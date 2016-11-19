Evinizi ve bahçenizi kendiniz güzelleştirin: 12 Kendin Yap fikri

Dekoratif bitki ve çiçeklerinizi bir arada tutacak saksılıklar hem görsel açıdan, hem de işlevsel açıdan elverişli kullanım olanakları sağlar. Arzuya göre ahşap, metal ve hatta ferforje ile yapabileceğiniz saksılık modelleri malzemenin türüne göre boyanabilir ya da cilalanabilir.