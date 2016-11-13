İçiyle dışıyla, aile için harika bir villa

Bugün sayfamızda şıklığı kadar fonksiyonlu mimarisi ve dekorasyonu ile de dikkatimizi çeken bir villa var. Eğimli çatısı, ve betonarmenin yanı sıra yer yer tuğla, yer yer ise ahşap yüzeyleri ile geleneksel mimariye göz kırpan bu modern villa projesi aileler için ideal! Gelin bu projenin planlarına göz atalım ve dışını ve içini daha yakında inceleyelim.
Konut projesi iki kat üzerinde ve toplam 136 metrekare alana sahip. Ayrıca 21 metrekarelik bir de kapalı garajı bulunuyor. Tüm çevresini kaplayan geniş bir bahçesi var. Ana renkler olarak beyaz ve füme gri seçilmiş ancak ahşap kaplama detaylar ile sıcak bir hava da katılmış.
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Arka cephede ahşap kaplama yüzeyler daha yoğun kullanılmış. Bu açıdan baktığımızda güzel bir teras, geniş bir üst kat balkonu ve büyük bir bahçe görüyoruz. Peyzaj çalışması sade ve özenli.
Şimdi de kat planlarına bir göz atalım. Giriş kat planına baktığımızda antrenin 5 metrekare, oturma odası ve yemek odasının yaklaşık 45 metrekare, mutfağın 9,5 metrekare, kilerin 3 metrekare, tuvaletin 2 metrekare, boyler odasının ise 4 metrekare olduğunu görüyoruz. Ayrıca, antre ve yaşam alanı arasında 3,7 metrekarelik bir hol yer alıyor.
Üst katta üç adet yatak odası, iki adet de banyo bulunuyor. Banyolardan biri ebeveyn odası içerisinde, en-suite bir banyo. odaların her biri oldukça geniş bir alana sahip ve depolama alanları için ayrılan yerlerde de cömert davranılmış.
Açık planlı yaşam alanına son derece modern ve müthiş konforlu görünen mobilyalar seçilmiş. Beyz ve ahşap yüzeyler ağırlıklı olarak kullanılırken, yer yer gri aksesuarlar ile dekorasyon tamamlanmış. Zemin çalışması oldukça ilgi çekici. Parlak yüzeyli geniş seramik karolar tam oturma odasının altında yerlerini ahşap parkeye bırakmış. Onun dışında kalan yerlerin tamamında geniş seramik karolar devam ediyor.
Konut geniş pencereleri sayesinde doğal gün ışığından azami düzeyde faydalanabiliyor. Bu pencereler açık renkli dekorasyon ile kombine edilince ortaya son derece aydınlık, ferah mı ferah bir ev çıkmış. Tavandan zemine uzanan açık renkli perdeler camlıları gerekmedikçe örtmüyor, duvarların önünde kullanılacakları zamanı bekliyorlar. Yüksek bahçe çitleri nedeniyle evin mahremiyet konusunda bir sıkıntısı yok.
Üst kat merdivenlerinin diğer yanında, ön cepheye bakan ikinci bir oturma grubu yer alıyor. Pencere altındaki sevimli bank ve modern tekli koltuk kitap okumak ya da dinlenmek için ideal. Üstelik bu alan köşe kapılı şöminenin de tadını çıkaracak pozisyonda!
Konutun tamamında sıra dışı bir ahşap işçiliği var. Yer yer zeminlerde, yer yer ise dikey yüzeylerde rastladığımız ahşap yüzeyler mutfak alanında da kendini gösteriyor. Bu ahşap yüzeyler beyaz rengin hakim olduğu yapıya sıcak bir atmosfer kazandırıyor.
Üç yanından doğal gün ışığı alan geniş mutfak son derece modern bir tasarıma sahip. U şeklinde olan tezgahlara bir adet de tabandan tavana kadar olan yeni moda mutfak dolabı eşlik ediyor. Bu kısmın bünyesinde ankastre fırınlar da yer alıyor. (Bir üst fotoğrafta daha net görülebilir.) Kiler kapısının da bulunduğu yüzeyde ve tezgahlar ile tezgah altı dolaplarda ise bembeyaz, parlak yüzeyler tercih edilmiş.
Bu projeyi beğendiyseniz, ’Beyaz ve modern: Masal gibi bir apartman dairesi’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.