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Kıpır kıpır bir daire

Aydin Sanli Aydin Sanli
ACIBADEM AKASYA, RSG İç Mimarlık RSG İç Mimarlık
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Son dönemlerde revaçta olan konut modellerinden biri de AVM ve rezidansı bir arada sunan projeler.  Bu tip projelerden biri de İstanbul'un Anadolu yakasında, Acıbadem'de bulunan Acıbadem Akasya. Dört farklı etaptan, büyük bir parktan ve bir alışveriş merkezinden oluşan komplekste Sinpaş GYO'nun imzası bulunuyor. 

Bugün yakından inceleyeceğimiz daire de Acıbadem Akasya'da yer alıyor. R. Semih Güven tarafından kurulan RSG İç Mimarlık firması tarafından tasarlanan daire son derece enerjik ve sıcak havasıyla dikkat çekiyor. 

Merkezi İzmir'de bulunan RSG İç Mirmarlık 2002 yılından beri İzmir'deki projelerinin yanı sıra İstanbul'a da başarılı projelere imza atıyor. 2007 yılında Didem Güven'in katılımıyla güçlenen firma konut projelerinin yanında turizm işletmeleri, çok amaçlı sosyal mekanlar ve sağlık yapıları da tasarlıyor. Firma 2014 ylında European Property Award ödüllerinde Highly Commended ödülüne layık görüldü. 

Dilerseniz firmanın Akasya Acıbadem'de tasarladığı daireye yakından bakalım. 

Cıvıl cıvıl bir çocuk odası

ÇOCUK ODASI RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

ÇOCUK ODASI

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Bu evin en dikkat çekici bölümlerinden biri de çocuk odası. Bu nedenle turumuza çocuk odasıyla başlamak istedik. Rengarenk ve sıra dışı çizgilerde tasarlanan odada, odanın sakinlerinin zevklerine de özen gösterilmiş. Lila, mor, sarı ve bordo renklerin harmanlandığı çalışma masasında dairesel ve köşeli geometriler bir arada çok başarılı şekilde kullanılmış. Çalışma masasının arkasındaki duvar da odanın genel atmosferine yakışır biçimde rengarenk bir biçimde tasarlanmış.

Sıra dışı bir yatak

ÇOCUK ODASI RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

ÇOCUK ODASI

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Çocuk odasının diğer tarafına baktığımızda son derece şık ve işlevsel bir yatak tasarımıyla karşılaşıyoruz. Evin iki çocuğunun da ihtiyacını karşılayacak yatak klasik bir ranzadan çok daha öte bir tasarıma sahip. Üst kata çıkan merdivenin her basamağının bir çekmece olarak kullanılabildiği yatağın alt katında ise yatağın yanı sıra bir elbise dolabı yer alıyor. Alt kattaki yatağın başucunda bulunan küçük kitaplık evin küçük bireylerinin yatmadan önce okuyacakları kitaplara bir kol uzakta olmasına yarıyor. Zemin için kullanılan ahşap malzeme ve perdelerin rengi uyum sağlamış. Yerdeki renkli paspaslar da odanın sevimli atmosferini bir kt daha arttırmış. 

Rengarenk oturma grubu

OTURMA ODASI RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

OTURMA ODASI

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Oturma odasından iki resim seçtik. Bu tarafta çok sevimli bir köşe takımı, orta sehpası ve raf bulunuyor. Özel olarak tasarlanan köşe takımında pek çok rengi bir arada görebiliyoruz. Yüzeyi koyu kahve olan orta sehpasının iskeleti ise tıpkı duvardaki raf gibi capcanlı bir sarı tonda. Renklerin bir arada çok başarılı kullanıldığı bu kompozisyonu pastel renkler kullanılan puflar dengelemiş. Köşe takımının kırlentlerinde de takımın döşemeleri kullanılmış.

Tv ünitesinin ötesi

OTURMA ODASI RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

OTURMA ODASI

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Oturma odasının diğer tarafına baktığımızda gayet işlevsel bir televizyon ünitesi görüyoruz. Gerçi bu mobilyaya televizyon ünitesi demek belki de haksızlık olur zira Tv ünitesinden daha fazla olanak sunuyor. Çok sayıdaki dolap ve çekmeceyle oldukça büyük bir depolama alanı sunan mobilya renk ve dokusuyla sehpa ve diğer duvardaki rafla da uyum gösteriyor. Duvarlarda cıvıl cıvıl tablolara yer verilmiş. Bu da evin genel enerjisiyle bir paralellik oluşturmuş. Odayı aydınlatan lamba da oldukça estetik görünüyor. 

Şık yatak odası

YATAK ODASI RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

YATAK ODASI

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Diğer odaların içinde en sade biçimde tasarlanan oda yatak odası olmuş. Gri rengin hakim olduğ odada yatağın arkasındaki duvar aynalı ve kadife dokulu bir biçimde özel olarak tasarlanmış. Epey geniş olan gardıroplarda aynalı olarak düşünülmüş. Aynaya yansıyan karşı duvardaki duvar saatine de dikkat çekmek istiyoruz. Son derece orijinal şekildeki saat odaya hoş bir hava katıyor. Yatağın karşısındaki duvarda ise bir LCD TV asılı. Günün yorgunluğunu atmadan önce yatağa uzanıp TV seyretmek mümkün. 

Ahenkli salon

SALON RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

SALON

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Evin salonu da son derece şık ve estetik bir biçimde tasarlanmış. Oturma grupları özel olarak tasarlanan salonda genel olarak pastel renkler kullanılmış. Bej, kahverengi gibi doğal renklerin yanı sıra morla renk katılan salonda tıpkı oturma odasındaki gibi küçük tablolarla bir duvar komple kaplanmış. 

Yemek bölümü

SALON RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

SALON

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Salonun diğer tarafında se yemek masası bulunuyor. Bu açıdan sevimli sehpaları ve gri tonlu koltuğu da daha net görebiliyoruz.

Sevgililer Günü için hediye fikirleri
İstanbul Acıbadem yöresinde RSG İç Mimarlık tarafından tasarlanan hoş bir daire. 

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