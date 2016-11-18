Küçük evler için aklınızı alacak mobilya fikirleri

Geniş ev dekorasyonlarının aksine küçük ev dekorasyonları yapılırken daha fazla emek ve zaman harcanır. Küçük evlerin ölçüleri standart mobilyalar için uygun olmadığından hem mobilyaları odalara yerleştirmek hem de oda içinde şık ve zarif bir dekorasyon oluşturmak oldukça zordur. Bu nedenle farklı dekorasyon fikirleri uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Bu gün küçük ev sahipleri için farklı tasarımlara sahip işlevsel ve fonksiyonel mobilyalardan oluşan dekorasyon fikirleri sunan homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan örnek evleri ve dekorasyonları inceliyoruz. Bu dekorasyon fikirleri ve örnek şık mobilyalar ile evlerinizi daha geniş ve daha zevkli gösterebilir ve misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlayabilirsiniz.
Küçük evler ve küçük odalar için en ideal tasarım tüm ihtiyaçların bir arada karşılandığı mobilyalardır. Örnek dekorasyonda yer alan mobilyalarda olduğu gibi alt tarafı oturma odası, üst tarafı yatak odası ve ön tarafı da kitaplık şeklinde tasarlanmış olan mobilya grubu ile evde ihtiyacınız olan her şey kolayca karşılanmış, şirin, şık ve dekoratif mobilyalar ile zevkli bir dekorasyona imza atamış olursunuz.
Küçük evlerde en küçük oda genel olarak mutfak yapıldığı için mutfak dekorasyonu işlevsel ve kullanışlı olmalıdır. Resimde yer alan örnek mutfakta odluğu gibi niş mutfak yapmak ve mutfak ile salon arasında sanal bir sınır oluşturan yemek masasını mutfak tezgahı olarak da kullanmanız sizin avantajınıza olacaktır.
Oturma odası, yatak odası veya salon içinde süs aksesuarlarınızı veya kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz niş alanlar oluşturarak çok şık sergileme ve teşhir alanlarına sahip olabilirsiniz. Bu sayede küçük olan odalarınızın süslü ve göze hitap edecek güzelliklerini de yer işgal etmeden sergilemiş olursunuz.
Evinizde bir çalışma odası yapmak zorundaysanız küçük odalardan birine resimdeki yatak odası çalışma odası konseptini yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede alt tarafta gün boyu çalışarak çalışma odasını kullanabilir üst tarafta ise yatak odası olarak kullanacağınız yatak sayesinde aynı alanda hem uyuyup hem de çalışabilirsiniz.
eviniz küçük ve masa gibi mobilyalarınız ile daha dar hale getirmek istemiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi pencere pervazını ahşap ile birleştirmek ve bu alanı hem bir masa, hem bir pervaz alanı hem de teşhir alanı gibi kullanmaktır. Bu sayede odanızın görselliğini artıracak ve masa ile daha fazla daraltmadan şık bir dekorasyon yapmış olacaksınız.
evinizde boş olarak kalan köşe alanlarını resimdeki gibi fonksiyonel bir şekilde kullanarak dekorasyonunuzun daha güzel olmasını sağladığınız gibi evinizde misafirleriniz ile çay ve kahve içebileceğiniz, kitap okuyarak zaman geeçirebileceğiniz size özel bir köşe yapmış olursunuz. Ayrıca genel dekorasyon içinde boş olarak kalan alanları değerlendirdiğiniz içinde dekorasyonunuzun zarafeti artmış olacaktır.
Bir mobilyanın veya mobilya grubunun ne kadar işlevsel olacağı tamamen size bağlıdır. Resimde yer alan mobilyalardan da anlaşılacağı gibi bir oda yatak odası, oturma odası, dinlenme alanı, kitaplık, ve misafir odası olacak şekilde düzenlenebilir. Yapılacak olan fonksiyonel tasarımlar ile evinizin her alanını şık bir şekilde dekore ederken resimdeki gibi her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde kullanabilir ve evinizin küçük olma dezavantajını avantaja çevirebilirsiniz.