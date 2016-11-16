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Eski bir evin modern dönüşümü

umit atdağ umit atdağ
Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Modern Evler
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Bu gün Polonya'da bulunan eski evlerin dönüşümüne ve yenilenmesine tanık olmak için eski bir evin yenileme işlemleri sonrası haline konuk oluyoruz.Mimarisi korunarak yapılan dönüşüm işlemlerine peyzaj da eklenmiş ve muhteşem bir bahçe ortaya çıkarılmış. Eski evin  kötü ve insanı kendinden uzaklaştıran görüntüsü ortadan kaldırılmış, modern ve çağdaş dış cephesi ile insanların yaşamak isteyeceği ve beğeneceği bir ev ortaya çıkarılmış. Evin eski halinden modern haline olan yolculuğunda yapılan tasarım ve titiz çalışma sonrası  dış cephe ve bahçesinin uyumu, bütünlüğü ve zarafeti evin özgün hali hakkında fikir edinmenizi de sağlıyor. Homify farkı ile yapılan bu dönüşüme yakından inceleyelim.

Öncesi: bakımsız ve kötü bahçe

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Evin bahçesini incelediğinizde resimde de görüldüğü üzere çok bakımsız ve çok kötü bir halde olduğunu görüyorsunuz. Evin dış cephesinin de eski ve bakımsız olduğu göz önüne alındığında evin uzun süredir bakımsız olduğu anlaşılıyor.Bahçe de yer alan ağaçlar uzun zamandır budanmamış ve toprak da işlenmemiş olduğu için görsellikten uzak, insanlara karamsar bir hava veren bahçenin yenilenmsi işlemleri sonrasını görmelisiniz.

Sonrası: modern ve samimi

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Modern Evler
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Evin dış cephesinin ve bahçenin yenileme işlemleri sonrasında oldukça modern ve oldukça samimi olduğunu resimden görebiliyorsunuz. Bahçe de yer alan tüm ağaçlar sökülerek düz bir yeşil alan düşünülmüş. Evin dış cephesi de yenilenmiş ve modern ve çağdaş bir dış cepheye imza atılmış. Yeşil alan ile dış cephenin birleşimi sonrasında samimi ve insana huzur veren bir ev ortaya çıkarılmış.

Sonrası: davetkar giriş

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Modern Evler
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Evin eski giriş alanını gözünüzün önüne getirdiğinizde yenileme işlemleri sonrasında oldukça davetkar bir giriş ortaya çıkarılmış. Yürüyüş yolu modern bir şekilde yenilenmiş ve yürüyüş yolunun kenarına küçük ve şirin bir bahçe dekore edilmiş. Bahçe içine üç adet bodur ağaç  dikilmiş ve taşlar ile döşenerek muhteşem ve şirin bir bahçe oluşturularak yürüyüş yolu oldukça zarif bir yürüyüş yolu haline getirilmiş.

Sonrası: bütünlük ve uyum

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Modern Evler
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Evin bahçeye bakan dış cephesi yeniden tasarlanarak bütünlüğün ve uyumun bir arada olduğu bir yapı oluşturulmuş.  Bütünlük içerisinde yeni taşıyıcı kolonlar yapılarak evin bahçeye bakan bir avlusu olması sağlanmış. Ayrıca üst kat ile teras alanının birleşmesi ile bütünlük oluşturulmuş ve evin yeni hali hem modern hem de uyum açısından kusursuz olmuş. Ayrıca beyaz dış cephe ile yeşil çim bahçe muhteşem bir bütünlük oluşturmuş ve evin görselliği kat kat artırılmış.

Sonrası: malzemelerin estetiği

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Modern Evler
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Evin eski hali sadece bir sıva ile yapılan dış cephe dekorasyonundan oluşurken yeni hali ise  farklı ve modern malzemelerin bir arada uyum içinde kullanılması ile zarif ve estetik dış cephenin ortaya çıkmasını sağlamış. Ayrıca malzemelerin renklerinin seçiminde de titiz davranılmış ve renklerin uyumlu ve belirli bir düzen içinde olmasına özen gösterilmiş.  Eski hali ile kıyaslandığında yeni hali  bişr saray kadar güzel olan evin estetik açıdan incelendiğinde de kusursuz ve muhteşem olduğu görülüyor.

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