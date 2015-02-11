Yerli tasarımcılardan bahçe mobilyaları

Havalar soğuk. İnsanın sabah yorganın altından çıkmak istemediği bir hava var. Yağmur, kar, çamur… İnsan sıcak yaz mevsimini çok özlüyor. Biz de bunu düşünerek yazlık bir konu seçtik. Yazımızı okuyunca sıcak yaz günlerini hatırlayıp belki içiniz ısınır diye düşündük.
Yazlığı olanlar ya da bahçeli bir eve sahip olanlar eve alacakları mobilyaların yanında bahçede kullanacakları mobilyalar konusunda da kafa yorarlar. Bahçenin keyfini en iyi şekilde sürebilecekleri rahat ve şık mobilyaları almaya özen gösterirler. Son dönemde yapı marketlerden, seçkin mobilya mağazalarına kadar pek çok satıcıda farklı bahçe mobilyalarına da rastlamak mümkün oluyor.
Yerli tasarımcılarımız da tasarladıkları evlere en uygun bahçe mobilyalarını seçmek için özen gösteriyor. Hazırsanız sizlere Türkiye'de bulunan evlerden seçtiğimiz çok şık bahçe mobilyalarını göstermek istiyoruz.
Kumbahçe Bahçe Mobilyaları cafe-restoran iç ve dış mekan mobilyaları ve bahçe mobilyaları üzerine uzmanlaşmış bir firma. İzmir kökenli firma özellikle su sümbülü, doğal ve plastik rattan ürünleri yurt dışındaki kendi tesislerinde üretmekte, bambu gibi diğer malzemeden olan mobilyaları ise ithal etmektedir.
Rattan, Asya ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde yetişen bir tür palmiye ağacıdır. Ancak dış mekan kullanımına çok da elverişli olmayan doğal rattanın estetik görüntüsü nedeniyle pvc ve sentetik rattan mobilyalar da üretilmektedir. Resimde gördüğünüz örnek de plastik rattandan yapılma bir oturma grubu. Plastik rattan mazlemenin üstüne aynı renk tonlarında son derece şık minderler kullanılmış. Masanın üzerinde de cam kullanılmış. İki pufu kalabalık toplantılarda tabure olarak kullanabileceğiniz gibi, tek başınızayken ayak uzatmak için de kullanabilirsiniz.
Paker Mimarlık'ın Çubuklu'da tasarladığı villanın iç mekanı kadar bahçesi de göz dolduruyor. Bahçenin en göze çarpan unsuru ise bu oturma grubu. Firma kendi tasarımı olan ürünleri özel olarak ürettiriyor. Bu oturma grubunun tasarımında da firmanın imzası var.
Tik ağacı iskeletin bir kısmının da saksı olarak kullanılması yaratıcı bir çözüm olmuş. Gövdenin üstünde sert süngerden yastıklar kullanılmış ve yastıklar gri döşemeyle kaplanmış. Yine ahşap iskelete sahip sehpanın üstü cam olarak tasarlanmış. Ahşabın klasikliği sandalyelerin metal iskeletiyle dengelenmiş. Bu oturma grubuna baktığımızda, ahşap, cam ve metal malzemenin bir arada çok başarılı şekilde kullanıldığını görüyoruz.
Böyle güzel bir bahçede oturmanın yanı sıra yatmak da iyi olur. Bunun için de resimde gördüğümüz gibi rahat şezlonglar birebir. Ak Design Studio'nun Riva'da tasarladığı şık villanın bahçesinde bulunan bu şezlonglar da insanı dinlenmeye davet ediyor. Bu villanın kime ait olduğunu söylersek bahçe mobilyalarına bile niye bu kadar özenildiğini anlarsınız sanırız. Burası AK Design Studio'nun sahibi Arzu Karakadılar'a ait. Gerçi buradan Arzu Hanım'ın diğer işlerde özensiz olduğu fikri çıkmasın. Oldukça başarılı işlere imza atan firmanın birbirinden güzel tasarımlarını görmek için tıklayın.
Şezlonglarda dış mekana uygun ahşabın yanı sıra sert sünger malzeme kullanılmış. Beyaz döşemelerin tercih edildiği sünger malzemeler gibi yastıklar da beyaz. Kahverengi küçük yastıklar ise şezlongların ahşap malzemesiyle bağlantı sağlama noktasında işlevsel olmuş.
Tıpkı ilk örneğimizde olduğu gibi bu örneğimizde bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış bir firmanın koleksiyonunda bulunuyor. Mobilya cenneti Masko'da hizmet veren Babilconcept doğal ve plastik rattan, tik ve bambu malzemeden her türlü bahçe mobilyası konusunda çok sayıda örnek bulabileceğiniz bir firma.
Bu örnek de plastik rattan malzemeden yapılmış estetik bir oturma grubu. İki tekli, bir üçlü bir de sehpadan oluşan takımda yumuşak malzemenin rengi gri olarak seçilmiş. Kırlentlerde kullanılan lacivert ve yeşille takıma renk katılmış. Koleksiyonlarına şehir isimleri veren firmanın bu takıma verdiği isim ise Corfu.
Homify'ın genç ve başarılı uzmanlarından mimar Esra Kazmirci müşterilerine anahtar teslim konut ve iş yeri projeleri sunuyor. Bu örnekte olduğu gibi sadece iç mekanda değil, bahçede de gustosunu konuşturan Kazmirci, tasarımlarını görenleri her defasında büyülemeyi başarıyor.
Bahçeköy'de bulunan Saklı Koru sitesi İstanbul'un en güzel sitelerinden biri. Bu villa da bu sitede bulunuyor. Kazmirci havuz kenarını tik ağacının sağlıklı dokusuyla doldurmayı tercih etmiş. Bahçe mobilyalarını da bu konsepte uygun olarak ahşap olarak tasarlanmış. Dış mekan kullanımına uygun olan ahşap malezmeden yapılan mobilyalar estetik ve fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor.