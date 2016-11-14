Önce & Sonra: Kasvetli bir evden ferah bir eve dönüşüm

Bugün sayfamızda doğru bir dekorasyon ve doğru aydınlatma çalışmasının bir evi nasıl değiştirebileeğine tanık olacağız. Konuğu olduğumuz ev Meksika'nın Tijuana kentinde konumlanmış ancak ülkemizde de benzer yapıda birçok daire bulunmakta. Köşe konumlu olmayan dairelerin hemen hepsi aslında aynı dertten musdarip: Yetersiz pencere, tek açıdan gelen doğal gün ışığı ve bunun sonucunda kasvetli bir iç mekan. Buna yanlış mobilya seçimleri ve kötü bir suni aydınlatma çalışması da eklenince, ev insanın içinde durmak istemeyeceği, karanlık, kasvetli, boğucu bir atmosfere bürünüyor. Yeni pencereler açtırmak gibi bir imkanımız yoksa, bu durumu dekorasyonumuzu doğru yaparak, yani doğru mobilyalar seçip doğru aydınlatma çalışması gerçekleştirerek yapacağız.

Bu konutta da problem aynen bu şekilde çözülmüş. Karşılıklı iki duvarda pencereler mevcut ancak mekanın ince uzun yapısı nedeniyle birbirlerine uzaklar ve koyu renkli mobilyaların da ışığı emmesi nedeniyle yeterli doğal aydınlatma yapamıyorlar. Tavandan sarkıt şeklinde olan suni aydınlatma ise tek odaklı olduğu için rahatsız edici gölgeler yapmaktan ileri gidemiyor. Gelin evin eski ve yeni hallerinin fotoğrafları eşliğinde yapılan çalışmaları inceleyelim.