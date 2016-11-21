Işıl ışıl bir aile evi

Evin içine girdiğinizde salonun şıklığı ve tüm detayları ile bir arada uyumlu olan dekorasyonunu görüyorsunuz. Ayrıca salon içinde yer alan şöminenin çok şık ve estetik bir şekilde gizlendiği, orta masanın salona farklı bir hava kattığını görüyorsunuz. Koltuk takımları da tüm mobilyalar ile uyumlu renklerde seçilmiş ve salonun iç dekorasyonunun muhteşem olması sağlanmış.