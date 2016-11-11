현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Rüya gibi bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Homify TR Homify TR
CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
Loading admin actions …

Özgün bir tasarım yapmanın ilk adımı her zaman olmasa bile genellikle taklit etmekle başlar. Kendinden önceki hiçbir örnekten ilham almayan, yalnızca belli yönleriyle bile olsa başka bir şeyi taklit etmeyen üretimlere çok ender rastlanır ve bunlar kendi alanında dahi düzeyinde kabul edilen ve sayıca pek az olan kişiler tarafından ortaya koyulur. Bu yüzden kopya çekmeyi, taklit etmeyi, en azından ilham almayı hor görmek çok akıl kârı bir tutum değildir. Farkında olmasak bile çoğu konuda kendimiz de aynı şeyi yaparız. Herhangi bir dergiye ya da başka bir internet kaynağına bakmadan ve tamamen özgün olduğunu düşünerek yaptığımız bir dekorasyon projesinde bile zihnimizde daha önceden birikmiş sayısız örneğin bıraktığı izler mutlaka bulunur ve aslında yaptığımız şey bunları harmanlayıp taklit etmekten fazlası da değildir çoğu zaman. Bu yazımızda hepsi de aynı evin içinde toplanmış ve kendi alanlarında oldukça ilgi çekici olan 7 dekorasyon fikrini sizler için bir araya getirdik. Bu fikirlerden dilediğiniz gibi kopya çekebilir, bir ya da birkaçını kendi yorumunuzla kendi evinizde kullanabilirsiniz.

Ahşap kaplı bir avlu

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Bugünlerde evlerimizin içinde ve dışında hemen her alanda beton zeminler kullanıyoruz. Özellikle bahçelerde önünü ardını düşünmeden zemini betonla kaplamak yaygın bir alışkanlık haline geldi. Oysa bu uygulamanın ne size ne de toprağa faydası var. Bunun yerine evinizin önünde ahşap kaplama bir avlu yaparsanız hem maliyeti ve uygulaması daha kolay olacak hem de betonla kıyaslanamayacak kadar güzel bir görüntü sunacaktır.

Yemek odası ve mutfak bir arada

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Yemek odalarının pek çok yeni evde bütünüyle ortadan kalkmasına rağmen bir şekilde yemek yemeye devam ediyoruz elbette. Evimizde oda veya hacim sıkıntısı var diye bütün öğünleri dışarıda yiyecek değiliz doğal olarak. Evde yemek yemek için pek çok farklı odanızı kullanabilirsiniz. Salondaki bir masa, oturma odasındaki sehpalar veya mutfak adanız bu iş için gayet elverişli olabilir. Ancak hiçbiri de gerçek bir yemek masasının yerini tutmaz. Bu yüzden bir yemek odanız olmasa bile yemek masanızı mutfağınıza yerleştirme yoluna gidebilirsiniz. Bu mutfakta bunun güzel bir örneğini görüyoruz.

Banyoda koyu renk duvar kaplamaları

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Banyolarda genellikle beyaz ve krem rengi gibi açık renkler tercih edilir. Hijyeni simgeleyen bu açık renklerin hemen her banyoya yakıştığını da inkâr edemeyiz. Siz yine de farklı bir şeyler denemek ve daha iddialı bir tasarım yapmak istiyorsanız banyonuzda koyu renklere bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Buradakine benzer bir sonuç elde etmeniz durumunda mutlaka memnun kalacaksınız.

Pencereye sırtınızı verin

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

İlkçağlardan bugünlere her nasılsa taşımayı başardığımız içgüdülerimiz bize ev dekorasyonunda kapı ve pencereleri daima karşımıza almamızı söyler. Farkında olmasak da tercihlerimizi bu yönde kullanırız. Ama artık yırtıcı hayvan saldırılarından bir hayli uzaktayız ve başka şeyler deneme şansımız var. Yatak odanızda yatağınızı pencereye sırtını verecek şekilde yerleştirirseniz sabah güneşinden hoş bir açıyla yararlanabilirsiniz.

Kimyasallardan uzak durun

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Sıcak yaz ayları ülkemizin pek çok yerinde can sıkıcı bir sinek yoğunluğuna yol açıyor. Bu durumdan korunmak için genellikle kimyasal sinek ilaçları veya ısıtılarak kullanılan kimyasal tabletler kullanıyoruz. Halbuki bu sağlığımız için hiç iyi bir fikir değil. Eski moda olduğunu düşünebilirsiniz ama basit bir cibinlik size hiçbir kimyasal maddenin sağlayamayacağı rahat ve huzurlu bir uyku sağlayabilir.

İç mekânda bahçe mobilyaları

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Hasır, ev dekorasyonunun pek çok alanında kullanılmasına karşın mobilya formunda genellikle bahçelerde karşımıza çıkar. Oturma odamıza her nedense hasır koltuklar koymayı düşünmeyiz. Peki ama neden? Bu anlamsız ezberi bozmak ve tarzınızla dikkat çekmek istiyorsanız bahçe mobilyası olarak üretilmiş hasır koltukları oturma odanızda kullanarak işe başlayabilirsiniz. 

Hazır şömine

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Bir eve sonradan şömine yaptırmak oldukça zahmetli ve masraflı bir iştir. Hele de bir apartman dairesinde, bir de üstelik ara katta oturuyorsanız bu iş hepten zorlaşır. Ancak tümüyle hazır olarak üretilmiş ve herhangi bir inşaat faaliyeti gerektirmeyen yeni nesil şöminelerle oturma odanızı bir günde çok şık bir hale getirebilirsiniz, üstelik de geleneksel şöminelere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle.

Güzel bir salon dekorasyonu için bu 6 hatadan kaçının
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler