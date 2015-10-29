Modern evler için ideal 10 süs bitkisi

Maalesef, şehirlerde ve apartman dairelerinde yaşayan herkesin evinde rahatlayıp dinlenebileceği bir bahçeye sahip olmasına imkan yok. Ama bahçesi ve hatta balkonu olmayan apartman dairelerinde yaşamamız doğayla bağlantımızı tamamen koparmamız gerektiği anlamına gelmiyor elbette. Özellikle şehir hayatının ve yoğun iş temposunun stresini ve gerginliğini azaltmak için çiçeklere ve yeşil bitkilere ihtiyacımız var. Neyse ki iç mekanlara uygun ve kolaylıkla bakılıp yetiştirilebilen saksı bitkileri de bir hayli çeşitli.
Evde bitki yetiştirmek sağlıklı ve psikolojik açıdan huzur verici ve yenileyici olduğu kadar dekoratif açıdan da oldukça çarpıcı estetik etkiler yaratıyor. Yaşam alanlarınızın dekorasyonlarına uyumlu saksı bitkilerini seçerek hem odanızı ve evinizi canlandırabilir hem de dekoratif olarak yaşam alanlarınıza katkıda bulunabilir ve onlara yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Sonbahar aylarının gelmesiyle artık evlerimizin içinde dışarıdan daha çok zaman geçirmeye başladığımız bugünlerde sizler için modern dekorasyonlara uyumlu saksı bitkilerini derledik. Siz de evinizin tasarımına uygun olanı seçip hemen kendinize ve evinize bir armağan olarak bu bitkilerden edinebilirsiniz.
Romantik ve halk arasında bilinen ismiyle aşk merdiveni olarak da bildiğimiz eğreltiotu bitkileri dekorasyon bitkisi olarak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahipler. En büyük avantajları ise farklı renk ve şekillerde yapraklara sahip olan çeşitlerinin olması. Bazı eğreltiotu türleri oldukça düz ve simetrik yapraklarla çok daha ağırbaşlı bir görünüm çizerken, bazı türler ise daha kıvrımlı ve küçük yapraklara sahipler. Düz ve keskin uzanan eğreltiotu türleri koridor ve boş alanlarda kullanmaya oldukça uygun, diğerleri ise oldukça uzayan bir yapıya sahip oldukları için duvarlarınızı süslemeye adaylar.
Dikensiz kaktüs olarak da bilinen sukulentler oldukça tombul yapraklara sahip olmalarıyla hem sevimli hem de modern dekoratif bitkiler arasında yerlerini alıyorlar. Sukulentler yalnızca evlerinizde değil, aynı zamanda iş yerlerinizde ofis masanızın üzerinde de kullanılabilir ve çalışma alanınızı da bu tür bitkiler sayesinde canlandırabilirsiniz.
Renkli ve muhteşem çiçekleriyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan horoz ibiği çiçeği saksı bitkisi denilince ilk aklınıza gelen çiçeklerden biri olmayabilir. Ama aslında bu çiçek iç mekanlarda kullanmak için harika bir seçim! Balta püskülü olarak da bilinen bu çiçekler yetişkinlik evresine geçene kadar özel bir bakım istiyor olsalar da bir kez büyüdükten sonra artık hiçbir özel çaba gerektirmiyorlar. Ayrıca capcanlı renkleri yaşam alanlarınızı harika bir dokunuşla güzelleştiriyor.
Özellikle son yıllarda dekoratif amaçla iç mekanlarda kullanımları giderek daha da yaygınlaşan kaktüsler de eviniz için harika tercihlerden biri. Farklı kaktüs çeşitleri çevrelerine sert, estetik ve modern bir görünüm yayarken çok az bakım istemeleri de bu türün avantajlarından biri.
Saksı bitkisi denilince akla nedense hep renkli çiçekli bitkiler gelir oysa çiçeksiz bitkiler de ev dekorasyonları için harika birer aksesuar olabilirler. Üstelik bakımları da çiçekli ve hassas bitkilere göre çok daha kolaydır. Grupo Volta isimli Meksikalı firma tarafından dizayn edilen bu evdeki gibi, özellikle koridor ve merdiven alanlarını tasarlarken çiçeksiz yeşil saksı bitkileri kullandığınızda ortaya çok daha modern ve canlı bir dekorasyon çıkıyor.
Yılbaşı çiçeği hiçbir zaman modası geçmeyen klasik süs bitkilerinden biri. Bitkilerin genelde baharda çiçeklendikleri düşünüldüğünde, kışın çiçek açması ve kış boyunca çiçeklerinin güzelliğinden faydalanabilmeniz açısından da oldukça sıradışı.
Zamansız görünümleri ve her tarza uygun şekilleriyle bu küçük süs bitkilerinin bakımı da oldukça kolay: Yeterince güneş ve su. Bu şahane çiçeklerle, küçük yapıları sayesinde isterseniz pek çoğunu bir araya getirip küçük bir çiçek bahçesi oluşturabilir, isterseniz bir tanesiyle masanızı minimalist bir tarzda renklendirebilirsiniz.
Resimdeki gibi özellikle köşelere yerleştirildiğinde harika bir doku yaratan zambaklar gerek keskin yeşil yapraklarıyla gerekse capcanlı renkleriyle iç mekanlara en çok yakışan çiçek türlerinden biri.
Güzellikleri ve zarafetleriyle en güzel çiçeklerden biri olan orkideleri anlatmamıza gerek yoktur herhalde. Orkideler, mükemmelliğin ve şıklığın birer temsilcisi gibiler ve bu yüzden de özellikle özenle dizayn edilmiş ve her ayrıntısı incelikle kurgulanmış yaşam alanı dekorasyonları için eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyorlar.
Evlerinizde, özellikle de oturma odalarınızda dikey bahçeler oluşturmak yaşam alanlarınızın dokusunu baştan aşağı değiştirecek modern dekorasyon fikirlerinden biri. Eğer tek bir tür çiçekle yetinmek istemiyorsanız ya da yaşadığınız ev saksılarla süslenemeyecek kadar küçükse o halde duvarlarınızda bu tür dikey bahçeler oluşturarak odalarınızın ne kadar canlı hale geleceğine inanamayacaksınız. Üstelik Kendin Yap projelerini seviyorsanız plastik boru gibi sıradışı malzemelerden dikkat çekici saksılar da yaratabilirsiniz.