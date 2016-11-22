Bursa'da bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran şık ve modern evler oldukça ilgi görüyor. homify'da farklı stil ve tarzlarda birçok projeye yer verdik. Bu yazımızda ise Bursa'dan çarpıcı ve büyüleyici ev projesini inceleyeceğiz. Ev dekorasyonunda fark yaratmak için günümüz teknolojileri ile tam donanımlı ve dekoratif fikirlerle estetiği ön plana çıkaran akılcı çözümler ararız. Daha mutlu ve huzurlu bir yaşam için ihtiyaçların muntazam karşılandığı konfor sunan bir ev herkesin arzusu. homify'da ise hayalleri süsleyen evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Ev dekorasyonunda fark yaratacağınız şahane projemizin iç mekan görsellerini incelemeye hemen başlayalım!
Bulutlar, martılar ve gökkuşağı ile çevrelenen rüya gibi bir çocuk odası. Ev dekorasyonuna fark yaratan unsurlar arasında duvar dekorları ile beraber tavan dizaynı da oldukça etkili. Formları öne çıkaran gizli aydınlatma ile daha da büyüleyici bir atmosfere dönüşüyor. Nötr grilerle denge unsuru oluşturacak renkler ve ışıklandırma dekorlarda kullanılmış. Ayrıca çocuk odaları için ilham verebilecek bir fikir daha; kanepe altı ölü alanları oyuncak ve gereçler için depolama amaçlı çekmecelerle işlevsel hale getirebilirsiniz.
Gri ağırlıklı renk tonları nötr olduğundan sıcak renkler ve ışıl ışıl aydınlatmaya yer açılıyor. Endirekt aydınlatma ile şık ve alternatif dekorlar oluşturabilirsiniz. Rüya gibi bir çocuk odası için soft renkler kullanabilir, aynı zamanda kaliteli bir uyku çekmek uygun bir atmosfer tasarlayabilirsiniz. Şık ve özenle tasarlanan ışıklandırma ile büyüleyici bir atmosfer sağlamak ebeveyn yatak odaları için de uygun dekorlar oluşturabilir.
Aksesuar, halı ve dekoratif yastıklarda renklere yer açana gri ağırlık zeminler oldukça akılcı tasarlanmış. Oturma odasında konfor sunan L koltuk dizaynı modern çizgiler taşıyor. Çocuk odası duvar dekorlarında kullanıldığı gibi oturma odası duvar dekorlarında da endirekt aydınlatma uygulanıyor.
Ölü alanları değerlendirmek pratik bir yaklaşımdır. Merdiven altı gibi kullanılmayan alanları depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Yatak karyolası ya da kanepe altı ölü alanlar da depolama amaçlı çekmece ya da kutularla dizayn edilebilir.
Duru gibi bir mutfak göz yormayan bir yaklaşımla tasarlanıyor. Mutfak düzeni birçok mutfak aleti ve eşya depolama ihtiyacından ötürü kolay sağlanmayabilir. Zemin döşemesinden mutfak dolaplarına kadar baştan aşağı grilere bürünen mutfakta şık aydınlatma unsurları ve gümüş rengi detaylara rastlayabilirsiniz.
Gri ağırlıklı mutfakta gümüş renk detaylara yer verildiği gibi sıcak renklerin kullanımına da olanak sağlanıyor. Nötr grilerle denge oluşturacak sıcak renkler mutfak dolaplarında tercih edilmiş.
Köşe takımı mobilyalarla renkli aksesuarlar oturma odasında kullanılıyor. Renkli kırlentler ve dekoratif tasarım objeleri tercih ediliyor. Görsel açıdan şıklık katan sunumlar için dekoratif raflar kullanılıyor. Ferah, dingin ve şık bir oturma odası dizaynı.
Dolap ve raflar için kullanılmayan ölü alanları değerlendirebilirsiniz. Merdiven altından duvar dekorlarına, boşlukları depolama amaçlı raf dizaynı, çekmeceler ya da dolaplarla tasarlamak iç mekanda düzen sağlamanızı kolaylaştırır. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Bölücü duvara gerek kalmadan alanları görevlerine göre ayırmak mümkün. Şık ve gösterişli tavan dekoru ile kullanım alanı vurgulanabilir. Aynı işi sadece basit bir halı unsuru ile sınırları belirleyerek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda alanları ayırmak için dolap ve raflar ya da yemek masası işinizi kolaylaştırabilir.
Kaliteli bir uyku için yatak odasında kullanılan renkler ve ışığın önemi büyüktür. Modern stil dizayn edilen yatak odası, evin diğer alanları ile uyumlu ve endirekt aydınlatma ile şık dizayn edilmiş.
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