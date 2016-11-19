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Her aile için mükemmel prefabrik ev

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Yemek Odası
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Bir evin inşa edilmesi ve dekore edilerek yaşanabilir bir ev haline getirilme süresi oldukça uzun olduğu için günümüzde prefabrik evler  oldukça yaygınlaşmış ve moda evler olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Prefabrik evler denildiğinde insanların kafasında oluşan dar, küçük ev modelleri artık geride kalmış, tasarımları ile hayran kalacağınız, geniş aile evleri şeklinde tasarlanan modern ve çağdaş ev modelleri yaygınlaşmıştır.  Bu gün homify prefabrik aile evleri sayfasında yer alan ve oldukça modern bir şekilde dekore edilmiş aile evine misafir oluyoruz. Bu evi tüm detayları ile yakından inceleyerek hayalini kurduğumuz, sahip olmak istediğimiz bir evi, betonarme bir evin bütçesinin üçte biri oranında bir bütçe ile hayata geçirebilirsiniz.

Dış cephenin estetiği

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik ev denildiğinde aklınıza gelen dört köşe kutu ev modellerinin dışında resimde yer alan ve modern prefabrik evler şeklinde tasarlanan evler yaygın olarak tercih ediliyor. Dış cephesinin keksin çizgileri modern mimari ile birleştirilerek oldukça şık ve zarif bir şekilde tasarlanmış, uyumlu renkler ile boyanarak  dışarıdan bakan herkesin beğenisini kazanacak bir dış cephe oluşturulmuş.

Arka cephe zarafeti

homify
homify

homify
homify
homify

Evin arka cephesi  bahçesi ile uyumlu, insani ihtiyaçlara cevap verecek tüm unsurları içinde barındıracak şekilde tasarlanmış.  Ön cephe ile tip olarak tasarlanmış olan arka cephe; ön cepheden farklı olarak ahşap bir veranda, havuz ve yemyeşil bir bahçe ile uyumlu bir şekilde tasarlanarak bir aile için gerekli olan tüm detaylar düşünülmüş. Güneşlenmek için ahşap şezlonglar  yerleştirilmiş ve ev kusursuz bir prefabrik ev olarak  eksiksiz tasarlanmış.

Evin planı

homify
homify

homify
homify
homify

Evin genel planını incelediğinizde ön cephe de kapalı bir araba garajı ile birlikte yaşam alanlarının bir kısmı düşünülmüş. Arka cephe de ise yatak odası, oturma odası, çocuk odası tasarlanarak bahçe ile iç içe olan bir ev ortaya çıkarılmış. Bahçe planı da incelendiğinde veranda, güneşlenme alanı ve yeşil alanlar ev ölçüleri ile orantılı bir şekilde paylaştırılmış.

Salonun şıklığı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin salonuna baktığınızda beyaz tonlarda dekore edilmiş, cam duvarı sayesinde bahçe manzaralı ve doğa il iç içe olan bir salon hayata geçirilmiş. Beyaz tonlarda dekore edilmiş ve uyumlu olması için beyaz bir orta masa ile desteklenen oturma grubu  modern çağdaş mobilyalar ile muhteşem  bir salonun oluşmasını sağlamış. Perdeler ve duvar renkleri de beyaz tercih edilmiş ve salonun beyaz  dekorasyonu ile uyumlu olmasına katkı sağlamış.

Yemek salonu

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Evin yemek salonu, salonun hemen arkasına salon ile birleşik bir şekilde tasarlanarak evin genel dekorasyonunun zarif ve şık olması sağlanmış. Yemek masası koyu kahve renginde ahşap tercih edilmiş ve beyaz sandalye takımı ile salon içinde zıt renklerin uyumu sağlanmış.  Yemek masasına özel bir aydınlatma yapılarak evin en özel alanının yemek yenilen alan olması sağlanmış.

Özel mutfak alanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

evin mutfak alanına geldiğinizde bir bakıma salon ile birleşik olan açık bir mutfak tasarımını görüyorsunuz. Mutfak bir niş alan oluşturularak yapılmış ve evin genel dekorasyon rengi olan beyaz renkte mobilyalar ve elektrikli eşyalar ile dekore edilmiş.  Ayrıca mutfak masası ve tezgahı da beyaz renkli tercih edilmiş, mutfak tezgahı altında yemek masası ile aynı renkte kapaklar yapılarak bu alanda da zıt renklerin uyumu sağlanmış.

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