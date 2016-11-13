İçiyle dışıyla, aile için harika bir villa

Konut projesi iki kat üzerinde ve toplam 136 metrekare alana sahip. Ayrıca 21 metrekarelik bir de kapalı garajı bulunuyor. Tüm çevresini kaplayan geniş bir bahçesi var. Ana renkler olarak beyaz ve füme gri seçilmiş ancak ahşap kaplama detaylar ile sıcak bir hava da katılmış.

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