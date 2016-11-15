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Doğayla iç içe yaşamak için mükemmel 9 konut

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Havuz
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Günümüzde doğadan o kadar uzak kalıyoruz ki artık hafta sonları doğa ile iç içe olmak için kilometrelerce yol gidip kendimizi doğanın, yeşilliğin içine atıyoruz.  Bu yolu tercih etmek yerine doğa ile iç içe yaşayabileceğimiz bir ev sahibi olmak ve doğallığın tadını çıkarmak ne güzel olurdu. Bu gün doğa ile iç içe yaşayabileceğiniz birbirinden mükemmel 9 farklı evi inceliyoruz. Homify doğa evleri sayfasında yer alan bu evler hem konumları hem de mimari yapısı itibari ile insanların beğenisini kazanan, görenlerin hayran kalacağı evler olarak inşa edilmiş. Doğanın içinde, ağaçlar arasında yeşilliğin ortasında yer alan bu evler herkesin sahip olmak isteyeceği derece mükemmel özelliklere sahip. Bu evleri yakından inceleyerek doğanın ve evin  tadını çıkaralım.

Doğal ve zarif

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Doğa ile iç içe yaşamak için inşa edilmiş olan bu ev aynı zamanda bir çiftlik evi görünümüne sahip. Farklı bir mimariye sahip olduğu gibi terası, verandası ve doğanın tadını çıkarabileceğiniz açık alanı ile ev sahiplerine bulunmaz fırsatlar sunuyor. Yemyeşil  çimlerin ortasında bir yıldız gibi duran bu ev ormanın kenarında yer alıyor olması ile de insanı kendisine hayran bırakıyor.

Su kenarında bir saray

Casa de Campo, Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Kırsal Evler Ahşap
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Doğa ile iç içe yaşayabileceğiniz bir diğer ev örneğimizde resimde yer alan ve suyun kenarında olması ile insana doğanın her türlü imkanını sunan  doğa evi olarak kullanılan bir saray olarak karşımızda duruyor. Kırmızı çatısı, mavi beyaz dış cephesi ve yemyeşil çim alanı ile doğanın kalbinde yer alan bu ev doğa tutkunlarının vazgeçemeyeceği bir ev olarak sizleri bekliyor.

Doğal evler

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Modern Evler
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Doğa ile evin bütünleşmesi dediğimizde aklınıza resimdeki gibi çatısı yemyeşil olan ve doğa ile iç içe olan ev örneği gelebilir. Mimarisi ve yeşil çatısı ile doğallığını sonuna kadar yaşayabileceğiniz bu ev aynı zamanda orman içinde olması ile de doğanın ve doğallığın en üst seviye de yaşanmasını sağlıyor. Çimler içinde kalan yürüyüş yolu  ve uyumlu çatısı evin görselliğini pekiştiriyor.

Çim çatılar

WOONHUIS HOLTEN, Maas Architecten Maas Architecten Modern Evler
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Geleneksel köy evlerinde tercih edilen bir yalıtım yöntemi olan çim çatılar bu evde de tercih edilmiş. Doğa içinde yer alan evlerde tercih edilen bu ev örnekleri kurumuz çimlerin ve sazların sıkıştırılması ile  elde edilmiş ve doğa evinin çatısını yerleştirilmiş. Orman içinde yer alan bu ev için tercih edilen çatı doğa ile uyumlu olmasını sağlamış. ayrıca cam bölmeli odası da kış aylarında doğanın içindeymiş hissi yaşamanızı sağlıyor.

Sade ve şık doğa evleri

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Evler
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Doğa da inşa edeceğiniz evin şaşalı veya görkemli olması evin şık olmasını sağlayacağı gibi resimde yer alan ve minimalist düzende inşa edilmiş sade evler de şık ve doğal evler olarak tercih edilebilir. Küçük şık ve ışıl ışıl olan bu doğa evleri doğanın içinde yaşayanlara yeterli olacaktır. Kot farkından dolayı bir katı toprak içinde olan ev yalıtımı sayesinde size konfor sunuyor.

Köy evleri

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

doğa içinde yaşamak isteyeceğiniz ev modellerinden biri de köy evleridir. Geleneksel yöntemler ile inşa edilen bu evler  ahşap kullanıldığı için doğal ve görsel evler olduğu kadar size doğanın tadını çıkaracağınız fırsatlarda sunuyor. Verandası ve ahşap çatısı ile kendinizi özgür hissedeceğiniz,  bahçesi ile yakın olmanın vereceği mutluluğu yaşayacağınız bu evler her bireyin yaşamak isteyeceği evler olarak karşımızda duruyor.

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Havuza sahip doğal evler

homify Modern Havuz
homify

homify
homify
homify

Doğal hayat içinde pek nadir olarak karşılaşacağınız havuzlu evler hem doğa ile iç içe yaşama fırsatı sunan hem de havuzun tadını çıkarabileceğiniz evlerdir. resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi doğal yeşil ağaçlar arasında şık ve insanı cezbeden bir güzelliğe sahip olan bu ev çimleri ve havuzu ile sizi kendisine çekiyor.

Taş evler

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Doğal bir hayat yaşamak ve doğa ile iç içe olmak için tercih edebileceğiniz ev modelleri arasında yer alan taş evler hemen hemen tüm köylerde köy evi olarak kullanılmaktadır.  Bu örnek ise bir adım daha ileri gitmiş ve  kapı ve pencere kasaları kırmızı renge boyanarak evin daha görsel ve daha şık olması sağlanmış. ayrıca zevkli bir sundurma yapılarak evin doğal bir ev olarak kalması sağlanmış. 

Doğa da bir saray

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Yüksek rakımlı tepelerde yer alan bu örneğimiz ise tam bir saray edasına sahip. Farklı mimarilerin ve geometrik yapıların bir arada bulunduğu bu ev büyük bir arazi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca sarı rengi ve yeşil bahçesi ile insanlarda bir albeni duygusu uyandıran bu ev herkeste farklı duygular uyandırıyor.  Verandası güneşlik alanı, bahçe mobilyaları ile düzenlenmiş oturum alanı doğa ile iç içe olmanızı sağlıyor.

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Bu doğayla iç içe evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

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