En güzel mutfak dolapları

Mutfaklar evlerimizin en karakteristik, en önemli alanlarının başında geliyor. Yalnızca yemek yaptığımız veya yemek yediğimiz alanlar olmaktan ibaret değiller artık. Kimi zaman arkadaşlarla veya aile üyeleriyle vakit geçirilen, kimi zaman komşumuzla küçük bir kahve molasına ev sahipliği yapan mutfaklarımızın en önemli parçaları ise kuşkusuz mutfak dolapları. Dünyanın pek çok yerindeki meslektaşları ile rekabet eden yerli tasarımcıların da giderek daha iddialı hale geldiği bir alan olan mutfak dolapları, sofistike tarzları ile de kapladıkları alanın ötesinde bir estetik yaratarak da ön plana çıkıyorlar.
Gizem Kesten Architecture tarafından sunulan bu modern ve kompakt mutfak tasarımında, sade çizgilerin yanında siyahla gelen kaliteli bir hava da dikkat çekiyor. Siyah ankastre fırın, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi ve buzdolabıyla da tamamlanan mutfak dolapları, beyaz zemin ve tavanla da güzel bir kontrast oluşturuyor. En küçük detayına varana kadar siyahta ısrar edilmiş bu iddialı mutfak tasarımında, şık parlak metal mutfak ürünleri daha da fazla dikkat çekiyor.
Modern çizgilerin retro izlerle bir araya geldiği bu mutfağın arkasındaki tasarımcı eli Çağrı Aytaş İç Mimarlık'a ait. Müşterileri olan kişi ya da kurumun ihtiyaçlarını tespit edip, tarz ve karakter sahibi özel tasarımlar üreten Çağrı Aytaş İç Mimarlık, sektörün önde gelen isimlerinden olduğunu, çok sık karşılaşamayacağınız kadar sofistike olan bu mutfakla da bir kez daha ortaya koyuyor. Dış tarafında kulp veya başka bir element kullanılmayan mat sarı üst dolaplar, koyu renk tezgah ve sarı alt dolaplarla müthiş bir uyum içinde. Son derece modern ve aynı zamanda minimal tarzda bir davlumbaz da mutfak dolaplarını tamamlıyor.
Geçmişten günümüze mutfak dolaplarında ve aksesuarlarında en çok tercih edilen renklerin arasında kuşkusuz beyaz her zaman başı çekmiştir. Buzdolabı, bulaşık makinesi, ocak ve diğer elektronik unsurların da ağırlıklı olarak beyaz renkte olması da bunda etkendir elbette. Ancak bu klasik rengi, klişe olmaktan çekip çıkaran, üst sıradaki mutfak dolaplarında da koyu renk bir dokunuşla imzasını atan Kroki İç Mimarık, bu sıradışı mutfak tasarımıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Mutfak dolaplarını üst sınırından başlayıp kıvrılarak yere kadar inen bir uzantı şeklindeki bar tipi bölüm, pratik atıştırmalarınızın vazgeçilmez adresi olacak.
Hakan Helvacıoğlu yine muhteşem bir mekan tasarımıyla bu seçkimizde de yerini alıyor. Geniş ve ferah bu mutfak projesi, beyazın asaletiyle modern unsurları bir araya getirirken, göz alıcı duvar kağıtları ile de güzel bir kontrast ortaya koyuyor. Endüstriyel izler taşıyan davlumbaz ve aydınlatmalar, klasik bir tarzdaki beyaz mutfak dolaplarıyla bütünleşiyor ve özel bir mermerden işlenerek elde edilen göz alıcı mutfak tezgahı da bu bütünü tamamlıyor. Son dönemde sık sık rastlanan salon ve yemek odasıyla birleşen, veya yalnızca ara bölmelerle ayrılan bir mimariyi burada görmüyoruz; ancak mekanları birbirinden koparmamak adına mutfak kapıyla da bölünmemiş. Böylelikle halihazırda oldukça geniş olan mekanın derinliği daha da arttırılmış.
Cenk Saraçoğlu tarafından kurulan ve yeni nesil tasarım firmaları arasında adından söz ettirenlerden biri olan 34 Architects, yine yıllarca eskimeyecek, sadelik ve modernliği en optimum şekilde harmanlayan bir mutfak tasarımıyla karşınızda. Bir tarafta altmışlı yılların şık Manhattan dairelerine has mutfaklardan hafif izler taşıyan, bir yandan da en son tasarım ve mutfak trendleriyle bütünleşen bu mutfak, biraz zamanınızı çalabilir, çünkü buradan çıkmak istemeyebilirsiniz. Göz dolduran tasarımının yanı sıra, fonksiyonellik ve pratiklikten de ödün vermiyor aynı zamanda.