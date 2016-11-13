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70'li yıllardan kalma bir evin muhteşem dönüşümü

Özlem K. Özlem K.
ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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Bugün sayfamızda iki katlı, eski bir villanın geçirdiği geniş çaplı renovasyona tanık olacağız. Yetmişli yıllarda inşa edilmiş ve günümüze karar ciddi bir tadilat görmemiş olan yapı tabandan tavana komple tadilata sokulmuş ve normalde ancak sıfır inşaatlarda görebileceğimiz düzeyde yenilenmiş. Yapının zemin kaplaması, kapı ve pencereleri, mutfak ve banyo üniteleri değiştirilmekle kalmamış, daha büyük bir çalışma da yapılmış: Merdivenin yeri komple değiştirilerek alan çok daha iyi kullanışmış ve mekanlar genişletilmiş. 

Gelin, bu evin geçirdiği tadilata daha yakından bakalım, eski ve yeni planları karşılaştırarak yapılan büyük merdiven değişikliğini görelim. 

Önce: Mutfak 70'li yıllardan beri değişmemiş

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Yetmişli yıllara hoş geldiniz! Bu mutfaktaki esas problem dolapların demode olması değil, mutfak düzeninin ve aydınlatmanın yanlış ve yetersiz olması. Mekanda geniş bir pencere olmasına rağmen ortam kasvetli çünkü genel aydınlatma tek odaktan yapılmış ve bu da koyu gölgelere neden olmuş. Tezgah aydınlatmasının olduğu tezgah yetersiz depolama alanlarından dolayı komple dolu, dolayısıyla bu alanda çalışmak mümkün değil. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi aletler tezgah altında olmadığı için yüzeyler bölük pörçük görünüyor ve bu da alanın olduğundan küçük görünmesine neden oluyor. Ayrıca, ocağın köşedeki konumu da çok kötü.

Sonra: Sıfır mutfak

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Modern Mutfak
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Mutfak alanı tamamen aynı olmasına rağmen çok daha geniş görünüyor. Bunun iki nedeni var: İlki, merdivenin konumunun değiştirilmesi sayesinde, mutfak giriş kapısının genişletilebilmesi ve mutfağın neredeyse açık planlı bir hale getirilmesi. Diğeri ise, beyaz renkli mutfak dolapları sayesinde gelen ışığın yansıması.

Önce: Salon

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Salondaki kötü yerleştitilmiş ve biribiri ile uyumsuz aksesuarlar nedeniyle mekan dağınık ve sevimsiz görünüyor. 

Sonra: Salon

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Modern Oturma Odası
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Salonda yapılan değişiklik oldukça fazla. Öncelikle iki olan pencere sayısı üçe çıkarılmış ve çerçeveler yenilenerek pencereler zemine kadar indirilmiş. Bu da mekanın aldığı doğal gün ışığı miktarını oldukça etkiliyor. Demode kavuniçi renkli badana tamamen beyaz renk olarak değiştirilmiş. Evin tüm zeminleri ise füme grisi renginde, mat yüzeyli seramikler ile kaplanmış.

Sonra: Her iki açıdan salon

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Modern Oturma Odası
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Her iki açıdan da gördüğümüzde, salonun tam şeklini kolayca anlayabiliyoruz. Duvarlardan birinde yeni merdiven, bahçeye bakan diğerinde iki adet geniş cam pencere ve kapı, üçüncüde ise bir adet geniş pencere ve ana giriş kapısı görülüyor. Alt fotoğrafta, dipte kalan kısım mutfak alanı.

Şömine

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Üstteki fotoğraflarda görünmeyen bir ayrıntı da bu fotoğrafta. Merdivenin altnda modern görünümlü bir şmine yer alıyor. Evin kalorifer sistemine bağlı bu şömine, yakıldığı zamanlarda mekana sıcak bir hava kazandıracak.

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Önce: Eski planlar

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Villanın renovasyona girmeden önceki halinin planlarını bu resimlerde görebilirsiniz. Alt katta merdiven mutfak ile oturma odası arasında konumlanmış ve oldukça büyük bir alan işgal ediyor. Üste katta ise iki adet genişçe yatak odası ve bir de banyo var. 

Sonra: Yenilenen planlar

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Bu resimlerde ise renovasyon sonrasını görüyoruz. U şeklindeki merdiven kaldırılarak ortada geniş bir alan açılıyor. Bu alanın bir kısmı alt kat tuvaleti olarak değerlendirilmiş. Merdivenin yeni konumu salonda ve oldukça az bir alan kaplayarak doğrudan üst kata çıkıyor. Merdivenin konumunun değişmesi dramatik değişikliği üst katta yapmış. Açılan alan sayesinde üst kata bir değil, iki oda daha sığdırılmış ve villadaki oda sayısı dörde çıkarılmış. Odalardan biri eski büyüklüğünü korurken, üç adet daha ufarlak oda oluşturulmuş. Banyo küçük ancak tam donanımlı.

Konut planlarına bakmayı seviyorsanız, ’5 modern ev: Fikir vermesi için planlarıyla birlikte’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

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