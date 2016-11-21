Işıl ışıl bir aile evi

Bu gün ışıl ışıl bir aile evinin tasarım aşamalarını ve inşa aşamalarını yakından inceliyoruz. Tasarımından inşasına ve dekorasyonuna kadar tüm aşamalarda yapılan titiz çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çok özellikli şık aile evini yakından inceliyoruz. Dekorasyon aşamalarında uyumluluk, renk seçimleri, aydınlık ve ferah iç ortamlar için yapılan değişiklikler, iç mekanların estetiği ve zarafeti, ihtiyaçlara cevap verebilen fonksiyonel tasarım aşamalarının tamamını yakından inceleyerek bir evin sahip olabileceği zarafete şahit olalım.
Evin bahçe alanı şık bir şekilde düzenlenmiş ve oturum alanı taş zemin olarak tercih edilip kenarlarına beyaz su taşları yerleştirilerek insanın içini açan, görünce sahip olmak isteyeceğiniz bir peyzaj düzenlemesi ortaya çıkarılmış. Ayrıca bahçe oturum alanı içinde yapılan aydınlatma bahçe dekorasyonunun bir parçası şeklinde dizayn edilmiş ve estetik olduğu kadar göze çarpmayan bir aydınlatma oluşması sağlanmış.
Evin ön cephesi de arka cephe gibi şık bir şekilde dekore edilmiş. Caddeye bakan kısım çim ve küçük yeşil bitkiler ile caddeden ayrılmış, taş bloklar ile yapılan süslemeler evin ön cephesinin özel bir dekorasyona sahip olmasını sağlamış. Evin mimari tasarımına bakıldığında yapılan tasarımla uygun olması açısından oldukça fazla emek harcanmış.
Evin içine girdiğinizde salonun şıklığı ve tüm detayları ile bir arada uyumlu olan dekorasyonunu görüyorsunuz. Ayrıca salon içinde yer alan şöminenin çok şık ve estetik bir şekilde gizlendiği, orta masanın salona farklı bir hava kattığını görüyorsunuz. Koltuk takımları da tüm mobilyalar ile uyumlu renklerde seçilmiş ve salonun iç dekorasyonunun muhteşem olması sağlanmış.
Üst kat merdiveni salonun içinde kaldığı için ahşap ve görsel bir merdiven şeklinde tercih edilmiş. Ahşap kapalı basamaklardan oluşan merdiven aynı zamanda cam korkuluk ile güvenliğe alınmış ve salonun içinde yıldız gibi parlayan muhteşem bir merdivene imza atılmış. Evin köşe kısmında yer alan bu merdiven ölü alanların değerlendirilmesine de katkı da bulunmuş.
Salonda tercih edilen oturma grubu koyu renklerden oluşuyor. Açık duvar renkleri ve zemin döşemesi içinde koyu renkli mobilyalar tercih edilerek zıt renklerin bir arada uyumlu şekilde dekore edilmesi sağlanmış. Ayrıca siyah duvar kaplamaları ile evin görselliği artırılmış ve salonun kendisine has bir havası olması sağlanmış.
evin geçiş alanları sadece beyaz renklerden tercih edilmiş. Beyaz renkli duvarlara beyaz renkli zemin kaplamaları eklenmiş ve ortaya resimdeki gibi aydınlık ve ferah bir geçiş alanı çıkmış. Mutfak, salon ve merdiven arasında kalan bu geçiş alanı şeffaf ve şık bir alan olduğu için diğer odalar ile uyumlu bir dekorasyon yapılarak görsellik pekiştirilmiş.
Salon ile birleşik açık bir mutfak tercih edilerek evin görselliği artırıldığı gibi kullanım alanları da artırılmış. Mutfakta yer alan mutfak tezgahı aynı zamanda salonun masası olarak da kullanılabildiği için fonksiyonellik ve zarafet bir arada uygulanmış. Siyah tezgah ile beyaz sandalyeler bir arada kullanılarak muhteşem bir uyum oluşturulmuş.
Mutfak salon ile birlikte dekore edildiği için siyah ile beyaz renk bir arada uyumlu bir şekilde kullanılarak görselliği üst seviye de olan bir mutfak dekorasyonu yapılmış. Ayrıca klasik mutfaklardan farklı olarak sade ve şık bir mutfak tasarımı yapılmış ve resimdeki gibi düzenli bir mutfak oluşturulmuş.