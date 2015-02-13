Türkiye'den siyah mutfaklar

Renklerin çeşitli dönemlerde farklı kültürlerde farklı anlamları olmuştur. Siyah da genel olarak yas ve matemle ilişkilendirilse de aynı zamanda zarafetin ve klaslığın da sembolüdür. İç mekan tasarımlarında çok yaygın olarak kullanılmasa da siyah kullanıldığı mekanlara seçkin bir hava katar.
Siyahın özellikle en nadir kullanıldığı mekanlardan biri de mutfaktır. Genelde açık renklerin tercih edildiği ve böylece ferah bir atmosfer sağlanmaya çalışılan mutfaklarda siyah son derece sıra dışı bir etki yaratıyor.
Biz de bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların ellerinden çıkmış siyah mutfak modellerine yer vermek istedik. Siz de mutfağınızı yenilemek istiyorsanız ya da yeni bir ev alacaksanız sıra dışı bir tercih yapıp mutfağınız için siyah rengi seçebilirsiniz. Eğer böyle bir tercih yaparsanız aşağıdaki mutfak modellerinin size ilham vereceğine hiç kuşku yok.
Bu estetik mutfak başarılı ve genç mimar Gizem Kesten'in tarzını yansıtıyor. Antrasit mutfak dolaplarını koyu ve parlak siyah yüzeyli ankastre cihazlarla tamamlayan Kesten aynı şekilde parlak mermer malzemeden yapılmış siyah masa ve sandalyelerle de mutfakta bir bütünlük yakalamış. Zemin ve duvara hakim olan beyaz renk ise mutfağa hakim siyah renkle bir kontrast yaratarak atmosferi tamamlamış. Mutfağın aydınlatması ise parlak yüzeyli eşyaların göz önüne çıkıp, daha da fark edilir olmalarına yardımcı oluyor. Yerdeki el dokuması halı ise mutfağa renk açısından bir dokunuş sağlamış.
İzmir merkezli Tarkan Oktay Mimarlık, mimarlık ve özellikle de iç mimarlık hizmetlerinde oldukça iddialı bir kuruluş. Projelerinde, detay yoğunluklu, müşterilerle karşılıklı görüşmeyi esas alan interaktif bir çalışma yöntemini prensip edinen firma en son trendleri, yerli ve yabancı mimari yayınları, yurtiçi ve yurtdışı mesleki fuarları izleyerek, müşterilerine kaliteli bir hizmet vermeyi ilke edinmiş.
Bu göz alıcı mutfak da Karşıyaka'da bulunan bir dairenin mutfağı ve Tarkan Oktay tarafından ev sahibinin istekleri doğrultusunda yenilenmiş. Parlak siyah yüzeylerin inoks gri dokuyla dengelendiği mutfak görenleri hayran bırakıyor. Mermer tezgahın üstündeki mutfkak askesuarlarından ankastre cihazların kenarlarına ve sallanan lambalara kadar metal dokunun kullanıldığı mutfakta zeminler için ise doğal renkli bir kar seçilmiş.
Zerart Mimarlıkda yine İzmir merkezli bir firma. Mimar ve inşaat mühendisi ortaklığıyla kurulan şirket bir aile şirketi. Ev iş yeri mimari dekorasyon proje hizmetlerinden, mutfak ve banyo mobilya imalatına kadar pek çok alanda hizmet veren firma tüm özellikle Ege Bölgesi'nde çok başarılı projelere imza atmış.
Resimde gördüğünüz mutfak ise firmanın Kuşadası'nda tasarladığı bir villanın mutfağı. Siyahın dominant olmadığı mutfak da siyah mutfağa hoş bir hava katmış. Mobilyalarda kullanılan siyah mutfakta en çok kullanılan beyazla bir kontrast oluşturmuş.
Mutfağın en ilginç bölümüyse taş duvar olmuş. Taş duvarın otantikliğiyle teknolojinin modernliği arasında oluşturulan kontrast son derece ilgi çekici.
Sıradaki mutfak modern sıfatını tam anlamıyla hak ediyor. Antalya merkezli Mimoza Mimarlık imzasını taşıyan mutfak Antalya'da yer alan bir projede bulunuyor. Buket Şanlılar Özcan ve Cüneyt Özcan tarafından işletilen Mimoza Miarlık sadece Antalya'da değil, ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında projeler gerçekleştiriyor.
Tasarımda işlevsellik felsefesiyle yoğrulmuş, sosyal farkındalığa önem veren ve finansal kaygıları göz önünde bulundurarak kaliteli mekanlar sunan firma bu mutfakta da harikalar yaratmış. Beyaz, kahve, gri ve siyahı başarılı bir şekilde harmanladıkları mutfakta en dikkat çekici unsurlardan biri de buzlu cam üzerindeki zebra figürü.
Uluslararası projeleriyle kıtları aşan bir üne sahip Natural Lights Design Studio'nun Guatemela'da gerçekleştirdiği bir projeye ait bu mutfak görenleri büyülüyor. Genel olarak ceviz, amberağacı, karaçam, alaçam ısıl ahşabın kullanıldığı evde mutfakta da ahşap önemli bir yer teşkil ediyor. Mutfak adası ve tezgah zemini, ankastre cihazlar ve davlumbaz siyahken, dolap kapakları ve tavan için ahşap tercih edilmiş. Evin tek tarafı taş duvarı da çok ilgi çekici.