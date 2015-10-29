Modern evler için ideal 10 süs bitkisi

Maalesef, şehirlerde ve apartman dairelerinde yaşayan herkesin evinde rahatlayıp dinlenebileceği bir bahçeye sahip olmasına imkan yok. Ama bahçesi ve hatta balkonu olmayan apartman dairelerinde yaşamamız doğayla bağlantımızı tamamen koparmamız gerektiği anlamına gelmiyor elbette. Özellikle şehir hayatının ve yoğun iş temposunun stresini ve gerginliğini azaltmak için çiçeklere ve yeşil bitkilere ihtiyacımız var. Neyse ki iç mekanlara uygun ve kolaylıkla bakılıp yetiştirilebilen saksı bitkileri de bir hayli çeşitli.

Evde bitki yetiştirmek sağlıklı ve psikolojik açıdan huzur verici ve yenileyici olduğu kadar dekoratif açıdan da oldukça çarpıcı estetik etkiler yaratıyor. Yaşam alanlarınızın dekorasyonlarına uyumlu saksı bitkilerini seçerek hem odanızı ve evinizi canlandırabilir hem de dekoratif olarak yaşam alanlarınıza katkıda bulunabilir ve onlara yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Sonbahar aylarının gelmesiyle artık evlerimizin içinde dışarıdan daha çok zaman geçirmeye başladığımız bugünlerde sizler için modern dekorasyonlara uyumlu saksı bitkilerini derledik. Siz de evinizin tasarımına uygun olanı seçip hemen kendinize ve evinize bir armağan olarak bu bitkilerden edinebilirsiniz.