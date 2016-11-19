Her aile için mükemmel prefabrik ev

Bir evin inşa edilmesi ve dekore edilerek yaşanabilir bir ev haline getirilme süresi oldukça uzun olduğu için günümüzde prefabrik evler oldukça yaygınlaşmış ve moda evler olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Prefabrik evler denildiğinde insanların kafasında oluşan dar, küçük ev modelleri artık geride kalmış, tasarımları ile hayran kalacağınız, geniş aile evleri şeklinde tasarlanan modern ve çağdaş ev modelleri yaygınlaşmıştır. Bu gün homify prefabrik aile evleri sayfasında yer alan ve oldukça modern bir şekilde dekore edilmiş aile evine misafir oluyoruz. Bu evi tüm detayları ile yakından inceleyerek hayalini kurduğumuz, sahip olmak istediğimiz bir evi, betonarme bir evin bütçesinin üçte biri oranında bir bütçe ile hayata geçirebilirsiniz.