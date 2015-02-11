Zaha Hadid'den Beijing'e dünyanın en büyük havalimanı

Dünyaca ünlü Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid'in mimarlık ajansı ZHA ve Paris'teki Charles de Gaulle and Orly havalimanlarını işleten ADP Ingenierie (ADPI), Çin'in başkenti Beijing'de yapılacak olan dünyanın en büyük havalimanı için planlarını basına tanıttılar.
Şehrin Daxing bölgesinde 700.000 metrekarelik devasa bir alana inşa edilecek olan havalimanının maliyetinin ise 9 milyar sterlin (yaklaşık 34 milyar TL) civarında olması bekleniyor. Dünyaca ünlü mimar Hadid'in ekibi tarafından tasarlanacak olan yeni havalimanının şu anda kapasitesinin üzerinde çalışan Capital Havalimanı'nın üzerindeki yükü hafifletmesi planlanıyor.
Son yıllarda yaptığı ekonomik atılımla dikkat çeken Çin'de gitgide büyüyen ve artık daha fazla seyahat etmeye başlayan orta sınıfın varlığı, böylesine büyük projelere duyulan ihtiyacı da belirgin kılıyor. Beijing'de yapılacak olan havaalanının Londra'nın meşhut Heathrow Havalimanı'ndan bile büyük olması planlanırken, günümüzün en yüksek profilli kadın mimarlarından biri olan ve dünyanın dört bir yanındaki dev projelere attığı imzayla tanınan Zaha Hadid'in tasarımı da bu büyüklük ve görkemi yansıtıyor. Hadid'in tasarım diline damgasını vuran kavisli, dalgalı, yuvarlak hatlı unsurlarla, iç ve dış mekânlarla seviyeler arasındaki akışkanlığı bu proje dizaynında da görmek mümkün. İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havaalanıyla ilgili tartışmaların gündemde olduğu şu günlerde, gelin Zaha Hadid Architects'in planlarını biraz daha yakından inceleyelim.
Dünyanın bu en büyük havalimanının kentin mevcut havalimanından çok daha uzak bir noktasına yapılması planlanırken, etraftaki devasa düzlüğün ortasına kondurulan yapı tam anlamıyla bozkırda açan bir çiçeği andırıyor. 2017 yılında tamamlanması planlanan yeni havalimanı, terminal çatılarında seçilen bronz tonları, Hadid'e özgü kavis ve kıvrımları ve kusursuz simetrisiyle geleceğin havalimanı mimarisi konusunda bir nirengi noktası teşkil etmeye de aday.
Daxing bölgesine yapılacak olan havalimanının sadece dünyanın en büyüğü değil, aynı zamanda trafik ve otoyol düzeni açısından da bir kesişme noktası ve bölgesel bir merkez olması da planlıyor. Bu kompleks, yerel ve ulusal demiryolları, hızlı tren hattı ve şehirlerarası otoyolların da kesişeceği dev bir ulaşım merkezi olarak da işlev görecek. Bu bağlamda yapının ana işlevini yerine getirmekle kalmayıp bölge ekonomisini canlandıracak bir katalizör olarak da planlandığı söylenebilir.
Havalimanının iç mekân tasarımında ise ilk bakışta hem belirgin bir ferahlık ve enerji, hem de devasa boyutun korkutuculuğunu biraz olsun azaltan kıvrımlı sütunlar dikkat çekiyor. Zaha Hadid ve ekibi mekânın iç alanında, havalimanını kullanacak olan yolculara yüksek kalitede hizmet sunmayı temel öncelik olarak benimserken, havalimanının hem pratik, kullanışlı ve memnuniyet verici bir yer olarak düzenlenmesine önem vermiş. Ayrıca sürdürülebilir gelişme prensipleri çerçevesinde, iç mekân dizaynında ekolojik prensipler doğrultusunda ortaya çıkan son teknolojilerin kullanılması da planlar arasında. Farklı mekân ve şekiller arasındaki üst üste binmeler ve akışkanlıklar, yenilikçi çatı mimarisi sayesinde sağlanan ışık oyunları ve Hadid'e özgü yumuşak kavisleri de mimarın dokunuşları olarak değerlendirmek mümkün.
Peki bu devasa havalimanı projesini siz nasıl buldunuz? İstanbul için de benzer bir havalimanı planlanabilir mi? Fikirlerinizi yorum kısmında okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.