Evleriniz için hem estetik hem ilginç tasarım mobilyalar

Evlerimizi dekore ederek daha yaşanabilir bir hale getirerek daha keyifli zamanlar geçirmek için her türlü dekorasyon örneği inceleyip farklı güzellikteki dekorasyon örneklerinden esinlenerek kendi evimizi daha estetik ve daha zarif bir hale getirmeye çalışırız. Bu dekorasyonlar modaya uygun olduğu gibi modası geçince vaz geçeceğimiz dekorasyon modellerinden olmaması için özen göstererek her dönem modasında kullanabileceğimiz mobilyalar ve dekorasyon fikirleri ile evimizi daha güzel bir şekilde dekore etmeliyiz. Evimizi dekore ederken özen göstermemiz gereken birinci ana unsur mobilya seçimlerinin genel olarak yapılması dönemsel olmamasıdır. Seçeceğimiz mobilyalar öncelikle kişiliğimizi yansıtan, tarzımıza ve zevkimize uygun olacağı gibi dönem modası renkleri yerine her dönem kabul gören ve zevkinize uygun desenler içiren renklerden olmalıdır. Böylece evinizi dekore ettikten sonra uzun süre yapmış olduğunuz dekorasyon geçerliliğini koruyacak ve her dönem modası olduğundan moda olan dekorasyon modellerine de uyum sağlayacaktır.
Her döneme uygun olan mobilya seçimlerinden sonra ev aksesuarlarının seçimleri ve dekorasyonu gelmektedir. Ev dekorasyonun tamamlayıcı unsurları olan aksesuarlar dikkatli bir biçimde seçilmeli ve evinizi güzelleştirmelidir. Evimizi güzelleştirecek ve estetik gösterecek olan aksesuar dekorasyonları ile ev dekorasyonu tamamlanmış olacaktır.
Bütün bu ev dekorasyonu yapılırken kişiliğinizi ön planda tutarak zevkinize ve tarzınıza uygun mobilya ve aksesuar seçimlerinin yanında dekorasyona renk katması ve farklı bir hava kazandırması için ilginç tasarımlara sahip yatak odası, yemek odası, salon, oturma odası, mutfak, hol, bahçe mobilyalara da dekorasyon içinde yer vererek hem farklı bir dekorasyon yapmış oluruz hem de dekorasyonumuza canlılık ve görsellik katmış oluruz. İlginç mobilyalar olarak oturma grupları, televizyon ünitelere, yemek masaları, orta masaları, sehpalar, yatak takımları, aydınlatma armatürleri merdivenler ve diğer ev aksesuarları kullanılarak farklı ve içinize sinen bir dekorasyon yapabilirsiniz.
İlginç mobilyalar ve aksesuarlar ile yapacağınız dekorasyonlar dönemsel yada moda dekorasyonlar olmayacaktır. Bu nedenle ilginç mobilyaları her odada ve bahçede kullanarak her dönem güzel görünecek dekorasyonlara imza atabilir ve odalarınızın görselliğine şıklık katabilirsiniz. Bu sayede hem dekorasyonunuz özel ve ilginç bir dekorasyon olur hem de gelenekselin dışına çıkarak aykırı mobilyalar kullanıp farklı ve aykırı bir dekorasyon ile zarif bir ev dekorasyonuna sahip oluruz.
Aykırı ve ilginç mobilyaları kendiniz yapabileceğiniz gibi antikacıları gezerek, farklı tasarımlarda mobilyalar satan dükkanlardan veya kendi yapabileceğiniz mobilyalar ve aydınlatma armatürleri satın alabilir veya kişiliğinize göre yapabilirsiniz. Dekorasyonunu yapacağınız evinizin veya odanızın ruhuna göre özel bir orta masa tasarlayabilir, estetik bir kitaplık yapabilir, üzerinin resimlerini çizdiğiniz bir abajur ile aydınlatmaları kendiniz yapabilirsiniz. Ya da antika mobilyalardan, estetik ve farklı aydınlatma armatürleri satan dükkanlardan, farklı ve ilginç aydınlatma aplikleri alabilirsiniz. Bu sayede evinize uygulayacağınız dekorasyonunuz farklı ve ilginç mobilyalar ile zenginleşmiş olup, estetik açıdan gelenekselden farklı bir ev dekorasyonuna sahip olursunuz.
Evlerinize farklı ve ilginç mobilyalar içeren dekorasyonlar yapmak istediğinizde kişiliğinizi yansıtan ve zevkinize uygun tasarımlarınızı hayata geçirerek farklı mobilyalar yapabilir, ilginç dekorasyon uygulamaları olan dekorasyon firmalarından yardım alabilir, farklı dekorasyon firmalarını dekorasyon kataloglarını inceleyebilir veya homify dekorasyon sayfalarını inceleyerek evin her alanı için ayrı ayrı yüzlerce dekorasyon örneği bulunan sayfaları inceleyerek istediğiniz, içinize sinen, renkli, ilginç, farklı dekorasyon örneklerinden birini uygulayabilir veya bunlardan bir sentez yaparak değişik bir dekorasyon uygulaması yapabilirsiniz.
Farklı bir ilginç tasarıma sahip orta masa daha karşınızda. Ağaç kütüğü süs verilmiş olan ancak kenarları ağaç kütüğü orta kısmı ise camdan yapılmış ayak kısmı ise ahşaptan yapılmış hem farklı hem özgün hem de ilginç bir tasarıma sahip orta masa ve ilginç duvar süslemeleri ile evlerinize farklı bir hava kazandırabilir daha estetik bir ev sahibi olabilirsiniz.
Evlerimizde kullandığımız orta masalar evin ve salonların estetik harikalarıdır. İlginç tasarımlara sahip bir orta masa salonu muhteşem bir görselliğe kavuşturur. Örnek resimde yer alan tekerlekli araba süsü verilmiş bir orta masa salonunuzu daha şık göstereceği gibi ilginç tasarımda bir mobilya sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ön tarafına farklı süslemeler yapıp daha ilginç bir hale getireceğiniz orta masa dekoratif bir mobilya olacaktır.
İlginç tasarımlara sahip bir orta masa modeli daha karşımıza çıkıyor. Bir tarafı üçgen olarak tasarlanmış diğer yarısı daire olarak tamamlanan orta masa modeli ile salonlarınıza farklılık kazandırabilirsiniz. Hem çok estetik hem de farklı bir tasarıma sahip orta masa aykırı renklerin bir araya gelmesiyle daha fark edilebilir bir hale geldiğinden salonda bütün dikkatleri üzerine çekecektir.
Evlerinizde bulunan çatı katlarını kullanmak istediğinizde uygulayabileceğiniz bir tasarım olan cam zeminler her alanda kullanılmadıklarından ilginç bir tasarım olacaktır. Bu şekilde hem çatı katı farklı bir görünüme kavuşacak hem de alt katınız çatı penceresinden gelen güneş ışığını alarak daha aydınlık olacaktır. Çatı katına uygulayacağınız ilginç tasarıma sahip cam zeminler kırılmaz camlardan yapıldıkları için korkmadan kullanabileceğiniz bir tasarımdır.
farklı ve ilginç tasarımlara sahip mobilyalar için bir orta masa örneği daha yandaki resimde yer alıyor. Tabure şeklinde tasarlanmış estetik seramik tabakların farklı yüksekliklerde bir araya getirilmesi ile elde edilen ilginç tasarımlı orta masa salonunuza güzel bir hava katacaktır.İstediğiniz renklerden seçebileceğiniz orta masa ile evinize şıklık ve zariflik katacaktır.
Odalarınızda kitapların olmasını isteyenlerdenseniz ve odanızda büyükçe bir kitaplık olmasını istemiyorsanız hem evinizde yer kaplamayan hem de ilginç ve farklı tasarımı ile hem duvarınızı estetik bir hale getirebilirsiniz, hem farklı tasarıma sahip bir kitaplığı sahip olursunuz. İlginç bir tasarıma sahip kitaplığın rengi mobilyalarınız ile uyumlu olduğunda dekorasyon bütünlüğü bozulmamış olur.
Evinizde kullandığınız orta masalar için farklı bir tasarıma sahip ilginç bir orta masa modeli olan palet orta masalar salonlarınıza ve oturma odalarınıza hem farklılık hem de estetik kazandıracaktır. İlginç bir orta masa modeli olan palet orta masalar hazır halde satıldıkları gibi istediğiniz takdir de kendinizin de yapabileceği ve evinize kendi yaptığınız orta masa ile daha zarif bir görsellik kazandırmanızı sağlayacaktır.
Evlerinizde şömine oldun ama külü, tozu olmasın diyenlerdenseniz örnek resimde yer alan farklı ve ilginç bir tasarıma sahip şömine ile evinize farklı bir güzellik katabilirsiniz. Bu sayede külden, tozdan kurtulmuş ve şöminenin keyfini istediğiniz gibi yaşamış olursunuz.
Evlerimizde yapacağımız dekorasyonların ana unsurlarından birisi de aydınlatmalardır. Dekorasyon içinde kullamayı düşündüğünüz resimdeki gibi bir aydınlatma armatürü ile evinize farklı bir aydınlat kazandırabilir, tasarımının çok farklı olması nedeniyle farklı bir estetik ve görsellik kazandırabilirsiniz.
Kitaplıkların evinizde olmasını ama çok yer kaplamasını istemiyorsanız resimdeki gibi bir kitaplık tercih edebilirsiniz. Alt katı kitaplık olarak tasarlanmış üst katı da oturum alanı olan çekyat tarzında tasarlanan hem kitaplık hem kanepe olan fonksiyonel kitaplıklar tercih ederek evlerinize farklılık kazandırabilir, istediğiniz az yer kaplayan bir kitaplık sahibi olabilirsiniz.