Önce & Sonra: Kasvetli bir evden ferah bir eve dönüşüm

Bugün sayfamızda doğru bir dekorasyon ve doğru aydınlatma çalışmasının bir evi nasıl değiştirebileeğine tanık olacağız. Konuğu olduğumuz ev Meksika'nın Tijuana kentinde konumlanmış ancak ülkemizde de benzer yapıda birçok daire bulunmakta. Köşe konumlu olmayan dairelerin hemen hepsi aslında aynı dertten musdarip: Yetersiz pencere, tek açıdan gelen doğal gün ışığı ve bunun sonucunda kasvetli bir iç mekan. Buna yanlış mobilya seçimleri ve kötü bir suni aydınlatma çalışması da eklenince, ev insanın içinde durmak istemeyeceği, karanlık, kasvetli, boğucu bir atmosfere bürünüyor. Yeni pencereler açtırmak gibi bir imkanımız yoksa, bu durumu dekorasyonumuzu doğru yaparak, yani doğru mobilyalar seçip doğru aydınlatma çalışması gerçekleştirerek yapacağız.
Bu konutta da problem aynen bu şekilde çözülmüş. Karşılıklı iki duvarda pencereler mevcut ancak mekanın ince uzun yapısı nedeniyle birbirlerine uzaklar ve koyu renkli mobilyaların da ışığı emmesi nedeniyle yeterli doğal aydınlatma yapamıyorlar. Tavandan sarkıt şeklinde olan suni aydınlatma ise tek odaklı olduğu için rahatsız edici gölgeler yapmaktan ileri gidemiyor. Gelin evin eski ve yeni hallerinin fotoğrafları eşliğinde yapılan çalışmaları inceleyelim.
Evin eşyaları aslında çirkin değil, yalnızca biraz demodeler, biraz yıpranmışlar, döşemelerinin rengi kaçmış. Zeminde ve döşemelerde koyu renkler tercih edildiği için de ortamda kasvetli bir hava oluşmuş. Duvarlarda da modası geçmiş şampanya rengi badana görüyoruz
Yapılan renovasyonun etkisini bakar bakmaz hissetmemek mümkün değil! Öncelikle duvar, zemin ve tavana dikkat: Duvarlar bembeyaza boyanmış. Zemin ise açık renkli, geniş ve parlak seramik karoları ile döşenmiş. Bu ışığın yansıması ve ortamın daha ferah görünmesi için çok iyi bir seçim; terlikle yalnızca kaymamaya dikkat etmek gerekiyor. Tavana ise boydan boya ankastre aydınlatma elemanları ihtiva eden bir asma tavan yapılmış. Yetersiz ışık alan bir mekan için ideal çözüm; ışık tek noktadan geleceğine homojen bir şekilde yayılıyor.
Konutun mobilyaları da tek bir parça dışında komple değiştirilmiş (gül kurusu renkli ikili koltuğun yalnızca döşemesi değiştirilmiş). Seksenler stili cam masa ve yuvarlak sırtlı sanldaye takımı ile üstünde fazla yüksekte duran sarkıt aydınlatma elemanı oldukça kötü görünüyor, bunlar komple değiştirilecek. Önemli not: Eğer yemek masanızın üstünde sarkıt lamba kullanmayı planlıyorsanız bunun iyi ortalanmış ve olduykça alçak, masaya yakı vasiyette olması gerektiğini unutmayın.
Çok daha modern ve güncel trendlere de uygun bir yemek odası takım eskinin yerini almış. Bu sefer sarkıt aydınlatma kullanılmamış, ankastre aydınlatmalı asma tavan tüm mekan boyunca devam ediyor. Oturma odasında modern bir köşe koltuk ve duvarlarda da ahşap yüzeyli modern raflar ve dekorlar bulunuyor.
Eski mutfak U şekli sayesinde oldukça kullanışlı ve açıkçası bir hayli de sevimliymiş. Kırsal stilde tanık olduğumuz seramik kaplı tezgah bu alanda da var. Ancak tüm dekorasyonun uyumlu olması adına mutfa da kompel bir tadikata girecek.
Mutfaktaki eşyaların konumları korunmuş ancak üniteler komple değiştirilmiş. Zemin salonla aynı, alt ünitelerde ahşap görümü tercih edilirken, üst ünitelerde günümüz trendlerine de uygun olacak şekilde, mekanın küçük görünmesine neden olmaması adına beyaz üniteler tercih edilmiş. Bu trend hakikaten de küçük boyutlu mutfakların kurtarıcısı niteliğine.
Konutun tamamının tadilatında stil bütünlüğü koorunmuş. Banyoda da beyaz ve ahşap görünümlü yüzeylere tanık oluyoruz. Duş alanının iç kısımları ahşap görünümlü seramikler ile kaplanmış. Tamamen cam duş kapıları sayesinde mekanda küçülme ve boğucu olma gibi sorunlar ortadan kaldırılmış.
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