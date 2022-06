Farklı salon dekorasyonlarına göre harika koltuk takımı modelleri

Oturma odası dekorasyonlarında koltuk takımı modelleri eskiye göre çok daha yenilikçi bir üslupla ele alınabiliyor. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bulunduğu alandan tutun da aksesuarlarına kadar bu ilkeye bağlı olarak tasarımlanmış. Neredeyse bahçeyle aynı zemini paylaşan oturma odası alanı aynı yüzeydeki zemin kaplamasında bile çeşitlilik kullanılarak kompoze edilmiş. Koltuk modellerinin ise her biri birbirinden farklı modelde ve renkte düşünülerek ortak bir stilde toplanmış. Minimalist bir oturma odası örneği olan bu dekorasyon Meksikalı bir firma tarafından tasarlanarak doğal çizgiyi elden bırakmamakta ısrarlı. İki adet tekli ve iki adet kanepeden oluşan koltuk takımındaki en öneli detay her parçanın kendi başına bir tasarım ürünü olması. Örneğin Tudexo tarzı denilen sırtı ve kolçakları aynı hizada olan İskandinav koltuk modelleri bu dekorasyonun gözdesi olmaya aday. Oturma grubunun her bir öğesi birbiriyle uyum gösteren renklerle ve detaylarla dolu. Haydi siz de denemekten vazgeçmeyin, uzmanlarımızın içgüdülerine güvenin!