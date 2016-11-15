Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat

Mutfak tadilatı yaptırmak için onlarca neden var! Yıpranan mutfaklar bu konuda listenin başını çekse de, yetersiz dolaplar ve tezgahlar da en önemli tadilat nedenleri arasında yerlerini alıyor. Kaldı ki, demode olduğu için ya da yalnızca tipini beğenmediğimiz için bile mutfak tadilatına girişebiliriz, ne doğal hakkımız! Çünkü günün anlamlı bir süresini bu alanda, hem de çalışarak geçiriyoruz, değil mi? Hazırlığından bitişine yemek yapmak ne kadar uzun sürüyor bilirsiniz. Üstelik çoğumuz yemeklerimizi de mutfakta yiyoruz. Eskinden yalnızca aile yemekleri için kullanılan, misafirlerin ağırlanmadığı mutfaklar dahi geride kaldı. Bazı lüks villaların dekorasyonlarına baktığımızda, davetliler için olan kocaman, belki on iki kişilik yemek masalarının dahi mutfağa konulduğunu görebiliyoruz. Yani mutfaklarımızı artık yalnızca yemek hazırlamak için değil, zaman zaman misafir ağırlamak için dahi kullanılıyor.

Bugün Önce & Sonra sayfamızı mutfaklara ayırdık; özellikle de yetersiz depolama alanlarına ve tezgahlara sahip oldukları için tıkış tıkış görünen, ne kadar temizlenirse temizlenmiş pis izlenimi yaratan eski mutfaklara. Büyüklü küçüklü yedi farklı tadilat örneğini taşıdığımız bu sayfamız, bakarsınız için mutfak tadilatı planlarınız için de ilham verici olur.