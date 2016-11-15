Doğayla iç içe yaşamak için mükemmel 9 konut

Günümüzde doğadan o kadar uzak kalıyoruz ki artık hafta sonları doğa ile iç içe olmak için kilometrelerce yol gidip kendimizi doğanın, yeşilliğin içine atıyoruz. Bu yolu tercih etmek yerine doğa ile iç içe yaşayabileceğimiz bir ev sahibi olmak ve doğallığın tadını çıkarmak ne güzel olurdu. Bu gün doğa ile iç içe yaşayabileceğiniz birbirinden mükemmel 9 farklı evi inceliyoruz. Homify doğa evleri sayfasında yer alan bu evler hem konumları hem de mimari yapısı itibari ile insanların beğenisini kazanan, görenlerin hayran kalacağı evler olarak inşa edilmiş. Doğanın içinde, ağaçlar arasında yeşilliğin ortasında yer alan bu evler herkesin sahip olmak isteyeceği derece mükemmel özelliklere sahip. Bu evleri yakından inceleyerek doğanın ve evin tadını çıkaralım.