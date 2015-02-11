Yerli tasarımcılardan bahçe mobilyaları

Havalar soğuk. İnsanın sabah yorganın altından çıkmak istemediği bir hava var. Yağmur, kar, çamur… İnsan sıcak yaz mevsimini çok özlüyor. Biz de bunu düşünerek yazlık bir konu seçtik. Yazımızı okuyunca sıcak yaz günlerini hatırlayıp belki içiniz ısınır diye düşündük.

Yazlığı olanlar ya da bahçeli bir eve sahip olanlar eve alacakları mobilyaların yanında bahçede kullanacakları mobilyalar konusunda da kafa yorarlar. Bahçenin keyfini en iyi şekilde sürebilecekleri rahat ve şık mobilyaları almaya özen gösterirler. Son dönemde yapı marketlerden, seçkin mobilya mağazalarına kadar pek çok satıcıda farklı bahçe mobilyalarına da rastlamak mümkün oluyor.

Yerli tasarımcılarımız da tasarladıkları evlere en uygun bahçe mobilyalarını seçmek için özen gösteriyor. Hazırsanız sizlere Türkiye'de bulunan evlerden seçtiğimiz çok şık bahçe mobilyalarını göstermek istiyoruz.