Modern peyzaj mimarisinin seçkin örnekleri

Yüzlerce konutun bir arada bulunduğu geniş ölçekli projelerin, şehirlerde yaşayan nüfusun giderek daha büyük bir yüzdesine ev sahipliği yaptığı yirmi birinci yüzyılda, bu dev yaşam alanalarının çoğu kez yarıdan fazlasını oluşturan ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler, yeşil alanlar da hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başladı. Geçmişte yeşil alanlarda vakit geçirme, çocuklarımızı parka çıkarma gibi ihtiyaçlarımız için evlerimizden uzaklaşmak zorunda kalıyorduk. Bugünse yaşadığımız siteden çıkmadan bu gibi ihtiyaçlarımızı rahatlıkla giderebiliyoruz. Bununla birlikte, bu ortak alanların tasarımları da önemini arttırdı elbette. Böylelikle peyzaj mimarisi de, tıpkı mimari ve iç mimari gibi yaşam alanlarının rengini belirleyen önemli bir dal olarak kendini ortaya koymaya başladı. Bu yazımızda Türkiye'nin seçkin peyzaj mimarlığı firmalarının yaptığı güzide çalışmaları biraraya getirdik. İçinizi açacak bu dış mekan tasarımlarına bakmaya doyamayacaksınız.