Türkiye'den siyah mutfaklar

Renklerin çeşitli dönemlerde farklı kültürlerde farklı anlamları olmuştur. Siyah da genel olarak yas ve matemle ilişkilendirilse de aynı zamanda zarafetin ve klaslığın da sembolüdür. İç mekan tasarımlarında çok yaygın olarak kullanılmasa da siyah kullanıldığı mekanlara seçkin bir hava katar.

Siyahın özellikle en nadir kullanıldığı mekanlardan biri de mutfaktır. Genelde açık renklerin tercih edildiği ve böylece ferah bir atmosfer sağlanmaya çalışılan mutfaklarda siyah son derece sıra dışı bir etki yaratıyor.

Biz de bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların ellerinden çıkmış siyah mutfak modellerine yer vermek istedik. Siz de mutfağınızı yenilemek istiyorsanız ya da yeni bir ev alacaksanız sıra dışı bir tercih yapıp mutfağınız için siyah rengi seçebilirsiniz. Eğer böyle bir tercih yaparsanız aşağıdaki mutfak modellerinin size ilham vereceğine hiç kuşku yok.