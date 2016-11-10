현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Herkesin kıskanacağı bir salon için 9 mobilya fikri

umit atdağ umit atdağ
Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Evinizde bir yenilik yapmak ve oturma odanızı yenilemek istiyorsanız size fikir verecek olan mükemmel oturma odası dekorasyonlarını sizler için bir araya getirdik. Bu gün homify farkı ile birbirinden güzel, farklı dekorasyon akımlarından esinlenerek dekore edilmiş oturma odası fikirlerinden birebir kopya çekebilir veya bu fikirlerden yararlanarak evinizi daha şık gösterecek oturma odaları oluşturabilirsiniz. Homify oturma odası dekorasyonları sayfasında yer alan bu oturma odası örnekleri size ilham verecek, kişisel tarzınız ile uyumlu yenilikçi, çağdaş ve yaratıcı oturma odası fikirleri ortaya çıkaracaksınız. 

Uyum ve kontrast

E2 LIVING ROOM arQing Minimalist Oturma Odası
arQing

E2 LIVING ROOM

arQing
arQing
arQing

Bir oturma odasının mükemmel ve kusursuz görünmesi için resimdeki gibi renk uyumunun ve mobilyaların bir biri ile olan uyumunun eksiksiz ve kusursuz olması yeterli olacaktır. Örnek oturma odasında yer alan oturma grubu ve orta masa ile zemin kaplaması çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. ayrıca duvarda yer alan tablolar oturma odasının zarafetini artırmış.

Şık oturma odaları

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging Modern Oturma Odası
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

Evinizin şıklığını artırmak ve estetik bir oturma odası sahibi olmanız için örnek oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi açık tonları bir arada uyumlu bir şekilde kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca mobilyaları seçerken renk tonlarına dikkat etmeniz ve ferah bir oturma odası için açık tonlar tercih t-etmeniz yeterli olacaktır.

Ayna yüzeyli orta masalar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasının içinde yer alan orta masalar oturma grubu ile özdeş olduğu için tercih şansınız çok azdır. Ancak tercih şansınız oluştuğunda resimdeki gibi üst yüzeyi yansıtıcı özelliği olan camlar ile kaplanmış orta masa terich etmeniz oturma odanızın mükemmel olmasını sağlar.

Zıt renklerin estetiği

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos Modern Oturma Odası
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

Oturma odasında zıt renkleri bir arada kullanarak evinizde farklı bir iç ahenk oluşturabilirsiniz. Oturma gruplarınızı açık tonlarda, zemin kaplamalarınızı koyu renklerde tercih etmeniz oturma odanızın muhteşem görünmesini sağlayacaktır.

Modern mobilyalar

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas Modern Oturma Odası
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

Evinizde kullanacağınız mobilyaları seçerken modern mobilyalar seçmeye özen göstermeniz evinizin çağdaş bir dekorasyona sahip olmasını sağlar. Örnek oturma odasında modern oturma grubu modern bir orta masa ile desteklenerek evin çağdaş bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.

Aydınlık ve ferah oturma odaları

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ferah bir oturma odası için bahçeye bakan havadar bir odayı oturma odası olarak tercih etmeniz yeterli olacaktır.  Bu odayı açık tonlarda dekore ederek ve açık tonlarda oturma grupları seçerek muhteşem bir  oturma odası haline getirebilirsiniz. Ayrıca duvara asacağınız mavi tonların hakim olduğu tablo ile oturma odanızın renk dünyası  olmasını sağlayabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Merdivenin şıklığı

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Oturma Odası Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Oturma odanız içinde bir merdiven yer alıyorsa merdiveni oturma odası dekorasyonu içine dahil etmeli ve oturma odanızın bir parçası haline getirmelisiniz. Kırmızı tuğla duvar önünde yer alan merdiveni kırmızı duvar ile uyumlu olması açısından kahverengi seçmeniz ve diğer oturma odası unsurlarını açık tonlarda seçerek resimdeki gibi muhteşem bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Aydınlatma ve ferahlık

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Modern Oturma Odası
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Oturma odasında kullanacağınız aydınlatmalar oturma odasının zarafetini bir kat daha artıracaktır. Resimde yer alan oturma odasında olduğu gibi  özel aydınlatma aksesuarları tercih ederek oturma odanızın özel bir yaşam alanı haline gelmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Beyazın saflığı

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Modern Oturma Odası
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Oturma odasının bembeyaz olması ferah, insana huzur veren, açık tonların ağırlığında dekore edilmiş mutluluk kaynağı bir oturma odasına sahip olmanızı sağlar. Ayrıca  koyu renkli halı tercih ederek bu beyazlığın açık koyu uyumu yakalamasını sağlayabilir, insanı etkileyen bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Türkiye'den 8 kullanışlı mutfak tasarımı
Bu salon mobilyalarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler