin mucizevi dönüşümü
İçinizi açacak bu modern peyzaj tasarımlarına bakmaya doyamayacaksınız.

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