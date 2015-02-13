Kıpır kıpır bir daire

Son dönemlerde revaçta olan konut modellerinden biri de AVM ve rezidansı bir arada sunan projeler. Bu tip projelerden biri de İstanbul'un Anadolu yakasında, Acıbadem'de bulunan Acıbadem Akasya. Dört farklı etaptan, büyük bir parktan ve bir alışveriş merkezinden oluşan komplekste Sinpaş GYO'nun imzası bulunuyor.

Bugün yakından inceleyeceğimiz daire de Acıbadem Akasya'da yer alıyor. R. Semih Güven tarafından kurulan RSG İç Mimarlık firması tarafından tasarlanan daire son derece enerjik ve sıcak havasıyla dikkat çekiyor.

Merkezi İzmir'de bulunan RSG İç Mirmarlık 2002 yılından beri İzmir'deki projelerinin yanı sıra İstanbul'a da başarılı projelere imza atıyor. 2007 yılında Didem Güven'in katılımıyla güçlenen firma konut projelerinin yanında turizm işletmeleri, çok amaçlı sosyal mekanlar ve sağlık yapıları da tasarlıyor. Firma 2014 ylında European Property Award ödüllerinde Highly Commended ödülüne layık görüldü.

Dilerseniz firmanın Akasya Acıbadem'de tasarladığı daireye yakından bakalım.