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Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat

Özlem K. Özlem K.
SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
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Mutfak tadilatı yaptırmak için onlarca neden var! Yıpranan mutfaklar bu konuda listenin başını çekse de, yetersiz dolaplar ve tezgahlar da en önemli tadilat nedenleri arasında yerlerini alıyor. Kaldı ki, demode olduğu için ya da yalnızca tipini beğenmediğimiz için bile mutfak tadilatına girişebiliriz, ne doğal hakkımız! Çünkü günün anlamlı bir süresini bu alanda, hem de çalışarak geçiriyoruz, değil mi? Hazırlığından bitişine yemek yapmak ne kadar uzun sürüyor bilirsiniz. Üstelik çoğumuz yemeklerimizi de mutfakta yiyoruz. Eskinden yalnızca aile yemekleri için kullanılan, misafirlerin ağırlanmadığı mutfaklar dahi geride kaldı. Bazı lüks villaların dekorasyonlarına baktığımızda, davetliler için olan kocaman, belki on iki kişilik yemek masalarının dahi mutfağa konulduğunu görebiliyoruz. Yani mutfaklarımızı artık yalnızca yemek hazırlamak için değil, zaman zaman misafir ağırlamak için dahi kullanılıyor.

Bugün Önce & Sonra sayfamızı mutfaklara ayırdık; özellikle de yetersiz depolama alanlarına ve tezgahlara sahip oldukları için tıkış tıkış görünen, ne kadar temizlenirse temizlenmiş pis izlenimi yaratan eski mutfaklara. Büyüklü küçüklü yedi farklı tadilat örneğini taşıdığımız bu sayfamız, bakarsınız için mutfak tadilatı planlarınız için de ilham verici olur. 

1) Önce: Dağınık ve kasvetli bir mutfak, biraz da demode

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Bu dağınık ve kasvetli mutfak kocaman bir konağa ait; inanılmaz ama gerçek! (Konağın muhteşem renavasyon hikayesi için: ’Önce & Sonra: Eski ve demode bir konağın hayata geri dönüşü’) Zamanının iyi bir tasarımı olmakla birlikte, günümüzde biraz demode ve bir hayli de yetersiz kalmıl bir mutfak görüyoruz. Dekoratif olmamalarına rağmen birçok eşya dolapların tepesinde sergi durumunda, tezgahın üstü dağınık. Kısacası hiç de konağa yakışır bir yanı yok… Bakalım nasıl bir değişim geçirmiş.

Sonra: Pırıl pırıl ve koağa yakışır bir mutfak

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Mutfak
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Tadilat sonrasında mutfak pırıl pırıl olmuş! Üstelik U şeklindeki yeni mutfakta alan çok daha iyi kullanılmış ve dolap/tezgah sayısı artırılmış. 

2) Önce: Çalışma tezgahı olmayan bir mutfak!

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Fotoğrafta yetmişli yıllardan kalma bir mutfak görüyoruz. Ancak bu mutfağıni esas problemi dolapların demode olması değil, mutfak düzeninin ve aydınlatmanın yanlış ve yetersiz olması. Mekanda geniş bir pencere olmasına rağmen ortam kasvetli çünkü genel aydınlatma tek odaktan yapılmış ve bu da koyu gölgelere neden olmuş. Tezgah aydınlatmasının olduğu tezgah yetersiz depolama alanlarından dolayı komple dolu, dolayısıyla bu alanda çalışmak mümkün değil. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi aletler tezgah altında olmadığı için yüzeyler bölük pörçük görünüyor ve bu da alanın olduğundan küçük görünmesine neden oluyor. Ayrıca, ocağın köşedeki konumu da çok kötü.

Sonra: Stil bütünlüğüne sahip, ferah ve yeterli bir mutfak

ABITAZIONE IN ROCCA CIGLIÈ [CN], Aulaquattro Aulaquattro Modern Mutfak
Aulaquattro

Aulaquattro
Aulaquattro
Aulaquattro

Tadilattan sonra, mutfak alanı tamamen aynı olmasına rağmen çok daha geniş görünüyor. Bunun nedeni mutfak giriş kapısının genişletilerek mutfağın açık planlı bir hale getirilmesi. Ayrıca, beyaz renkli mutfak dolapları sayesinde pencereden gelen ışığın yansıyor ve bu da ortamın daha ferah görünmesine sağlıyor.

3) Önce: Karman çorman bir mutfak

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Hiçbir mutfak dolabının birbirini tutmadığı, sanki farklı zamanlarda farklı parçaların oradan buradan toplanmasıyla oluşturulmuş gibi görünen, darmadağın bir mutfak ile karşı karşıyayız. Yetersiz depolama nedeniyle tüm eşyalar tezgah üstünde… Üstelik o kadar kötü bir yerleşim planı var ki, pencereden gelen doğal gün ışığına rağmen karanlık ve kasvetli olmayı başarmış.

Sonra: Az değişim, dev fark!

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Yalnızca yedi metrekarelik bir mutfak için oldukça iç açıcı ve düzenli bir çözüm sağlanmış, değil mi? Açık renk tonlarındaki duvar zemini hem mekanı olduğundan daha geniş gösteriyor, hem de mutfak dolapları ile uyum sağlıyor. Üstelik dikkat ederseniz, fotoğrafın sol yanındaki dolap değiştirilmemiş bile… İşte gerçek bir değişim! 

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