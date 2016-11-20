Zarafetten vazgeçmeyenlere şık ve modern bir ev!

Konfor sunan bir evin olmazsa olmazları fonksiyonellik ve estetiktir. Modern stil dizayn edilen evler, hem işlevsellik açısından hem de estetik unsurlarla kullanıcının tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılar. Zarafetten ödün vermeyenlere bu yazımızda şahane bir eve konuk oluyoruz. Kontrast yaratan renk ve dokuların cephe dizaynında rol oynaması oldukça etkileyicidir. Özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi ve davetkar girişiyle şahane ev projesini daha yakından tanıyalım.
Oldukça şık dizayn edilen mutfakta minimalist çizgiler de söz konusu. Neredeyse çok fazla aksesuar ve eşya ile göz yormayacak bir yaklaşımla dizayn edilen yemek alanı, döşeme zemininden tavana kadar beyaz ve sade zeminlerden oluşuyor. Beyaz zeminle kontrast oluşturacak yemek masası takımı ve mutfak tezgahı tercih edilmiş. Ayrıca dekoratif amaçla yemek masası ve bar alanını aydınlatan kristal avize zarif çizgiler taşıyor.
Davetkar girişiyle çağıran şık ve özenle tasarlanmış bahçeli bir ev. Peyzaj mimarisi ile dikkat çeken projede geometrik formlarla hareketlilik katılıyor. Modern mimaride rastlanan geometrik formlarla dizayn fikri bahçe mobilyalarından dekoratif bitkilere kadar yansımış. Birçok insanın rüyalarına girebilecek şık ve modern bir ev.
Kontrast renklerle dinamik bir görünüm kazandırılan cephe oldukça şık dizayn edilmiş. Nötr gri, füme ve beyaz rengin sağlayacağı soğuk etkiyi yumuşatmak için natürel dokulara yer veriliyor. Ahşabın dokusu sıcaklık katan bir unsur olarak soğuk renklerle denge unsuru sağlıyor. Bahçe yolunda kullanılan ahşap zemin ve doğal bitki örtüsü de huzur veren natürel dokular arasında yer alıyor.
Evin iç mekanlarında da benzer kontrast renklerin akışı söz konusu. Duvar ve döşeme zemininde açık renk tonları tercih edilirken, mobilya ürünlerinde koyu renklerle kontrast oluşturulmuş. Kontrast renkler hareket katar. Bunun yanı sıra oluşan soğuk havayı ısıtan ahşap dokular ve şömine keyfi ise konfor sağlayan faktörlerden.
Beyazlara bürünen yatak odası kaliteli bir uyku için de uygun bir zemin oluşturuyor. Yatak odası dekorasyonunda göz yormayan ve karmaşa oluşturmayan bir tasarım anlayışı hakim. Gri ve beyazlarla çevrili alana sıcaklık katan ahşap yatak başlığı ise oldukça şık. Minimalist izler ve modernist yaklaşımlarla ilgilnenler için oldukça cazip bir proje.
Oldukça minimal ve çalışma motivasyonunu arttıracak bir mekan dizaynı. Açık renk tonları ile göz yormayan bir mekan tasarımı. Ahşap raf dizaynı ve modern çizgilerle dizayn edilen çalışma masası oldukça şık ve fark yaratıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, örneklerden ilham alabilirsiniz.
İki araçlık bir garajı bulunan evin geniş ve konfor sunan terasları mevcut. Zemin kat planını gözden geçirebileceğiniz bu görselde salon, mutfak ve yemek alanı için açık plan tasarım söz konusu. Ayrıca çalışma odası ve misafir banyosu bulunan evin üst kat planına da göz atalım.
3 yatak odası, banyolar ve giyinme odalarının bulunduğu üst katta ayrıca bir teras da mevcut. Gardıropların yerleştirildiği giyinme odaları küçük ve dar bir alana sahip olduğu için, zemin alanından yer kazanmak üzere sürgülü kapı sistemleri değerlendiriliyor.
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