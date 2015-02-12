Hayalleri süsleyecek bir rezidans

Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri veya çeşitli Avrupa ülkelerinde 50li yıllardan bu yana görülmekte olsalar da, rezidans tipi konutlar Türkiye'ye hemen hemen yirmi birinci yüzyıldan itibaren girmeye başladılar. Buna karşın bu giriş epeyce hızlı oldu. Bugün artık yalnız İstanbul ya da Ankara gibi büyük metropollerde değil, görece daha küçük olan pek çok ilimizde bile rezidansları görmeye başladık. Otel konforunu ev sıcaklığıyla buluşturan bu özel tip konutlar, mimar ve tasarımcıların eli değdiği zaman daha da özel hale geliyor. İnan Aydoğan Interiors tarafından dekore edilen bu rezidans ise, her görenin aklında yer edecek, hayallerinizde yer edecek türden sıradışı bir ev.
Pek çok farklı unsurun bir arada kullanıldığı bu geniş salonda, diğer renklere rağmen beyazın ağırlığı hissediliyor. Bu da sofistike fakat bir o kadar da sade bir hava katıyor mekana. Zeminden tavana kadar uzanan geniş cam bölmeyle birlikte bahçeyle adeta birleşen salon, müthiş bir ferahlık hissi veriyor. Tavana gömülü çok sayıda aydınlatma elemanı ise gün ışığının olmadığı saatlerde de aynı ferahlığın devam edeceğini garanti altına alıyor. Kalabalık arkadaş meclislerine de, aileyle geçirilecek huzurlu bir öğleden sonraya da ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam.
Mekanın dikkat çeken bir diğer renk ise mavi; mavinin birkaç tonu kullanılmış ama koyu bir petrol mavisi özellikle ön plana çıkıyor. Oldukça uzun olmasıyla da göz dolduran lüks kanepede ve modern beyaz yemek masasını bütünleyen iskemlelerde kullanılan bu ton, beyazla harika bir kontrast oluşturuyor ve adeta iki renk birbirlerini öne çıkarmak için yarışıyorlar. Bu açıdan baktığınızda mekandaki derinlik ve rahatlık hissini daha da iyi algılayabiliyorsunuz.
İnan Aydoğan Interiors'ın son derece özenli ve ince çalışan, sektördeki yerini sonuna kadar hak eden seçkin firmalardan biri olduğunu, ortaya koydukları işlere bakarak rahatlıkla görebiliyoruz. Şekil verdikleri mekanlar, gerçekten de yaşam kalitenizi arttıracak, hayatınıza değer katacak türden. Örneğin bu görseldeki mutfağı ele alalım. Tezgahından mutfak dolaplarına, yemek masasından perdelerine varana dek, her santimi üzerine düşünülmüş, ve bir o kadar da incelikle uygulanmış bir tasarım görüyoruz.
Güzel bir güne uyanmak için kendinizi iyi hissedeceğiniz, hoşunuza giden eşyalarla döşenmiş güzel bir yatak odasında uyanmak şarttır. Ama bu yatak odası yalnızca uyumak isteyeceğiniz türden bir mekan değil. Yine zeminden tavana kadar geniş cam kapıları ile bahçeyle bütünleşen odaya eklenmiş iki kişilik şık oturma grubu, kahve molaları için de çok uygun. Evin bütününde olduğu gibi bu odada da ayna kullanımı ve parlak metal detaylar göze çarpıyor. Metal kullanımının beyaza zarif bir hava kattığını da söyleyelim.
Bu açıdan bakıldığında beyazın domine ettiği yatak odasının şıklığı daha da fazla göze çarpıyor. Tamamı oldukça geniş boyutlarda olan çeşitli aynalar, halihazırda geniş olan odayı büsbütün genişletiyor. Bununla da yetinilmeyip şerit şeklinde aynalar kullanılmış ve bunlar da diğer eşyalarda kullanılan metal detaylarla bütünlüklü bir görüntü sergiliyor. Diğer yandan tavanda kullanılan iç içe geçmiş daireler ise odanın yüksekliğini olduğundan da fazla gösteriyor.
Kahverengi ve mavi tonların, ahşap ve beyazın sadeliğiyle kucaklaştığı, asimetrik detayların geleneksel çizgilerdeki mobilyalarla buluştuğu bu geniş salon için söylenecek çok da fazla söz yok aslında. Fotoğraflar her şeyi fazlasıyla anlatıyor. İnan Aydoğan Interiors yine son derece başarılı bir iş çıkarmış. Ev sahiplerinin burada keyifli günler geçireceği ve uzun yıllar sonra bile evlerindeki en küçük bir eşyadan dahi vazgeçmek istemeyecekleri kuvvetle muhtemel.