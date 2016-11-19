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Evinizi ve bahçenizi kendiniz güzelleştirin: 12 Kendin Yap fikri

Meral Eser Meral Eser
homify BahçeMobilyalar
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Kendin Yap projeleri (DIY) günümüzde oldukça rağbet görüyor. Evinize özgü fark yaratan tasarım fikirleri ile karakteristik unsurlar katabilir, özgün tasarım objelerini değerlendirebilirsiniz. Üstelik evinizi güzelleştirirken cebinizi yakmayan ekonomik çözümler sağlamış oluyorsunuz. Evinizde artık kullanılmayan objeleri yeniden değerlendirmek üzere tespit edip, listeleyerek işe başlayabilirsiniz. Bir araya gelen obje ve eşyalar dekoratif amaçlı kendin yap projesinin birer parçası olabilir. Evinizi ve bahçenizi güzelleştirmek üzere 12 Kendin Yap fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Tekstil ürünleriyle sandalye kılıfları

www.greenlinepeyzaj.com GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

www.greenlinepeyzaj.com

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçe ve teraslarınızda konfor sağlamak istiyorsanız, işe bahçe mobilyalarını daha rahat hale getirerek başlayabilirsiniz. Sırt ve bel ağrılarına iyi gelebilecek organik bel yastıklarının yanı sıra, mevcut olan tekstil ürünleri ile bu işi kolaylaştırabilirsiniz. Sandalyeleriniz için konfor sunan tekstil ürünlerini seçip, mekanla bütünleşecek bir renk alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

2. Saksılıklar

Urban Gardening mit WERKHAUS destinature, Werkhaus Design + Produktion GmbH Werkhaus Design + Produktion GmbH Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Werkhaus Design + Produktion GmbH

Werkhaus Design + Produktion GmbH
Werkhaus Design + Produktion GmbH
Werkhaus Design + Produktion GmbH

Dekoratif bitki ve çiçeklerinizi bir arada tutacak saksılıklar hem görsel açıdan, hem de işlevsel açıdan elverişli kullanım olanakları sağlar. Arzuya göre ahşap, metal ve hatta ferforje ile yapabileceğiniz saksılık modelleri malzemenin türüne göre boyanabilir ya da cilalanabilir.

3. El yapımı banklar

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bahçenizde basit ama etkili bahçe mobilyalarına yer verebilirsiniz. Ağacın formunu çok fazla değiştirmeye gerek kalmayan ban modelleri tasarlayabilir, ferah oturma alanları dizayn edebilirsiniz.

4. Hamak

Dark Chocolate Brown Double Padded Hammock with Pillow Emilyhannah Ltd BahçeMobilyalar
Emilyhannah Ltd

Dark Chocolate Brown Double Padded Hammock with Pillow

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

Eğer keyfinize düşkünseniz, sıcak aylarda açık havanın keyfini çıkarmanızı sağlayacak bir hamak tasarlamaya ne dersiniz? Ahşap iskelet taşıyıcı üzerine tasarlanan rahatlık ve konfor sunan br hamak modeli.

5. Dikey bahçelere alternatif fikirler

Traditional Wooden Seed Tray Lilac Coast BahçeSaksı & Vazolar
Lilac Coast

Traditional Wooden Seed Tray

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Ahşap kasalara sabitlenen  saksı ya da kovalarla kendi dikey bahçenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla şekil alabilen bambular da dikey bahçe oluşturmada kullanışlı bir araç olarak değerlendirilebilir.

6. Kovalardan saksılara

Black Wicker Chair homify BahçeMobilyalar
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Altın sarısı kovalar saksı görevi görüyor. Dekoratif bitki ve çiçeklere uygun ebatlarda kovaları gümüş ya da altın rengi spreylerle boyayarak daha cazip hale getirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Sevimli dostlarımızı unutmamalı

Prism Nest Box Hen and Hammock BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Kuşlar için yuva yapmak görüldüğü üzere oldukça basit. Aynı zamanda bahçe duvarlarınıza renk katan bir dekor olarak değerlendirebilirsiniz. Huzur veren bir evin bahçesinde kuş cıvıltıları eksik olmayacak.

8. Paletlerden saksılıklara

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco BahçeSaksı & Vazolar
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

Daha düzenli bir bahçe dizaynı için saksılarınızı bir arada tutacak estetik bir öğe olarak paletleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kolaylıkla boyanabilir ya da dekorasyon ile uyumlu tonlarda cilalanarak şıklık katabilirsiniz.

9. Reçel kavanozlarından aydınlatma aksesuarlarına

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd BahçeIşıklandırma
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd

Yaratıcı fikirlerle kavanozlardan şişelere birçok cam eşyadan aydınlatma askesuarları fikirleri edinebilirsiniz. Sadece bahçeleriniz için değil, iç mekan ya da teraslarınız için şık aksesuarlar dizayn edebilirsiniz.

10. Dirsek borulardan dekoratif saksılar

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio BahçeSaksı & Vazolar
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

Yaratıcı fikirler saymakla bitmiyor. Sadece dirsek borular bile dekoratif askılı saksılar yapmanıza yeterli birer malzeme. Taşıyıcı iskelet metal ya da ahşaptan imal edilebilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

11. Bitkilerle dekoratif el arabası

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Akdeniz Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Bitki ve çiçekleriniz için alternatif eşya ve objeler bununla sınırlı değil. El arabasının dekoratif amaçla bitkilerle değerlendirilmesi bahçe düzenlemesinde fark yaratacak unsurlardan sadece biri.

12. Dikiş makinesinden dresuara

Dressuar Atölye Butka Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Atölye Butka

Dressuar

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Evinizde fark yaratacak dekoratif fikirleri değerlendirmek istiyorsanız, artık kullanmadığınız eşya ve objeleri değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde bir dikiş makinasından , şık bir dresuara dönüştürülen alternatifi gözlemleyebilirsiniz.

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