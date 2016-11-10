Herkesin kıskanacağı bir salon için 9 mobilya fikri

Bir oturma odasının mükemmel ve kusursuz görünmesi için resimdeki gibi renk uyumunun ve mobilyaların bir biri ile olan uyumunun eksiksiz ve kusursuz olması yeterli olacaktır. Örnek oturma odasında yer alan oturma grubu ve orta masa ile zemin kaplaması çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. ayrıca duvarda yer alan tablolar oturma odasının zarafetini artırmış.