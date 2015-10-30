Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm

Nüfus artışı, aşırı tüketim ve gereğinden fazla üretim nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin ve doğaya verdiğimiz geri dönülmez zararların önüne geçebilmek için çevreye duyarlı tasarımcılar ve ekolojistler her gün yeni fikirler ve uygulamalar geliştiriyorlar. Aşırı tüketim ve gereksiz üretimin önüne geçebilmek adına yaratılan ve son yıllarda giderek daha fazla yaygınlaşmaya başlayan kavramlardan biri de “ileri dönüşüm”. İleri dönüşüm, kısaca, geri dönüşümü zor olan madde ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getirerek doğadaki aşırı üretimden doğan karbon ayak izlerimizi en aza indirmeye çalışmak anlamına geliyor.
İleri dönüşüm ürünleri, özellikle dekorasyon alanında oldukça kullanışlı bir uygulama. Eskiyen ya da artık kullanılmayan mobilyalarınızı atmak yerine onları dönüştürüp yepyeni birer mobilya yaratmak aynı zamanda kendinizin imal edebileceği ve ucuza mal olabilecek şık mobilyalar yaratmak anlamına da geliyor. Yani çevreye zarar vermediğinizi bilmenin rahatlığının yanı sıra son derece şık ve stil sahibi mobilyaları, oldukça ekonomik bir şekilde yaratmak aslında çok basit. İşte birbirinden özgün ve yaratıcı, doğa dostu ve ekonomik ileri dönüşüm ürünleri.
Bu harika şifonyer, eskiyen ve artık kullanılamaz hale gelmiş birkaç eski şifonyerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. İnanması güç değil mi? İskeleti çürümüş ama çekmeceleri ufak tefek tamir ve bakımla yenilenebilecek olan şifonyerlerin çekmeceleri bir araya getirilmiş. Onları bir arada tutan ana gövde ise başka mobilyaların yapımında kullanılan ve artan kontrplak parçalarından ince şeritler kesilip renklendirildikten sonra birleştirilerek oluşturulmuş. Muhteşem görünen bu ileri dönüşüm ürününde Almanya'da bulunan Andercover isimli firmanın imzası var.
Eskiden salon ve mutfaklarımızda sıklıkla yer alan mobilyalardan biri olan bu büfe, tarz olarak modern dekorasyonlarda pek de tercih edilen bir mobilya değil. Ancak tasarımcılar bu eski büfenin hâlâ kullanılabilir durumda olması dolayısıyla onu gereksiz yere çöpe göndermek yerine modernleştirmeyi tercih etmişler. Büfeye gereken tamir ve bakım yapıldıktan sonra dolap ve çekmecelerinin ön kapakları farklı renklere boyanarak retro stilli sıradışı bir mobilya yaratılmış.
Bu vintage görünümlü dekoratif tabak ise aslında Endonezya'da bir yağ fabrikasında kullanılan ve tamamen el yapımı eski bir ahşap yağ bidonu. El becerisiyle tabak haline getirilen bu ürün, üzerine bir ressam tarafından çizilen üç boyutlu hissi veren balıklar sayesinde eşsiz ve özgün bir dekorasyon aksesuarına dönüşmüş.
Matematikçilerin bayılacağı bu masa tasarımında artık kullanılmayan farklı renklerde ahşap metreler kullanılmış. Rengarenk metrelerin yarattığı özgün ve yaratıcı tarz modern ve çağdaş bir doku yaratıyor. Masanın ayaklarında ise yine artık ahşaplar kullanılarak pergel formu oluşturulmuş. Sayılarla arası iyi olan okurlarımız için ilham verici, özgün, yaratıcı ve benzersiz bir masa tasarımı!
Yıllanmış, eski ve hatta kötü durumdaki tahtalardan yeni mobilyalar yaratmak mümkün. Örneğin bu kahve sehpası bu türde ahşap malzemelerin çöpe atılmasına engel olunarak onlardan yepyeni bir ürün çıkarılması hedeflenerek dizayn edilmiş. Sizin de evinizde bu tür ahşap malzemeler varsa ve onlardan bir an önce kurtulmayı hedefliyorsanız tek yapmanız gereken düzgün bir şekilde kesip bir araya getirip sonra da rengarenk boyamak! Ve böylece evinizin her köşesine çok yakışacak olan modern bir sehpa ya da tabure yaratmış olacaksınız. Üstelik bu mobilya sizin eseriniz olacak!
Bu ileri dönüşüm tasarımlarını beğendiyseniz ve siz de doğadaki ayak izlerinizi azaltmak istiyorsanız İkinci el ahşap ürünlerden yeniden yaratılan masa, sandalye ve sehpalar isimli yazımız da ilginizi çekebilir.