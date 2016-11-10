Herkesin kıskanacağı bir salon için 9 mobilya fikri

Evinizde bir yenilik yapmak ve oturma odanızı yenilemek istiyorsanız size fikir verecek olan mükemmel oturma odası dekorasyonlarını sizler için bir araya getirdik. Bu gün homify farkı ile birbirinden güzel, farklı dekorasyon akımlarından esinlenerek dekore edilmiş oturma odası fikirlerinden birebir kopya çekebilir veya bu fikirlerden yararlanarak evinizi daha şık gösterecek oturma odaları oluşturabilirsiniz. Homify oturma odası dekorasyonları sayfasında yer alan bu oturma odası örnekleri size ilham verecek, kişisel tarzınız ile uyumlu yenilikçi, çağdaş ve yaratıcı oturma odası fikirleri ortaya çıkaracaksınız.
Bir oturma odasının mükemmel ve kusursuz görünmesi için resimdeki gibi renk uyumunun ve mobilyaların bir biri ile olan uyumunun eksiksiz ve kusursuz olması yeterli olacaktır. Örnek oturma odasında yer alan oturma grubu ve orta masa ile zemin kaplaması çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. ayrıca duvarda yer alan tablolar oturma odasının zarafetini artırmış.
Evinizin şıklığını artırmak ve estetik bir oturma odası sahibi olmanız için örnek oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi açık tonları bir arada uyumlu bir şekilde kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca mobilyaları seçerken renk tonlarına dikkat etmeniz ve ferah bir oturma odası için açık tonlar tercih t-etmeniz yeterli olacaktır.
Oturma odasının içinde yer alan orta masalar oturma grubu ile özdeş olduğu için tercih şansınız çok azdır. Ancak tercih şansınız oluştuğunda resimdeki gibi üst yüzeyi yansıtıcı özelliği olan camlar ile kaplanmış orta masa terich etmeniz oturma odanızın mükemmel olmasını sağlar.
Oturma odasında zıt renkleri bir arada kullanarak evinizde farklı bir iç ahenk oluşturabilirsiniz. Oturma gruplarınızı açık tonlarda, zemin kaplamalarınızı koyu renklerde tercih etmeniz oturma odanızın muhteşem görünmesini sağlayacaktır.
Evinizde kullanacağınız mobilyaları seçerken modern mobilyalar seçmeye özen göstermeniz evinizin çağdaş bir dekorasyona sahip olmasını sağlar. Örnek oturma odasında modern oturma grubu modern bir orta masa ile desteklenerek evin çağdaş bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.
Ferah bir oturma odası için bahçeye bakan havadar bir odayı oturma odası olarak tercih etmeniz yeterli olacaktır. Bu odayı açık tonlarda dekore ederek ve açık tonlarda oturma grupları seçerek muhteşem bir oturma odası haline getirebilirsiniz. Ayrıca duvara asacağınız mavi tonların hakim olduğu tablo ile oturma odanızın renk dünyası olmasını sağlayabilirsiniz.
Oturma odanız içinde bir merdiven yer alıyorsa merdiveni oturma odası dekorasyonu içine dahil etmeli ve oturma odanızın bir parçası haline getirmelisiniz. Kırmızı tuğla duvar önünde yer alan merdiveni kırmızı duvar ile uyumlu olması açısından kahverengi seçmeniz ve diğer oturma odası unsurlarını açık tonlarda seçerek resimdeki gibi muhteşem bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Oturma odasında kullanacağınız aydınlatmalar oturma odasının zarafetini bir kat daha artıracaktır. Resimde yer alan oturma odasında olduğu gibi özel aydınlatma aksesuarları tercih ederek oturma odanızın özel bir yaşam alanı haline gelmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Oturma odasının bembeyaz olması ferah, insana huzur veren, açık tonların ağırlığında dekore edilmiş mutluluk kaynağı bir oturma odasına sahip olmanızı sağlar. Ayrıca koyu renkli halı tercih ederek bu beyazlığın açık koyu uyumu yakalamasını sağlayabilir, insanı etkileyen bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.