Küçük ama konforlu : 35 m² modern bir daire

Küçük banyolara işlevsellik ve estetik katan detaylar arasında aynalar en sık kullanılan ve fayda sağlayan alternatiflerdir. İç mekana derinlik katan aynaların kullanımının yanı sıra, açık renk tonlarına bürünen duvar kaplamaları, tavan yüzeyi ve banyo tezgahı ferah bir atmosfer oluşturuyor. Ferah, temiz ve aydınlık bir banyo.

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