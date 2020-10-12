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Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli

nihal e. nihal e.
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
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Hazır bir dolap satın almak yerine evinizdeki ölü boşlukları değerlendiren, yaratıcı modeller istiyorsanız dolabınızı bir marangoza yaptırmalısınız.

- Özel tasarım dolap yaptırmanın avantajları

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Mutfak
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Sıradan ve fabrikasyon dolaplar her zaman ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Bu yüzden özel tasarım dolaplar yaptırmak çok daha işlevsel ve mekanın iç mimari tasarımına da uygun bir kullanım deneyimi yaratır. Örneğin bir yüklüğe ihtiyacınız varsa sıradan yüklük dolap modelleri yerine özel tasarım bir yüklük dolabı yaptırmak çok daha işlevli olacaktır.

- Sıra dışı ve size özel bir dekorasyon

Adria Kitaplık Este Mimarlık Tasarım Uygulama İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
Este Mimarlık Tasarım Uygulama

Adria Kitaplık

Este Mimarlık Tasarım Uygulama
Este Mimarlık Tasarım Uygulama
Este Mimarlık Tasarım Uygulama

Ayrıca özel tasarım mobilyalar estetik olarak da evinizde farklılık yaratır ve benzersiz bir görünüm ortaya koyar. İşte sizin için sayfalarımızda derlediğimiz şık özel tasarım dolap örnekleri…

1. ​Yatakla dolap bir arada

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

İlk örnek tamamen ahşaptan yapılma bir yatak tasarımı. Tüm bir duvarı kaplayacak şekilde inşa edilen yatağın alt kısmına çekmece yapılırken kalan kısım da dolap olarak değerlendirilmiş.

2. ​Ölü alanları değerlendiren yüklük modelleri

Gwel an Treth Perfect Stays Modern Giyinme Odası
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Sırada ölü boşlukları değerlendiren güzel bir örnek var. Resimde gördüğümüz geniş ahşap kapının duvarla kalan kısmına özel bir dolap tasarlanarak bu boşluk akıllıca değerlendirilmiş. Tamamen boşluğun boyutuna göre ölçülerek yaptırılmış dolap gayet kullanışlı görünüyor.

3. ​Merdiven altı boşluğu

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Evin içindeki bir başka ölün alan ise merdiven altı boşluğudur. Eğer yüksek bir merdivense bu alanı ayna, komodin ve hatta bir kanepe ile değerlendirebilirsiniz. Ancak bu örnekteki gibi alçak bir merdivense ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız en akıllıca hareket bir yüklük dolabı tasarlamaktır. Kapaklı olarak tasarlanan dolabın iç kısmında ahşap çekmeceler bulunuyor. Beyaz kapakları sayesinde dışarıdan anlaşılmıyor da.

4. ​Duvar içi yüklük dolap modelleri

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Bu defa duvar içine tasarlanmış bir dolap örneği görüyoruz. Yan ve arka kısmı beton duvar iken arka kısmına dolap yapılmış. Ek olarak diğer eğimli duvarda da duvara monte dolap kapakları görünüyor. Yani burası bir mini giysi odası diyebiliriz. Dolapların belli olmaması için hepsi beyaza boyanmış. Sadece köşeye yakın duran ahşap küçük raflar hariç.

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5. ​Köşe dolap

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Bir başka dolap örneğinde köşe duvara denk gelecek şekilde tasarlanmış dolap duvar içine monte edilmiş. Bu duvara monte dolap kapaksız olmakla birlikte ahşap çekmeceler ve çok sayıda saklama kutusu kullanıldığından ne depolandığı belli olmuyor. Farklı yüklük modelleri ile ilgileniyorsanız bu tarz L dolapları da değerlendirebilirsiniz.

6. ​Yatak altı dolap

homify Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Sırada son derece kısıtlı bir alana sahip stüdyo daire örneğine geçiyoruz. Resimde gördüğünüz gibi ince bir kabinle ayrılan yatak odası mutfakla bitişik. Yatak ise epeyce yüksekte tutularak alt kısmı giysi dolabı olarak tasarlanmış. İçinde askılığı bile bulunan ahşap dolap gayet yaratıcı bir fikir.

7. ​Şık ve sade

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Stüdyo dairelerden daha büyük evlere geçelim. Son dere şık ve lüks dekore edilmiş giyinme odasında odanın üç bir tarafı katlanabilen kapaklı dolaplarla bezenmiş. Bu kapak tercihinden ötürü dolap kapıları kapandığında oda resimdeki görünümüne kavuşuyor. Ortadaki puf koltuk ve ayna ise şıklığı arttıran unsurlardan.

8. ​Şaşırtıcı tasarım

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Bu örnek bir evden ziyade mağaza için tasarlanmış. Ancak dilediğiniz takdirde eviniz için de yaptırabilirsiniz. Koyu turkuaz renkli ahşap kabinin yan kısmındaki kapı açıldığında içinde merdiven basamaklarını andıran ayakkabılık çıkıyor. Ön kısmında kravat ve kemerleri asmak için askılık yapılmış.

9. ​Paravan işlevi gören dolap

Renovação de apartamento na Junqueira, Borges de Macedo, Arquitectura. Borges de Macedo, Arquitectura. Modern Giyinme Odası
Borges de Macedo, Arquitectura.

Borges de Macedo, Arquitectura.
Borges de Macedo, Arquitectura.
Borges de Macedo, Arquitectura.

Yaptıracağınız giysi dolabı iki işlevli olabilir. Örneğin resimde gördüğümüz geniş yatak odasına büyük bir dolap yaptırılarak aynı zamanda paravan işlevi sağlanmış. Dolabın çift taraflı, beyaz ve pürüzsüz olması dekoratif açıdan da doğru tercih olmuş.

10. ​Yaratıcı fikirler

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Giyinme Odası
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Dolabı marangoza yaptırmanın avantajlarından biri tamamen evinize uygun çözümler sunmasından ötürüdür. Örneğin resimde tavan arasında bulunan bir odanın en alçak duvarına bir giysi dolabı yapıldığını görüyoruz. Pürüzsüz yüzeyi ve dışa açılır kapakları sayesinde kapatıldığı zaman dolap yokmuş izlenimi sağlıyor.

11. ​Spot ışıklar

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Sıradaki tasarım hem evlere hem de mağazalara uygun bir dolap modeli. Üst kısmında askılık ve açık raflar bulunan dolabın alt kısmında çekmeceler bulunuyor. L şeklinde bir alana göre tasarlanmış dolap kıyafetlere tutulmuş spot ışıklar sayesinde daha da göz alıcı hale gelmiş.

12. ​Mutfak dolabı

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Şimdiye dek giysi dolapları örneğinden gittik ancak mutfağınıza uygun dolap modelleri de düşünebilirsiniz. Bu örnekte dışa açılan kapaklara da yapılan raflar sayesinde daha fazla depolama olanağı elde edilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük mutfakların düzeni nasıl olmalı?’ başlığına göz atabilirsiniz.

- Farklı dolap modelleri

BM, Yatak Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Minimalist Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz yatak odası,yatak,gardrop,dolap,
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

BM, Yatak Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Farklı örnekler için Dolap yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 21 fotoğraf başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.


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