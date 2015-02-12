Hayalleri süsleyecek bir rezidans

Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri veya çeşitli Avrupa ülkelerinde 50li yıllardan bu yana görülmekte olsalar da, rezidans tipi konutlar Türkiye'ye hemen hemen yirmi birinci yüzyıldan itibaren girmeye başladılar. Buna karşın bu giriş epeyce hızlı oldu. Bugün artık yalnız İstanbul ya da Ankara gibi büyük metropollerde değil, görece daha küçük olan pek çok ilimizde bile rezidansları görmeye başladık. Otel konforunu ev sıcaklığıyla buluşturan bu özel tip konutlar, mimar ve tasarımcıların eli değdiği zaman daha da özel hale geliyor. İnan Aydoğan Interiors tarafından dekore edilen bu rezidans ise, her görenin aklında yer edecek, hayallerinizde yer edecek türden sıradışı bir ev.