Eski bir evin modern dönüşümü

Bu gün Polonya'da bulunan eski evlerin dönüşümüne ve yenilenmesine tanık olmak için eski bir evin yenileme işlemleri sonrası haline konuk oluyoruz.Mimarisi korunarak yapılan dönüşüm işlemlerine peyzaj da eklenmiş ve muhteşem bir bahçe ortaya çıkarılmış. Eski evin kötü ve insanı kendinden uzaklaştıran görüntüsü ortadan kaldırılmış, modern ve çağdaş dış cephesi ile insanların yaşamak isteyeceği ve beğeneceği bir ev ortaya çıkarılmış. Evin eski halinden modern haline olan yolculuğunda yapılan tasarım ve titiz çalışma sonrası dış cephe ve bahçesinin uyumu, bütünlüğü ve zarafeti evin özgün hali hakkında fikir edinmenizi de sağlıyor. Homify farkı ile yapılan bu dönüşüme yakından inceleyelim.