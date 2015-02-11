Zaha Hadid'den Beijing'e dünyanın en büyük havalimanı

Dünyaca ünlü Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid'in mimarlık ajansı ZHA ve Paris'teki Charles de Gaulle and Orly havalimanlarını işleten ADP Ingenierie (ADPI), Çin'in başkenti Beijing'de yapılacak olan dünyanın en büyük havalimanı için planlarını basına tanıttılar.

Şehrin Daxing bölgesinde 700.000 metrekarelik devasa bir alana inşa edilecek olan havalimanının maliyetinin ise 9 milyar sterlin (yaklaşık 34 milyar TL) civarında olması bekleniyor. Dünyaca ünlü mimar Hadid'in ekibi tarafından tasarlanacak olan yeni havalimanının şu anda kapasitesinin üzerinde çalışan Capital Havalimanı'nın üzerindeki yükü hafifletmesi planlanıyor.

Son yıllarda yaptığı ekonomik atılımla dikkat çeken Çin'de gitgide büyüyen ve artık daha fazla seyahat etmeye başlayan orta sınıfın varlığı, böylesine büyük projelere duyulan ihtiyacı da belirgin kılıyor. Beijing'de yapılacak olan havaalanının Londra'nın meşhut Heathrow Havalimanı'ndan bile büyük olması planlanırken, günümüzün en yüksek profilli kadın mimarlarından biri olan ve dünyanın dört bir yanındaki dev projelere attığı imzayla tanınan Zaha Hadid'in tasarımı da bu büyüklük ve görkemi yansıtıyor. Hadid'in tasarım diline damgasını vuran kavisli, dalgalı, yuvarlak hatlı unsurlarla, iç ve dış mekânlarla seviyeler arasındaki akışkanlığı bu proje dizaynında da görmek mümkün. İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havaalanıyla ilgili tartışmaların gündemde olduğu şu günlerde, gelin Zaha Hadid Architects'in planlarını biraz daha yakından inceleyelim.