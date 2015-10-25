Farklı salon dekorasyonlarına göre harika koltuk takımı modelleri

Birbirinden farklı salon dekorasyon seçenekleri arasından sizin için on tanesini derledik. Bu yazıda odaklandığımız şey koltuk takımı modellerinin dekorasyon içindeki önemi. Bakalım beğenecek misiniz?
Oturma odaları evlerimizin genel dizaynını yansıtan ve belki de en çok vakit geçirilen yerlerdir. O yüzden oturma odaları hem konforun hem de seçilen ürünlerin ya da mobilyaların tarzının mekanın dinamiğini yansıtma gibi görevleri de vardır. Örnek oturma odası dekorasyonunda koltuk takımı modelleri içerisinden modern stile uygun olan parçalar seçilerek keyifli saatler geçirilmesi amaçlanmış. Pencere önlerine yerleştirilen iki adet krem rengi kanepe hem ayrı hem de bitişik olarak kullanılabilecek yapıda tasarlanmış. Dilerseniz onları birleştirebilir, geniş bir l koltuk yaratabilir, dilerseniz ayrı ayrı kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. İki geniş kanepenin karşısına ise iki adet gül kurusu rengi kumaşla kaplanmış beyaz lake ahşap ayaklı koltuk yerleştirilerek bir kombin yaratılmış. Mekanın beyaz vurgusu içerisinde hem kanepeler hem de koltuklar farklı desenlerdeki minderlerle hareketlendirilerek mekandaki bitkilerle zengin bir görünüme kavuşmuş.
Oturma odalarında kullanılan koltuk modelleri her zaman sıradan kalıplara uymak zorunda olmadığından her dekorasyonda takım mantığını uygulamak gibi bir şartımız yoktur. Sizin istekleriniz ve konforunuz doğrultusunda örnek fotoğraftaki dekorasyon mantığında da harika kombinasyonlar yapmak mümkün. Oturma odasının bir duvarı ve tavanı tuğla örülmüş gördüğünüz mekan, sadece mimarisiyle bile doku ve renk açısından zengin bir ortam sağlıyor.Aynı zamanda hem yemek odası hem de oturma odası olarak kullanılan mekanda bir adet üçlü koltuk ve bir uzanma koltuğuyla tüm konfor yakalanmış durumda. Televizyon ünitesinin karşısına konumlandırılmış krem rengi kanepe aynı renk minderlerle ve rahat oturma alanıyla dikkat çekiyor. Kanepenin sol tarafına yerleştirilmiş kırmızı uzanma koltuğu sizin için hem tekli koltuk işlevi görüyor hem de öğleden sonra siestalarınız için keyifli bir mekan sunuyor.
Oturma odası dekorasyonlarında koltuk takımı modelleri eskiye göre çok daha yenilikçi bir üslupla ele alınabiliyor. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bulunduğu alandan tutun da aksesuarlarına kadar bu ilkeye bağlı olarak tasarımlanmış. Neredeyse bahçeyle aynı zemini paylaşan oturma odası alanı aynı yüzeydeki zemin kaplamasında bile çeşitlilik kullanılarak kompoze edilmiş. Koltuk modellerinin ise her biri birbirinden farklı modelde ve renkte düşünülerek ortak bir stilde toplanmış. Minimalist bir oturma odası örneği olan bu dekorasyon Meksikalı bir firma tarafından tasarlanarak doğal çizgiyi elden bırakmamakta ısrarlı. İki adet tekli ve iki adet kanepeden oluşan koltuk takımındaki en öneli detay her parçanın kendi başına bir tasarım ürünü olması. Örneğin Tudexo tarzı denilen sırtı ve kolçakları aynı hizada olan İskandinav koltuk modelleri bu dekorasyonun gözdesi olmaya aday. Oturma grubunun her bir öğesi birbiriyle uyum gösteren renklerle ve detaylarla dolu. Haydi siz de denemekten vazgeçmeyin, uzmanlarımızın içgüdülerine güvenin!
Oturma grupları oturma odanızın stili ne olursa olsun özenle seçilmesi gereken başlıca elemanlardan biri. Pencere kenarındaki geniş alanın boydan boya oturma odası olarak kullanıldığı örnek fotoğraftaki dekorasyon, yeşilin ve ışığın altında yaşamayı sevenler için ideal. Örnek dekorasyonda oturma alanı iki adet kanepe ve iki adet tekli koltukla kompoze edilerek mekanın gerçek bir sohbet ve keyif alanı olması sağlanmış. Kullanılan iki adet deri tekli koltuk metal konstrüksiyon üzerine minderler yerleştirilerek tasarlanmış. Metal konstrüksiyon tıpkı bir kafes gibi oturma alanı kapsayarak deriye ayrı bir hava vermiş. Oturma grubu içerisindeki iki adet kanepe de farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Pencereye paralel yerleştirilen kanepe sade ve kumaş kaplı olarak tasarlanırken, diğeri ahşap konstrüksiyonunun detaylarını gösteren bir yapıya sahip. Koltuk modellerinin her biri birbirinden farklı tarzda olsa da malzeme farklılığının uyumunu gerçek anlamda gösteren ideal bir oturma grubu yaratılmış. Seçim sizin, verdiğimiz örnekler arasından size en uygununu seçin, uzmanlarımız rehberiniz olsun!
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu, mimaride dikdörtgen yapının verdiği olanakları kullanmak açısından oldukça güzel bir örnek. Dekorasyonun tamamı koltuk takımını gösteren bir biçimde tasarlanarak koltuk takımlarındaki derinin vurgusunu arttırıyor. Oturma odasının genelinde gri, siyah ve beyazın hakimiyetini hissederek dekorasyonda kullanılan her bir elemanın işlevinin farkına varıyoruz. Odadaki kanepe seçiminde L deri kanepe televizyon ünitesinin karşısına yerleştirilerek arkasındaki duvar kaplaması ve aydınlatmayla daha da görünür hale gelmiş. Dekorasyonda L kanepe dışında tek bir uzanma koltuğu ve puf yerleştirilen oturma odası tavana yerleştirilen aynayla derinlik kazanmış. İki oturma alanındaki ufak da olsa metal konstrüksiyon detayları oturma odasının genelindeki renkle ve malzemeyle bütünlük kazanırken mekanın geneli elegan bir havaya büründürülmüş.
Eğer eviniz şehrin yüksek katlı apartmanlarından biri değilse mimariye uygun tasarımlar yaptırmak ve evinizi dekore etmek çok daha eğlenceli olabilir. Nasıl mı? SUE ARCHİTEKTEN ZT GMBH isimli Avusturyalı firma sizler için bir örnek yapmış bile. Örnek oturma odası dekorasyonu firmanın mimariyi dekorasyon öğesi olarak kullanmanın pratik ve ince detaylarını sizlerle paylaşıyor. Tıpkı fotoğraftaki gibi evinizdeki pencere önünde atıl görünen bir alan varsa orayı hemen bir divan veya cumba önü kanepesine dönüştürmek mümkün. Yapının size verdiği olanakları kullanmaktan yanaysanız ve mekanı dönüştürme becerisini kendinizde hissediyorsanız uzmanlarımız sizin eviniz için de bunun gibi tasarımlar yapabilir. Örnek koltuk takımı modeli sade ve kullanışlı yapısıyla uzun saatlerinizi pencere önünde kitap okuyarak ya da arkadaşlarınızla keyifli sohbetler yapmak için ideal bir konum sunuyor. Uzmanlar sadece gri minderlerle tasarladığı oturma grubunu ona uygun yastıklarla kombine ederek harika bir alan yaratmış. Haydi siz de olmaz demeyin ve deneyin!
Geniş bir salonda birbirinden bağımsız alanlar oluşturmak oldukça kolay. Bu örnekte salon iki eşit parçaya bölünüyor gibi. Mobilyalar baktığımızda aynı model mobilyalar olduğunu görüyoruz, sadece koltuğun rengi farklı. Buradaki dekorasyon yaklaşımındaki simetri adeta bir ayna etkisi yaratmış. Aynı biçimdeki koltuk takımıyla salonun bütünlüğü korunurken birbirinden bağımsız oturma alanları oluşturulmuş.
Koltuk takımı denildiği zaman illa ki birbiriyle aynı stildeki koltukların bir arada olduğu düzenlemeler aklınıza gelmesin. Eklektik stilde düzenlenen bu oturma odasında farklı modelde mobilyalar bir araya getirilmiş. Bambuya benzer ahşap aksamlı kanepe, biraz eski çağlardaki tahtlara benzeyen soldaki tekli koltuk ve gözümüzün plastik sandalyelerden aşina olduğu formun, desenler eklenerek ve farklı malzeme kullanılarak dönüştürülmesiyle ortaya çıkan sağdaki sandalye bir araya gelip mekanı avangart bir salon yapan takımı oluşturuyorlar.
Köşe takımları salondaki boş ve dolu alanların birbiriyle dengesini en kolay biçimde çözebileceğiniz modellerdir. Buradaki model yüksek ahşap ayakları, ince kolçakları ve eşit boydaki minderleriyle salona yalınlık katacak bir model. Koltuğun uzun tarafının karşısına denk gelecek şekilde konumlandırılan tekli koltuk da hem oturma alanının sınırlarını belirliyor hem de sağ taraftaki boşluğu dengeliyor.
Koltuk takımlarının konstrüksiyonu ve ayaklarının tasarımı modeller arasındaki en ayırt edici unsurlardandır. Örneğin bu koltuğun taşıyıcı ayakları iç kısımda bulunduğu için koltuk sanki havadaymış gibi görünüyor. Bu durum da mekana bir ferahlık katıyor kuşkusuz. Konforlu minderlere sahip bu takımla da ferahlığın keyfini çıkarmak kalıyor geriye.
Daha fazla fikir için Estetik, rahat ve çarpıcı oturma grubu modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.