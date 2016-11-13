Dağınık bir yatak odası nasıl düzenlenir: 4 şahane örnek

Yatak odaları evimizin içindeki en kolay dağılan odaların başında gelir. Bunun sebebi de uyanık olduğumuz saatlerde yatak odamızda çok az zaman geçirmemiz ve bu yüzden de bu odayı derli toplu tutmaya çok fazla vakit ayırmamamızdır. Özellikle mesaili çalışan ve evden çok erken saatlerde çıkanlar, giyinme telaşıyla pek çok kirli veya temiz kıyafeti rastgele sağa sola bırakabilir ve geç bir saatte işten döndüğünde ise bunları toparlamak için fazlasıyla yorgun olabilir. Doğrusu yoğun bir koşturmaca içinde yaşamaya çalışan şehir insanı için bu saydıklarımızın tümü son derece olağan ve insani durumlardır. Bu yüzden bu yazımızda dağınık bir yatak odasını nasıl düzenleyebileceğinize, nasıl derli toplu tutabileceğinize dair pratik fikirler için 6 örneği bir araya getirdik. Bu pratik fikirleri dikkate alırsanız daha zor dağılan ve dağıldığında da daha kolay toparlanan bir yatak odasına kavuşmanız hiç de zor olmayacaktır.
Spor giyim artık hayatın her alanında ve hemen her türlü iş kolunda olağan karşılanıyor. Son derece ciddi ve koyu renkli iş kıyafetleri giyilmesini şart koşan işletmeler yavaş yavaş rahat ve spor giyimin çalışanlar için daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı yarattığının farkına varmaya başladılar. Bu yüzden pek çok kişi ütü gerektirmeyen, askıda durmak zorunda olmayan ve mümkün olduğunca pratik kıyafetleri tercih etmeye başladı. Eğer siz de gündelik yaşamınızda ve özellikle de işinizde bu türden spor kıyafetleri tercih ediyorsanız, o halde eski kıyafet alışkanlıklarına göre tasarlanmış ve zamanla bu hantal tasarımı norm haline gelmiş dev boyutlu gardroplara gerçekten ihtiyacınız olmayabilir. Kot pantolon, tişört, hırka, kazak ve buna benzer kıyafetleriniz çoğunluktaysa, koca bir dolap yerine makul boyutlarda ve pratik bir şifonyer kullanarak işe başlayabilirsiniz. Bu size yerden tasarruf sağladığı gibi çok sayıda çekmece ile kıyafetlerinizi kolayca sınıflandırmanıza ve bu sayede yatak odanızı hızla toplamanıza yardımcı olacaktır.
Üzerimizden çıkardığımız kıyafetleri hemen elimizin altındaki yatak üzerine bırakmak genellikle en sık yaptığımız hatalardan biridir. Bir süre sonra bu durum yatarken kıyafetleri bir kenara alıp kalkınca tekrar yatağın üstüne koymak şeklinde bir rutine dönüşür. Çok geçmeden dolabınızdaki kıyafetlerin yarısının yatağınızın üzerinde veya odaya dağılmış hale geldiğini görürseniz şaşırmayın. Bu yüzden yatağın üstüne kıyafet koymamayı alışkanlık haline getirmeniz derli toplu bir yatak odası için iyi bir başlangıç olacaktır.
Yatak odamızda uyumak haricinde pek az vakit geçiririz. Bu odayı kolay dağıtmamızın sebeplerinin başında da bunun geldiğini en başta söylemiştik. O halde bu odayı bir parça daha kullanışlı hale getirerek bu durumu değiştirebiliriz. Yatak odanızda rahat bir koltuk, bir puf ve küçük bir kitaplıktan ibaret küçük bir okuma alanı oluşturursanız, hem yatmadan önce televizyon izlemek yerine kitap okumayı alışkanlık haline getirerek uyku kalitenizi arttırabilir, hem de bu güzel ortamı dağıtmamak adına daha kolay bir otokontrol sağlayabilirsiniz.
Yatak odalarında sıkça düşülen hatalardan biri de gereksiz yere çok fazla eşya kullanılmasıdır. Prensip olarak yatak odanızda belli bir amacı veya işlevi olmayan herhangi bir eşyayı tutmamalısınız. Her şeyden önce bu eşyalar toz tutmak suretiyle hava ve uyku kalitenizi düşürürler. Ayrıca işlevsiz eşyalar, acele içinde olduğunuz hallerde gözünüz dolap ya da çekmece gibi görünmeye başlayabilir ve her biri bir elbisenin yeri haline gelebilir. Tüm bunların önüne geçmek için sade ve pratik bir yatak odası dekorasyonu yapmalı ve bu tasarımı sonradan gereksiz eklentilerle bozmamalısınız.