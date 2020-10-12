Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli

Hazır bir dolap satın almak yerine evinizdeki ölü boşlukları değerlendiren, yaratıcı modeller istiyorsanız dolabınızı bir marangoza yaptırmalısınız.
Sıradan ve fabrikasyon dolaplar her zaman ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Bu yüzden özel tasarım dolaplar yaptırmak çok daha işlevsel ve mekanın iç mimari tasarımına da uygun bir kullanım deneyimi yaratır. Örneğin bir yüklüğe ihtiyacınız varsa sıradan yüklük dolap modelleri yerine özel tasarım bir yüklük dolabı yaptırmak çok daha işlevli olacaktır.
Ayrıca özel tasarım mobilyalar estetik olarak da evinizde farklılık yaratır ve benzersiz bir görünüm ortaya koyar. İşte sizin için sayfalarımızda derlediğimiz şık özel tasarım dolap örnekleri…
İlk örnek tamamen ahşaptan yapılma bir yatak tasarımı. Tüm bir duvarı kaplayacak şekilde inşa edilen yatağın alt kısmına çekmece yapılırken kalan kısım da dolap olarak değerlendirilmiş.
Sırada ölü boşlukları değerlendiren güzel bir örnek var. Resimde gördüğümüz geniş ahşap kapının duvarla kalan kısmına özel bir dolap tasarlanarak bu boşluk akıllıca değerlendirilmiş. Tamamen boşluğun boyutuna göre ölçülerek yaptırılmış dolap gayet kullanışlı görünüyor.
Evin içindeki bir başka ölün alan ise merdiven altı boşluğudur. Eğer yüksek bir merdivense bu alanı ayna, komodin ve hatta bir kanepe ile değerlendirebilirsiniz. Ancak bu örnekteki gibi alçak bir merdivense ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız en akıllıca hareket bir yüklük dolabı tasarlamaktır. Kapaklı olarak tasarlanan dolabın iç kısmında ahşap çekmeceler bulunuyor. Beyaz kapakları sayesinde dışarıdan anlaşılmıyor da.
Bu defa duvar içine tasarlanmış bir dolap örneği görüyoruz. Yan ve arka kısmı beton duvar iken arka kısmına dolap yapılmış. Ek olarak diğer eğimli duvarda da duvara monte dolap kapakları görünüyor. Yani burası bir mini giysi odası diyebiliriz. Dolapların belli olmaması için hepsi beyaza boyanmış. Sadece köşeye yakın duran ahşap küçük raflar hariç.
Bir başka dolap örneğinde köşe duvara denk gelecek şekilde tasarlanmış dolap duvar içine monte edilmiş. Bu duvara monte dolap kapaksız olmakla birlikte ahşap çekmeceler ve çok sayıda saklama kutusu kullanıldığından ne depolandığı belli olmuyor. Farklı yüklük modelleri ile ilgileniyorsanız bu tarz L dolapları da değerlendirebilirsiniz.
Sırada son derece kısıtlı bir alana sahip stüdyo daire örneğine geçiyoruz. Resimde gördüğünüz gibi ince bir kabinle ayrılan yatak odası mutfakla bitişik. Yatak ise epeyce yüksekte tutularak alt kısmı giysi dolabı olarak tasarlanmış. İçinde askılığı bile bulunan ahşap dolap gayet yaratıcı bir fikir.
Stüdyo dairelerden daha büyük evlere geçelim. Son dere şık ve lüks dekore edilmiş giyinme odasında odanın üç bir tarafı katlanabilen kapaklı dolaplarla bezenmiş. Bu kapak tercihinden ötürü dolap kapıları kapandığında oda resimdeki görünümüne kavuşuyor. Ortadaki puf koltuk ve ayna ise şıklığı arttıran unsurlardan.
Bu örnek bir evden ziyade mağaza için tasarlanmış. Ancak dilediğiniz takdirde eviniz için de yaptırabilirsiniz. Koyu turkuaz renkli ahşap kabinin yan kısmındaki kapı açıldığında içinde merdiven basamaklarını andıran ayakkabılık çıkıyor. Ön kısmında kravat ve kemerleri asmak için askılık yapılmış.
Yaptıracağınız giysi dolabı iki işlevli olabilir. Örneğin resimde gördüğümüz geniş yatak odasına büyük bir dolap yaptırılarak aynı zamanda paravan işlevi sağlanmış. Dolabın çift taraflı, beyaz ve pürüzsüz olması dekoratif açıdan da doğru tercih olmuş.
Dolabı marangoza yaptırmanın avantajlarından biri tamamen evinize uygun çözümler sunmasından ötürüdür. Örneğin resimde tavan arasında bulunan bir odanın en alçak duvarına bir giysi dolabı yapıldığını görüyoruz. Pürüzsüz yüzeyi ve dışa açılır kapakları sayesinde kapatıldığı zaman dolap yokmuş izlenimi sağlıyor.
Sıradaki tasarım hem evlere hem de mağazalara uygun bir dolap modeli. Üst kısmında askılık ve açık raflar bulunan dolabın alt kısmında çekmeceler bulunuyor. L şeklinde bir alana göre tasarlanmış dolap kıyafetlere tutulmuş spot ışıklar sayesinde daha da göz alıcı hale gelmiş.
Şimdiye dek giysi dolapları örneğinden gittik ancak mutfağınıza uygun dolap modelleri de düşünebilirsiniz. Bu örnekte dışa açılan kapaklara da yapılan raflar sayesinde daha fazla depolama olanağı elde edilmiş.
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