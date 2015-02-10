Demode bir evin mucizevi dönüşümü

Önce & Sonra serimizi takip edenler bilecektir, bir evin durumu ne kadar kötü olursa olsun, özenli ve planlı bir restorasyon çalışmasıyla adam edilmeyecek mekân yoktur. İşte serinin bugünkü bölümünde de bunu kanıtlayan bir başka eve konuk oluyoruz. İspanya'nın Vigo şehrindeki ev genç, çocuksuz bir çift tarafından satın alındığında neredeyse metruk bir durumda iken, müthiş bir yenilemenin ardından hem pırıl pırıl bir hale bürünüyor, hem de bu çiftin yaşam tarzına uygun bir hale getiriliyor.

İspanyol mimarlık bürosu T Estudio de Diseno tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması esnasında sadece mekânın çehresi değişmekle kalmamış, aynı zamanda evin kesimi ve organizasyonunda da majör değişikliker yapılmış. Diğer yandan projeyi üstlenen firma evin orijinal halinden bazı ilgi çekici detayları da muhafaza ederek yeni projeye entegre etmeyi başarmış.

Şimdi gelin evin eski ve yeni halinin fotoğrafları üzerinden bu büyülü dönüşümü yakından görelim.