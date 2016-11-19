Evinizi ve bahçenizi kendiniz güzelleştirin: 12 Kendin Yap fikri

Kendin Yap projeleri (DIY) günümüzde oldukça rağbet görüyor. Evinize özgü fark yaratan tasarım fikirleri ile karakteristik unsurlar katabilir, özgün tasarım objelerini değerlendirebilirsiniz. Üstelik evinizi güzelleştirirken cebinizi yakmayan ekonomik çözümler sağlamış oluyorsunuz. Evinizde artık kullanılmayan objeleri yeniden değerlendirmek üzere tespit edip, listeleyerek işe başlayabilirsiniz. Bir araya gelen obje ve eşyalar dekoratif amaçlı kendin yap projesinin birer parçası olabilir. Evinizi ve bahçenizi güzelleştirmek üzere 12 Kendin Yap fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Bahçe ve teraslarınızda konfor sağlamak istiyorsanız, işe bahçe mobilyalarını daha rahat hale getirerek başlayabilirsiniz. Sırt ve bel ağrılarına iyi gelebilecek organik bel yastıklarının yanı sıra, mevcut olan tekstil ürünleri ile bu işi kolaylaştırabilirsiniz. Sandalyeleriniz için konfor sunan tekstil ürünlerini seçip, mekanla bütünleşecek bir renk alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Dekoratif bitki ve çiçeklerinizi bir arada tutacak saksılıklar hem görsel açıdan, hem de işlevsel açıdan elverişli kullanım olanakları sağlar. Arzuya göre ahşap, metal ve hatta ferforje ile yapabileceğiniz saksılık modelleri malzemenin türüne göre boyanabilir ya da cilalanabilir.
Bahçenizde basit ama etkili bahçe mobilyalarına yer verebilirsiniz. Ağacın formunu çok fazla değiştirmeye gerek kalmayan ban modelleri tasarlayabilir, ferah oturma alanları dizayn edebilirsiniz.
Eğer keyfinize düşkünseniz, sıcak aylarda açık havanın keyfini çıkarmanızı sağlayacak bir hamak tasarlamaya ne dersiniz? Ahşap iskelet taşıyıcı üzerine tasarlanan rahatlık ve konfor sunan br hamak modeli.
Ahşap kasalara sabitlenen saksı ya da kovalarla kendi dikey bahçenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla şekil alabilen bambular da dikey bahçe oluşturmada kullanışlı bir araç olarak değerlendirilebilir.
Altın sarısı kovalar saksı görevi görüyor. Dekoratif bitki ve çiçeklere uygun ebatlarda kovaları gümüş ya da altın rengi spreylerle boyayarak daha cazip hale getirebilirsiniz.
Kuşlar için yuva yapmak görüldüğü üzere oldukça basit. Aynı zamanda bahçe duvarlarınıza renk katan bir dekor olarak değerlendirebilirsiniz. Huzur veren bir evin bahçesinde kuş cıvıltıları eksik olmayacak.
Daha düzenli bir bahçe dizaynı için saksılarınızı bir arada tutacak estetik bir öğe olarak paletleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kolaylıkla boyanabilir ya da dekorasyon ile uyumlu tonlarda cilalanarak şıklık katabilirsiniz.
Yaratıcı fikirlerle kavanozlardan şişelere birçok cam eşyadan aydınlatma askesuarları fikirleri edinebilirsiniz. Sadece bahçeleriniz için değil, iç mekan ya da teraslarınız için şık aksesuarlar dizayn edebilirsiniz.
Yaratıcı fikirler saymakla bitmiyor. Sadece dirsek borular bile dekoratif askılı saksılar yapmanıza yeterli birer malzeme. Taşıyıcı iskelet metal ya da ahşaptan imal edilebilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Bitki ve çiçekleriniz için alternatif eşya ve objeler bununla sınırlı değil. El arabasının dekoratif amaçla bitkilerle değerlendirilmesi bahçe düzenlemesinde fark yaratacak unsurlardan sadece biri.
Evinizde fark yaratacak dekoratif fikirleri değerlendirmek istiyorsanız, artık kullanmadığınız eşya ve objeleri değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde bir dikiş makinasından , şık bir dresuara dönüştürülen alternatifi gözlemleyebilirsiniz.
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