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Küçük evler için aklınızı alacak mobilya fikirleri

umit atdağ umit atdağ
Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Çocuk Odası
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Geniş ev dekorasyonlarının aksine küçük ev dekorasyonları yapılırken daha fazla emek ve zaman harcanır. Küçük evlerin ölçüleri standart mobilyalar için uygun olmadığından  hem mobilyaları odalara yerleştirmek hem de oda içinde şık ve zarif bir dekorasyon oluşturmak oldukça zordur. Bu nedenle farklı dekorasyon fikirleri uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Bu gün küçük ev sahipleri için farklı tasarımlara sahip işlevsel ve fonksiyonel mobilyalardan oluşan dekorasyon fikirleri sunan homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan örnek evleri ve dekorasyonları inceliyoruz. Bu dekorasyon fikirleri ve örnek şık mobilyalar ile evlerinizi daha geniş ve daha zevkli gösterebilir ve misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlayabilirsiniz.

Kitaplık, yatak ve oturma odası

TIRAMOLLA, Tumidei Tumidei Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Tumidei

Tumidei
Tumidei
Tumidei

Küçük evler ve küçük odalar için en ideal tasarım tüm ihtiyaçların bir arada karşılandığı mobilyalardır. Örnek dekorasyonda yer alan mobilyalarda olduğu gibi alt tarafı oturma odası, üst tarafı yatak odası ve ön tarafı da kitaplık şeklinde tasarlanmış olan mobilya grubu ile evde ihtiyacınız olan her şey kolayca karşılanmış, şirin, şık ve dekoratif mobilyalar ile zevkli bir dekorasyona imza atamış olursunuz.

Mutfağın işlevselliği

Cozinha Compacta, Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores Modern Mutfak
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores

Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores
Marcia Debski Ferreira Designer de Interiores

Küçük evlerde en küçük oda genel olarak mutfak yapıldığı için mutfak dekorasyonu işlevsel ve kullanışlı olmalıdır. Resimde yer alan örnek mutfakta odluğu gibi niş mutfak yapmak ve mutfak ile salon arasında sanal bir sınır oluşturan yemek masasını mutfak tezgahı  olarak da kullanmanız sizin avantajınıza olacaktır.

Niş kitaplıklar

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Oturma odası, yatak odası veya salon içinde süs aksesuarlarınızı veya kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz niş alanlar oluşturarak çok şık sergileme ve teşhir alanlarına sahip olabilirsiniz. Bu sayede küçük olan odalarınızın süslü ve göze hitap edecek güzelliklerini de yer işgal etmeden sergilemiş olursunuz.

Çalışma odaları

ODA BOYTORUN ARCHITECTS Modern Yatak Odası
BOYTORUN ARCHITECTS

ODA

BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS

Evinizde bir çalışma odası yapmak zorundaysanız küçük odalardan birine resimdeki yatak odası çalışma odası konseptini yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede alt tarafta gün boyu çalışarak çalışma odasını kullanabilir üst tarafta ise yatak odası olarak kullanacağınız yatak sayesinde aynı alanda hem uyuyup hem de çalışabilirsiniz.

Pencere pervazları

детские. г. москва, цуккини цуккини Modern Çocuk Odası
цуккини

цуккини
цуккини
цуккини

eviniz küçük ve masa gibi mobilyalarınız ile daha dar hale getirmek istemiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi pencere pervazını  ahşap ile birleştirmek ve bu alanı hem bir masa, hem bir pervaz alanı hem de teşhir alanı gibi kullanmaktır. Bu sayede odanızın görselliğini artıracak ve masa ile daha fazla daraltmadan şık bir dekorasyon yapmış olacaksınız.

Köşeleri kullanın

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

evinizde boş olarak kalan köşe alanlarını resimdeki gibi fonksiyonel bir şekilde kullanarak dekorasyonunuzun daha güzel olmasını sağladığınız gibi  evinizde misafirleriniz ile çay ve kahve içebileceğiniz, kitap okuyarak zaman geeçirebileceğiniz size özel bir köşe yapmış olursunuz. Ayrıca genel dekorasyon içinde boş olarak kalan alanları değerlendirdiğiniz içinde dekorasyonunuzun zarafeti artmış olacaktır.

İşlevsel tasarımlı mobilyalar

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Çocuk Odası
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Bir mobilyanın veya mobilya grubunun ne kadar işlevsel olacağı tamamen size bağlıdır. Resimde yer alan mobilyalardan da anlaşılacağı gibi  bir oda yatak odası, oturma odası, dinlenme alanı, kitaplık, ve misafir odası olacak şekilde düzenlenebilir. Yapılacak olan fonksiyonel tasarımlar ile evinizin her alanını şık bir şekilde dekore ederken resimdeki gibi her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde kullanabilir ve evinizin küçük olma dezavantajını avantaja çevirebilirsiniz.

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