Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli

Evin içindeki bir başka ölün alan ise merdiven altı boşluğudur. Eğer yüksek bir merdivense bu alanı ayna, komodin ve hatta bir kanepe ile değerlendirebilirsiniz. Ancak bu örnekteki gibi alçak bir merdivense ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız en akıllıca hareket bir yüklük dolabı tasarlamaktır. Kapaklı olarak tasarlanan dolabın iç kısmında ahşap çekmeceler bulunuyor. Beyaz kapakları sayesinde dışarıdan anlaşılmıyor da.