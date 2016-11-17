Planlarıyla birlikte şahane bir aile evi

Bu gün homify fikirler kitabında yer alan zarif ve estetik ev dekorasyonlarından birinin tüm aşamalarını inceliyoruz. Tasarım aşamalarının tamamını yakından inceleyerek tasarımların uygulanmış hallerini de yakından inceleyerek tasarımlara uygun dekorasyonlar yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ayrıca bir evin zarafet dolu bir dekorasyona sahip olması için tasarım aşamasında neler yapılması gerektiğini de yakından inceleyerek tüm detaylara sahip oluyoruz. Dekorasyon işi oldukça meşakkatli bir iş olduğu için tüm detaylara hakim olmak zorundasınız. Şık bir dekorasyona imza atmak için tasarım aşamasından başlayarak dekorasyonun son noktasına kadar tüm aşamalara hakim olmak adına zarafet dolu bir eve misafir oluyoruz. Bu evin tüm tasarım aşamalarını ve dekorasyonunun püf noktalarını yakından inceleyelim.
Bir evin yaşanabilir bir ev olması için resimdeki gibi bahçesi, terası, doğal bitkilerim yer aldığı ve dinlenme alanlarına sahip bir bahçesi olması yeterlidir. Bu örnek evimizde olduğu gibi bütün unsurlar bir arada ve çok uyumlu bir şekilde dizayn edildiğinde herkesin yaşamayı hayal ettiği bir ev ortaya çıkacaktır.
Evin ön cephe tasarımlarına bakıldığında bindirme çatı ile ahşap dış kaplama bir arada muhteşem bir uyum içinde dizayn edilmiş. Ayrıca garaj kapısının olduğu alan hem beyaz taşlar olması hem de bahçe ile iç içe olması nedeniyle çok şık ve zarif olarak tasarlanmış.
Evin tasarımı için resimdeki plana bakıldığında bir evde olması gereken tüm yaşam alanlarının yer aldığını görüyorsunuz. Ayrıca ev sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir tasarım yapılarak evin muhteşem ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kadar işlevsel bir ev olması sağlanmış.
Evin çatı katında çıkma bir balkon yapılmış ve çiçeklerin yetiştirileceği, çiçekler içinde sabah kahvaltısı yapılabilen, şık bir güneşlenme ve dinlenme alanı oluşturularak ev sakinlerinin evde ihtiyaç duyacakları her şey göz önünde bulundurulmuş. Ayrıca doğal bitkiler bolca plana eklenerek şık bir tasarım yapılmış.
Salonu yakından incelediğinizde resimde yer alan şık ahşap orta masayı görüyorsunuz. Ayrıca tv ünitesi de uyumlu olması açısından orta masa ile aynı ahşaptan imal edilmiş ve gri tüylü halı ile birlikte çok şık ve insana keyif veren bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Her detaya önem verildiği resimde yer alan uygulamaların uyumlu olması ile ortaya çıkmış oluyor.
Evin çatı katına ulaşımı sağlayan merdiven çok titiz bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca evin iç ortamının beyaz renk ile dekor edilmiş olması merdiveninde beyaz renkler ile dekore edilmesini sağlamış. Merdiven korkuluğunun şık olması ve beyaz kontrastının bozulmasının önlenmesi için estetik bir cam korkuluk yapılmış.
Yemek odası evin mutfağı ile birlikte dekore edilmiş. Mutfak adası yemek odası ile mutfağın sanal sınır olarak düşünülmüş. Mutfağın ve yemek odasının beyaz renkte dekore edilmiş olması evin genel bütünlüğünü bozmamış ve gri renkli sandalyeler ile kontrast diğer odalarda olduğu gibi çok şık bir şekilde hayata geçirilmiş.