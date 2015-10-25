Farklı salon dekorasyonlarına göre harika koltuk takımı modelleri

Koltuk takımlarının konstrüksiyonu ve ayaklarının tasarımı modeller arasındaki en ayırt edici unsurlardandır. Örneğin bu koltuğun taşıyıcı ayakları iç kısımda bulunduğu için koltuk sanki havadaymış gibi görünüyor. Bu durum da mekana bir ferahlık katıyor kuşkusuz. Konforlu minderlere sahip bu takımla da ferahlığın keyfini çıkarmak kalıyor geriye.

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