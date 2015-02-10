Demode bir evin mucizevi dönüşümü

Önce & Sonra serimizi takip edenler bilecektir, bir evin durumu ne kadar kötü olursa olsun, özenli ve planlı bir restorasyon çalışmasıyla adam edilmeyecek mekân yoktur. İşte serinin bugünkü bölümünde de bunu kanıtlayan bir başka eve konuk oluyoruz. İspanya'nın Vigo şehrindeki ev genç, çocuksuz bir çift tarafından satın alındığında neredeyse metruk bir durumda iken, müthiş bir yenilemenin ardından hem pırıl pırıl bir hale bürünüyor, hem de bu çiftin yaşam tarzına uygun bir hale getiriliyor.
İspanyol mimarlık bürosu T Estudio de Diseno tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması esnasında sadece mekânın çehresi değişmekle kalmamış, aynı zamanda evin kesimi ve organizasyonunda da majör değişikliker yapılmış. Diğer yandan projeyi üstlenen firma evin orijinal halinden bazı ilgi çekici detayları da muhafaza ederek yeni projeye entegre etmeyi başarmış.
Şimdi gelin evin eski ve yeni halinin fotoğrafları üzerinden bu büyülü dönüşümü yakından görelim.
Evin onarımdan önceki hali çok da işlevsel olmayan, kötü bir kesimin damga vurduğu, bakımsız bir görünüme sahip. Projeyi üstlenen ekibin önceliği evin kullanılabilir alanını artırmak, dolayısıyla mümkün mertebe aralardaki engelleri kaldırmak olmuş. Bu yüzden ilk işlerden biri olarak burada gördüğümüz duvar kaldırılmış ve bu küçük oda yemek odasıyla birleştirilerek mutfak çok daha ferah bir hale getirilmiş.
Ayrıca proje ekibinin restorasyon öncesi mevcut malzemenin bir envanterini çıkarıp, örneğin buradaki eski radyatörler gibi makyajlanıp yeniden kullanılabilecek olan malzemeleri bir kenara ayırdığını da belirtelim.
Bir önceki fotoğraftan farklı bir yerde olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama aslında aynı mekânın onarımdan sonraki halini görüyorsunuz. Ortadaki kolon bize yukarıdaki resimde duvarın bulunduğu yeri hatırlatırken, bu kez mutfakla yemek odasını ayırmak için hem son derece şık, hem de kullanışlı bir dolap seti kullanılmış.
Oturma odasının bu fotoğrafı aslında renovasyon çalışmasının da bir özeti niteliğinde. Sıcak ve samimi bir hava, parlak bir yemek yeme alanı ve mutfak. Gördüğünü gibi, aralardaki duvarların kaldırılması sayesinde mekânın olduğundan daha büyük ve ferah görünmesi sağlanmış.
Evin iç dekorasyonunda ise evsahiplerinin sahip olduğu bazı antik mobilyalarla, ön planda gördüğünüz gir kanepe ve beyaza boyanmış sehpa gibi unsurlar uyumlu biçimde bir araya getirilmiş.
Ahşapın sıcaklığıyla samimi bir hava kazanan yemek alanına şıklık ve özel bir dokunuş katan unsurlar ise, özel tasarım ürünü olan beyaz sandalyeler ve bank olmuş. Hele de söz konusu bankın evde daha önce mekânlar ayırmak için kullanılan malzemeden elde edildiği hesaba katılırsa.
Şimdi gelin tekrar başa dönelim ve mutfağın restorasyondan önceki korkunç durumuna bakalım. Burada gördüğünüz, beyaz fayanslarıyla çok da iç açıcı bir görüntü sunmayan mutfağa giriş kısmı.
Görüldüğü gibi onarımı gerçekleştiren ekip ilk olarak mutfaktaki eski fayansları sökerek ve alanı genişleterek işe başlamış ve mutfağı oturma odasıyla birleştirerek doğal ışıktan da maksimum faydalanmayı başarmış.
Yemek bölümünde olduğu gibi burada da açık renk ahşap malzemenin mekâna şıklık ve dinginlik kattığını görebiliyoruz.
Restorasyon öncesi evin en kötü ve bakımsız durumda olan odalarından birinin banyo olduğunu bu resimde görmek mümkün. Ama aşağıda göreceğiniz gibi, işin uzmanı devreye girince böyle bir mekânı bile baştan yaratmak mümkün olabiliyor.
Yukarıdaki resimle bunun aynı mekânı gösterdiğini anlamamıza yarayan tek şey banyonun penceresi olsa gerek. Bu pencere dışında zeminden başlayıp eşyalara ve lavaboya kadar tamamen değişmiş olan modern bir banyo var karşımızda. Ayrıca eski banyodaki küvetin yerine daha modern görünümlü, cam kapılı bir duşakabin yerleştirilirken, tuvaletin de yeri değiştirilerek banyoya daha fazla hareket alanı kazandırılmış.
Restorasyon öncesine baktığımızda yatak odasının da evin harabe halindeki mekânlarından biri olduğunu görüyoruz. Özellikle zemindeki tahtaları kurtarmak bir hayli zor olacak.
Yatak odasının bu yeni halinde ise ilk bakışta dikkat çeken duvar rengiyle yatak örtüsünün oluşturdupu kontrast oluyor. Yeni yatak odası evin eski halinden bazı unsurları modern bir tasarım diline entegre ederek iç açıcı bir mekân haline gelmiş.
Peki bu restorasyon çalışması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.