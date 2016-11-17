Planlarıyla birlikte şahane bir aile evi

Bu gün homify fikirler kitabında yer alan zarif ve estetik ev dekorasyonlarından birinin tüm aşamalarını inceliyoruz. Tasarım aşamalarının tamamını yakından inceleyerek tasarımların uygulanmış hallerini de yakından inceleyerek tasarımlara uygun dekorasyonlar yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ayrıca bir evin zarafet dolu bir dekorasyona sahip olması için tasarım aşamasında neler yapılması gerektiğini de yakından inceleyerek tüm detaylara sahip oluyoruz. Dekorasyon işi oldukça meşakkatli bir iş olduğu için tüm detaylara hakim olmak zorundasınız. Şık bir dekorasyona imza atmak için tasarım aşamasından başlayarak dekorasyonun son noktasına kadar tüm aşamalara hakim olmak adına zarafet dolu bir eve misafir oluyoruz. Bu evin tüm tasarım aşamalarını ve dekorasyonunun püf noktalarını yakından inceleyelim.