Küçük ama konforlu : 35 m² modern bir daire

Küçük ve dar alanlarda göze hitap eden bir düzen sağlamak kolay değildir. Özellikle ferah ve huzur veren bir atmosfer sağlamak için dekorasyonun önemi büyüktür. Küçük alanlarda fonksiyonelliği arttıran ve daha estetik kılan detaylar ön plana çıkar. Pratik çözümlerle küçük evlerde dekorasyonu hayatı kolaylaştıracak şekilde dizayn etmek mümkün. Bu yazımızda ustalıkla tasarlanan 35 m² bir dairenin iç mekan görsellerini inceleyeceğiz.
Kontrast oluşturan renklerin hakim olduğu düzenli bir yatak odası. Bahçeye bakan ahşap görünümlü pencere ise bu odaya sıcaklık katan unsurlar arasında. Duvar zemini açık renk tonları ile genişlik katarken daha dinamik ve canlı bir görünüm tercih edildiği için kontrast oluşturan mobilyalar tercih edilmiş. Dolap ve çekmecelerde kulp ya da göz yoracak herhangi bir form çıkıntı bulunmuyor. Sade çizgilerle göz yormayan modern stil bir tasarım anlayışı.
Siyahlara bürünen çalışma alanında dolap kapaklarından duvar dekoruna kadar tek renk hakim. Küçük alanlarda farklı renk ve dokuların bir arada kullanılması göz karmaşası yaratabilir. Özenle tasarlanan ışıklandırma unsurları ile bölgesel aydınlatma akılcı çözümler arasındadır. Gizli aydınlatma ile hem şık hem de estetik bir görünüme kavuşuyor. Özellikle soğuk renklerin ağırlığını azaltmak ve denge oluşturmak adına kullanılan ahşap dokular ve dekoratif bitkiler sıcak detaylar olarak öne çıkıyor.
Duvar zemininden döşeme zeminine, mutfak tezgahından duvar dekoruna kadar beyazlara bürünen mutfakta sıcaklık katan önemli bir unsur ahşap dokular. Ahşap mutfak dolapları ile pencere çerçevesi mutfağın genel atmosferine natürellik katıyor. Genel olarak küçük ve dar alanlarda burada da çok fazla doku ve renk yerine, tek dokunun hakimiyeti söz konusu. Dolayısıyla renk ve doku çeşidinin oluşturacağı karmaşadan uzak, huzur veren bir görünüm sağlanıyor.
Oluklu cam, metal çerçeveler içine yerleştirilmiş ahşap mutfak dolapları ile şık dizayn edilmiş bir mutfak. Dikkatinizi çekerse çalışma alanındaki dolap kapaklarında olduğu gibi mutfak dolaplarında da kulp ve benzeri çıkıntılar kullanılmış. Küçük alanlarda çıkıntı oluşturabilecek kulp modelleri yerine gizli ve içe gömülen modeller tercih etmek daha akılcıdır. Küçük bir mutfak tezgahı için kullanışlı bir eviye gereken tüm ihtiyacı karşılıyor.
Biraz daha yakından bakmak isterseniz mutfak tezgahı ile duvar kaplaması fayanslar sıfırlanıyor. Mutfak dolapları ile bırakılan boşluk mesafesi bu açıdan görülüyor ve malzemeler arasında oluşan kontrast ise göze hitap ediyor. Dayanımı kuvvetli, temiz ve kolay silinebilen mutfak tezgahı tercih ediliyor.
Duvar dekoru için şık bir altın sarısı saat kullanılmış. Küçük mutfaklar için kullanışlı sayılabilecek dar tezgahlar altında gizlenen tablalarla ihtiyaç duyulduğunda geniş yemek masası açılabiliyor. Kullanım ihtiyacı duyulmadığında katlanabilen masa tablalar özellikle küçük ve dar alanlar için oldukça kullanışlı. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Küçük banyolara işlevsellik ve estetik katan detaylar arasında aynalar en sık kullanılan ve fayda sağlayan alternatiflerdir. İç mekana derinlik katan aynaların kullanımının yanı sıra, açık renk tonlarına bürünen duvar kaplamaları, tavan yüzeyi ve banyo tezgahı ferah bir atmosfer oluşturuyor. Ferah, temiz ve aydınlık bir banyo.
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