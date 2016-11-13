70'li yıllardan kalma bir evin muhteşem dönüşümü

Bugün sayfamızda iki katlı, eski bir villanın geçirdiği geniş çaplı renovasyona tanık olacağız. Yetmişli yıllarda inşa edilmiş ve günümüze karar ciddi bir tadilat görmemiş olan yapı tabandan tavana komple tadilata sokulmuş ve normalde ancak sıfır inşaatlarda görebileceğimiz düzeyde yenilenmiş. Yapının zemin kaplaması, kapı ve pencereleri, mutfak ve banyo üniteleri değiştirilmekle kalmamış, daha büyük bir çalışma da yapılmış: Merdivenin yeri komple değiştirilerek alan çok daha iyi kullanışmış ve mekanlar genişletilmiş.

Gelin, bu evin geçirdiği tadilata daha yakından bakalım, eski ve yeni planları karşılaştırarak yapılan büyük merdiven değişikliğini görelim.