Zarafetten vazgeçmeyenlere şık ve modern bir ev!

3 yatak odası, banyolar ve giyinme odalarının bulunduğu üst katta ayrıca bir teras da mevcut. Gardıropların yerleştirildiği giyinme odaları küçük ve dar bir alana sahip olduğu için, zemin alanından yer kazanmak üzere sürgülü kapı sistemleri değerlendiriliyor.

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