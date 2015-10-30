Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm

Nüfus artışı, aşırı tüketim ve gereğinden fazla üretim nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin ve doğaya verdiğimiz geri dönülmez zararların önüne geçebilmek için çevreye duyarlı tasarımcılar ve ekolojistler her gün yeni fikirler ve uygulamalar geliştiriyorlar. Aşırı tüketim ve gereksiz üretimin önüne geçebilmek adına yaratılan ve son yıllarda giderek daha fazla yaygınlaşmaya başlayan kavramlardan biri de “ileri dönüşüm”. İleri dönüşüm, kısaca, geri dönüşümü zor olan madde ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getirerek doğadaki aşırı üretimden doğan karbon ayak izlerimizi en aza indirmeye çalışmak anlamına geliyor.

İleri dönüşüm ürünleri, özellikle dekorasyon alanında oldukça kullanışlı bir uygulama. Eskiyen ya da artık kullanılmayan mobilyalarınızı atmak yerine onları dönüştürüp yepyeni birer mobilya yaratmak aynı zamanda kendinizin imal edebileceği ve ucuza mal olabilecek şık mobilyalar yaratmak anlamına da geliyor. Yani çevreye zarar vermediğinizi bilmenin rahatlığının yanı sıra son derece şık ve stil sahibi mobilyaları, oldukça ekonomik bir şekilde yaratmak aslında çok basit. İşte birbirinden özgün ve yaratıcı, doğa dostu ve ekonomik ileri dönüşüm ürünleri.