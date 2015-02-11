En güzel mutfak dolapları

Hakan Helvacıoğlu yine muhteşem bir mekan tasarımıyla bu seçkimizde de yerini alıyor. Geniş ve ferah bu mutfak projesi, beyazın asaletiyle modern unsurları bir araya getirirken, göz alıcı duvar kağıtları ile de güzel bir kontrast ortaya koyuyor. Endüstriyel izler taşıyan davlumbaz ve aydınlatmalar, klasik bir tarzdaki beyaz mutfak dolaplarıyla bütünleşiyor ve özel bir mermerden işlenerek elde edilen göz alıcı mutfak tezgahı da bu bütünü tamamlıyor. Son dönemde sık sık rastlanan salon ve yemek odasıyla birleşen, veya yalnızca ara bölmelerle ayrılan bir mimariyi burada görmüyoruz; ancak mekanları birbirinden koparmamak adına mutfak kapıyla da bölünmemiş. Böylelikle halihazırda oldukça geniş olan mekanın derinliği daha da arttırılmış.