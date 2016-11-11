Rüya gibi bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Özgün bir tasarım yapmanın ilk adımı her zaman olmasa bile genellikle taklit etmekle başlar. Kendinden önceki hiçbir örnekten ilham almayan, yalnızca belli yönleriyle bile olsa başka bir şeyi taklit etmeyen üretimlere çok ender rastlanır ve bunlar kendi alanında dahi düzeyinde kabul edilen ve sayıca pek az olan kişiler tarafından ortaya koyulur. Bu yüzden kopya çekmeyi, taklit etmeyi, en azından ilham almayı hor görmek çok akıl kârı bir tutum değildir. Farkında olmasak bile çoğu konuda kendimiz de aynı şeyi yaparız. Herhangi bir dergiye ya da başka bir internet kaynağına bakmadan ve tamamen özgün olduğunu düşünerek yaptığımız bir dekorasyon projesinde bile zihnimizde daha önceden birikmiş sayısız örneğin bıraktığı izler mutlaka bulunur ve aslında yaptığımız şey bunları harmanlayıp taklit etmekten fazlası da değildir çoğu zaman. Bu yazımızda hepsi de aynı evin içinde toplanmış ve kendi alanlarında oldukça ilgi çekici olan 7 dekorasyon fikrini sizler için bir araya getirdik. Bu fikirlerden dilediğiniz gibi kopya çekebilir, bir ya da birkaçını kendi yorumunuzla kendi evinizde kullanabilirsiniz.