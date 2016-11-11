Rüya gibi bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Özgün bir tasarım yapmanın ilk adımı her zaman olmasa bile genellikle taklit etmekle başlar. Kendinden önceki hiçbir örnekten ilham almayan, yalnızca belli yönleriyle bile olsa başka bir şeyi taklit etmeyen üretimlere çok ender rastlanır ve bunlar kendi alanında dahi düzeyinde kabul edilen ve sayıca pek az olan kişiler tarafından ortaya koyulur. Bu yüzden kopya çekmeyi, taklit etmeyi, en azından ilham almayı hor görmek çok akıl kârı bir tutum değildir. Farkında olmasak bile çoğu konuda kendimiz de aynı şeyi yaparız. Herhangi bir dergiye ya da başka bir internet kaynağına bakmadan ve tamamen özgün olduğunu düşünerek yaptığımız bir dekorasyon projesinde bile zihnimizde daha önceden birikmiş sayısız örneğin bıraktığı izler mutlaka bulunur ve aslında yaptığımız şey bunları harmanlayıp taklit etmekten fazlası da değildir çoğu zaman. Bu yazımızda hepsi de aynı evin içinde toplanmış ve kendi alanlarında oldukça ilgi çekici olan 7 dekorasyon fikrini sizler için bir araya getirdik. Bu fikirlerden dilediğiniz gibi kopya çekebilir, bir ya da birkaçını kendi yorumunuzla kendi evinizde kullanabilirsiniz.
Bugünlerde evlerimizin içinde ve dışında hemen her alanda beton zeminler kullanıyoruz. Özellikle bahçelerde önünü ardını düşünmeden zemini betonla kaplamak yaygın bir alışkanlık haline geldi. Oysa bu uygulamanın ne size ne de toprağa faydası var. Bunun yerine evinizin önünde ahşap kaplama bir avlu yaparsanız hem maliyeti ve uygulaması daha kolay olacak hem de betonla kıyaslanamayacak kadar güzel bir görüntü sunacaktır.
Yemek odalarının pek çok yeni evde bütünüyle ortadan kalkmasına rağmen bir şekilde yemek yemeye devam ediyoruz elbette. Evimizde oda veya hacim sıkıntısı var diye bütün öğünleri dışarıda yiyecek değiliz doğal olarak. Evde yemek yemek için pek çok farklı odanızı kullanabilirsiniz. Salondaki bir masa, oturma odasındaki sehpalar veya mutfak adanız bu iş için gayet elverişli olabilir. Ancak hiçbiri de gerçek bir yemek masasının yerini tutmaz. Bu yüzden bir yemek odanız olmasa bile yemek masanızı mutfağınıza yerleştirme yoluna gidebilirsiniz. Bu mutfakta bunun güzel bir örneğini görüyoruz.
Banyolarda genellikle beyaz ve krem rengi gibi açık renkler tercih edilir. Hijyeni simgeleyen bu açık renklerin hemen her banyoya yakıştığını da inkâr edemeyiz. Siz yine de farklı bir şeyler denemek ve daha iddialı bir tasarım yapmak istiyorsanız banyonuzda koyu renklere bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Buradakine benzer bir sonuç elde etmeniz durumunda mutlaka memnun kalacaksınız.
İlkçağlardan bugünlere her nasılsa taşımayı başardığımız içgüdülerimiz bize ev dekorasyonunda kapı ve pencereleri daima karşımıza almamızı söyler. Farkında olmasak da tercihlerimizi bu yönde kullanırız. Ama artık yırtıcı hayvan saldırılarından bir hayli uzaktayız ve başka şeyler deneme şansımız var. Yatak odanızda yatağınızı pencereye sırtını verecek şekilde yerleştirirseniz sabah güneşinden hoş bir açıyla yararlanabilirsiniz.
Sıcak yaz ayları ülkemizin pek çok yerinde can sıkıcı bir sinek yoğunluğuna yol açıyor. Bu durumdan korunmak için genellikle kimyasal sinek ilaçları veya ısıtılarak kullanılan kimyasal tabletler kullanıyoruz. Halbuki bu sağlığımız için hiç iyi bir fikir değil. Eski moda olduğunu düşünebilirsiniz ama basit bir cibinlik size hiçbir kimyasal maddenin sağlayamayacağı rahat ve huzurlu bir uyku sağlayabilir.
Hasır, ev dekorasyonunun pek çok alanında kullanılmasına karşın mobilya formunda genellikle bahçelerde karşımıza çıkar. Oturma odamıza her nedense hasır koltuklar koymayı düşünmeyiz. Peki ama neden? Bu anlamsız ezberi bozmak ve tarzınızla dikkat çekmek istiyorsanız bahçe mobilyası olarak üretilmiş hasır koltukları oturma odanızda kullanarak işe başlayabilirsiniz.
Bir eve sonradan şömine yaptırmak oldukça zahmetli ve masraflı bir iştir. Hele de bir apartman dairesinde, bir de üstelik ara katta oturuyorsanız bu iş hepten zorlaşır. Ancak tümüyle hazır olarak üretilmiş ve herhangi bir inşaat faaliyeti gerektirmeyen yeni nesil şöminelerle oturma odanızı bir günde çok şık bir hale getirebilirsiniz, üstelik de geleneksel şöminelere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle.