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Evde çılgın kaydıraklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi Çocuk OdasıYatak & Beşikler
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Çocuklarımız için tasarladığımız çocuk odası dekorasyonları için fonksiyonel özelliklere sahip yataklar tercih ederek odayı bir oyun alanına veya parka dönüştürebilirsiniz. Yatak şeklinde tasarlanmış olan kaydıraklar aynı zamanda çocuklarınızın mutlu ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacaktır. Ev için kaydırak almak yerine yatağa entegre edilmiş olan bir tasarım ile bu işi kolayca çözebilirsiniz. Evde kaydırak keyfini çocuğunuzla birlikte çıkarabilir, çocuğunuzun sıkılmasının önüne geçebilirsiniz.

Evde kaydırak yapımı için tercih edebileceğiniz bir diğer yol kaydırağı hazır alarak yatağa entegre etmektir. Güvenli bir şekilde yapacağınız bu işlem için iç mimarlar ile iletişime geçebilir ve profesyonel tasarımlar tercih edebilirsiniz. Kaydırak yapımı zor olmayan bir süreç olsa da çocuk odasını daraltmayacak şekilde tercih etmek çok önemlidir. Evde kaydırak keyfi aynı zamanda çocuğunuzun atletik olmasını ve sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmasını sağlayacaktır.

Evinizde neyi nereye yerleştirsem diye düşünürken, hiç bir kaydırağa kafa yormamışsınızdır herhalde. Evet, evin içinde bir kaydırak pek de alışılmış bir mobilya değil ama evde çocuklarınız varsa evin herhangi bir yerine yerleştireceğiniz bir kaydırağın onların en seveceği mobilya olacağına hiç şüphe yok. Salıncak hem süper bir eğlence aracı hem de çocuklarınızın psiko motor yeteneklerini geliştirmeye yarayacak bir araç olabilir. Küçük yaşlarda hareketli oyunlar çocuğun ilerideki gelişimine katkı sağladığından, küçük canavarları sevindirmek için siz de evinize bir kaydırak yerleştirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer çocuğunuz yoksa, ya da çocuğunuzun çok da hareket etmesi taraftaı değilseniz, yetişkinlere uygun kaydırak modelleri de var. Hiç ofise kayarak inebileceğinizi hayal etmiş miydiniz. Bu mümkün. Bu kaydıraklar Pazartesi sabahlarını kesinlikle çok daha eğlenceli hale getirecek. 

Ahşap kaydıraklar

Kaydıraklı Ev Ranza MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Beyaz
MOBİLYADA MODA

Kaydıraklı Ev Ranza

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Çocuklarınız için eğlenceli bir dekorasyon yapmak istediğinizde ahşap tasarımlar tercih edebilirsiniz. Ahşap kaydıraklar ile birlikte kullanacağınız mobilyaları profesyonel bir şekilde yerleştirerek şık dekorasyonlar yapmak için '' İki kişilik genç ve çocuk odası için 12 dekorasyon çözümü '' yazımıza bakabilirsiniz.

Son derece modern asma kat

Kinderzimmer, snoeck & co snoeck & co Eklektik Çocuk Odası
snoeck &amp; co

snoeck & co
snoeck &amp; co
snoeck & co

Eskiden asma katlarda çocuklar için ince süngerlerden ve minderlerden yataklar yapılırdı. Fakat bu asma kat çocuk odalarının ne ara bu kadar komplike hale geldiğine dair bir fikrimiz yok. Snoeck&co şirketinin bu son derece yaratıcı tasarımı bir oyun alanı, bir merdiven, bir kaydırak ve yatağı bir arada sunuyor. Böyle bir asma kat çocuk odasına sahip olsanız çocuklarınızı uyumaya ikna edebilir misiniz emin değiliz. Büyük ihtimalle çocuklar uyumak yerine biraz daha oynayıp, kaydırağın keyfini sürmek isteyeceklerdir.  Ancak şundan eminiz ki bu tasarım çocuklarınızın yaratıcılığını ve merakını artıracak, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirip yorgun düştükten sonra rahat bir uykuya dalmalarına yardımcı olacaktır. 

Hayal dünyaları gelişsin

Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Paidi

Paidi
Paidi
Paidi

Bu sevimli korsan gemisi şeklindeki ranza küçük çocuk odaları için çok uygun boyutlara sahip. Hem de çocuklara sunduğu eğlenceden ödün vermiyor. Çocuklar bu ranzayla yeni dünyaları keşfe çıkıp, hayal dünyalarını geliştirebilecek. Karayip Korsanları filminin sahneleri çocukların hayal dünyasında bir kez daha canlanacak. Gemiden denize kaydırak vasıtasıyla kayıp, kalelerden kaçıp, ormanlarda kaybolacaklar. Hayal gücü devreye girince alternatifler sınırsızlaşıyor. Çocuklarınızı yeni maceralara çıkaracak bu ranzanın kurulumu da çok kolay. 

Kemerlariniz bağlayın, koltuklarınızı dik duruma getirin

plane m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
m design

plane

m design
m design
m design

Çocuğunuzun en büyük hayali pilot olmak mı? Türkiye'de faaliyet gösteren M Design çocuğunuzun bu hayalini gerçekleştiriyor. Uçak şeklinde tasarlanan yatak çocuklarınızın ilk pilotluk deneyimi için son derece uygun. Bulut desenli duvar kağıtları da uçuş deneyimini bir nebze daha gerçekçi kılıyor. Bu son derece yaratıcı yatak tasarımı sayesinde çocuklar odalarının konforunda farklı uçuş rotalarına seyahat edebilecek. Ayrıca hava yolu şirketinin adını da çocuğunuz kendisi koyabilir. 

En küçüklere kaydırak

Jupiduu Kinderrutsche "White Elephant" , Jupiduu - Designed for Kids Jupiduu - Designed for Kids Çocuk OdasıOyuncaklar
Jupiduu – Designed for Kids

Jupiduu - Designed for Kids
Jupiduu – Designed for Kids
Jupiduu - Designed for Kids

Büyük bir salıncak için küçük bir çocuğunuz varsa, onlar için de çareler var. Bu kaydırak 18 aylık çocuklarla 4 yaş arasındaki çocuklar için uygun. Kaydırağın klasik ve zarif tasarımı her türlü kreş ortamına yakışabilir. Ekolojik kaynaklardan elde edilen ağaçlardan imal edilen salıncak, estetik, fonksiyonellik ve ve eğlenceyi eşit miktarlarda sunuyor. Hatırlatmak isteriz ki Prens George da ilk doğum gününde hediye olarak çok sevdiği kaydıraklardan bir tanesini almıştı. 

Hiç büyümeyenler için

Indoor Slide LEGO Klasik Sergi Alanları Ofis Alanları
LEGO

Indoor Slide

LEGO
LEGO
LEGO

İşte kaydırakların sadece çocuklara hitap etmediğini kanıtı. Danimarka'nın Billund kentindeki Lego ofisinde çalışanlar bir kattan bir kata kayarak iniyorlar ve içlerindeki çocuğu her daim yaşatıyorlar. Bir yere kayarak inmek çok güzel bir giriş yöntemi. Lego gibi bir şirketin ofis tasarımında böyle çocuksu ve eğlenceli bir anlayış uygulaması çok da şaşırtıcı değil. Çalışanların içlerindeki çocuk canlı kaldıkça, çocuklar için geliştirdikleri oyuncaklarda daha başarılı olabileceklerini düşünebiliriz. 

Tutmayın geliyorum

Spil Games Spil Games Endüstriyel Sergi Alanları Ofis Alanları
Spil Games

Spil Games

Spil Games
Spil Games
Spil Games

Saatinizin alarmını sürekli erteleyip duruyor musunuz? Sorun değil. Bu şekilde hızlı bir giriş yöntemiyle ofise geç kalmanız mümkün değil. Takım elbiseler giysek de içimizdeki çocuğun hiç ölmeyeceğinin bir kanıtı olan bu kaydırak da bir iş yerinde bulunuyor. Patronun gözüne görünmek istemediğiniz anlarda hızlıca aşağı kata kaymanız mümkün. Çok eğlenceli değil mi?

Birbirinden güzel 15 ebeveyn yatak odası dekorasyonu
Ev içinde kaydırak modelleri. 

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