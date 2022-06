Evleriniz için hem estetik hem ilginç tasarım mobilyalar

Evlerimizi dekore ederek daha yaşanabilir bir hale getirerek daha keyifli zamanlar geçirmek için her türlü dekorasyon örneği inceleyip farklı güzellikteki dekorasyon örneklerinden esinlenerek kendi evimizi daha estetik ve daha zarif bir hale getirmeye çalışırız. Bu dekorasyonlar modaya uygun olduğu gibi modası geçince vaz geçeceğimiz dekorasyon modellerinden olmaması için özen göstererek her dönem modasında kullanabileceğimiz mobilyalar ve dekorasyon fikirleri ile evimizi daha güzel bir şekilde dekore etmeliyiz. Evimizi dekore ederken özen göstermemiz gereken birinci ana unsur mobilya seçimlerinin genel olarak yapılması dönemsel olmamasıdır. Seçeceğimiz mobilyalar öncelikle kişiliğimizi yansıtan, tarzımıza ve zevkimize uygun olacağı gibi dönem modası renkleri yerine her dönem kabul gören ve zevkinize uygun desenler içiren renklerden olmalıdır. Böylece evinizi dekore ettikten sonra uzun süre yapmış olduğunuz dekorasyon geçerliliğini koruyacak ve her dönem modası olduğundan moda olan dekorasyon modellerine de uyum sağlayacaktır.

Her döneme uygun olan mobilya seçimlerinden sonra ev aksesuarlarının seçimleri ve dekorasyonu gelmektedir. Ev dekorasyonun tamamlayıcı unsurları olan aksesuarlar dikkatli bir biçimde seçilmeli ve evinizi güzelleştirmelidir. Evimizi güzelleştirecek ve estetik gösterecek olan aksesuar dekorasyonları ile ev dekorasyonu tamamlanmış olacaktır.

Bütün bu ev dekorasyonu yapılırken kişiliğinizi ön planda tutarak zevkinize ve tarzınıza uygun mobilya ve aksesuar seçimlerinin yanında dekorasyona renk katması ve farklı bir hava kazandırması için ilginç tasarımlara sahip yatak odası, yemek odası, salon, oturma odası, mutfak, hol, bahçe mobilyalara da dekorasyon içinde yer vererek hem farklı bir dekorasyon yapmış oluruz hem de dekorasyonumuza canlılık ve görsellik katmış oluruz. İlginç mobilyalar olarak oturma grupları, televizyon ünitelere, yemek masaları, orta masaları, sehpalar, yatak takımları, aydınlatma armatürleri merdivenler ve diğer ev aksesuarları kullanılarak farklı ve içinize sinen bir dekorasyon yapabilirsiniz.

İlginç mobilyalar ve aksesuarlar ile yapacağınız dekorasyonlar dönemsel yada moda dekorasyonlar olmayacaktır. Bu nedenle ilginç mobilyaları her odada ve bahçede kullanarak her dönem güzel görünecek dekorasyonlara imza atabilir ve odalarınızın görselliğine şıklık katabilirsiniz. Bu sayede hem dekorasyonunuz özel ve ilginç bir dekorasyon olur hem de gelenekselin dışına çıkarak aykırı mobilyalar kullanıp farklı ve aykırı bir dekorasyon ile zarif bir ev dekorasyonuna sahip oluruz.

Aykırı ve ilginç mobilyaları kendiniz yapabileceğiniz gibi antikacıları gezerek, farklı tasarımlarda mobilyalar satan dükkanlardan veya kendi yapabileceğiniz mobilyalar ve aydınlatma armatürleri satın alabilir veya kişiliğinize göre yapabilirsiniz. Dekorasyonunu yapacağınız evinizin veya odanızın ruhuna göre özel bir orta masa tasarlayabilir, estetik bir kitaplık yapabilir, üzerinin resimlerini çizdiğiniz bir abajur ile aydınlatmaları kendiniz yapabilirsiniz. Ya da antika mobilyalardan, estetik ve farklı aydınlatma armatürleri satan dükkanlardan, farklı ve ilginç aydınlatma aplikleri alabilirsiniz. Bu sayede evinize uygulayacağınız dekorasyonunuz farklı ve ilginç mobilyalar ile zenginleşmiş olup, estetik açıdan gelenekselden farklı bir ev dekorasyonuna sahip olursunuz.

Evlerinize farklı ve ilginç mobilyalar içeren dekorasyonlar yapmak istediğinizde kişiliğinizi yansıtan ve zevkinize uygun tasarımlarınızı hayata geçirerek farklı mobilyalar yapabilir, ilginç dekorasyon uygulamaları olan dekorasyon firmalarından yardım alabilir, farklı dekorasyon firmalarını dekorasyon kataloglarını inceleyebilir veya homify dekorasyon sayfalarını inceleyerek evin her alanı için ayrı ayrı yüzlerce dekorasyon örneği bulunan sayfaları inceleyerek istediğiniz, içinize sinen, renkli, ilginç, farklı dekorasyon örneklerinden birini uygulayabilir veya bunlardan bir sentez yaparak değişik bir dekorasyon uygulaması yapabilirsiniz.