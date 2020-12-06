Az para ile evinizi güzelleştirmek için 32 fikir

Ev hanımları için evimi nasıl güzelleştirebilirim, evime nasıl hayat verebilirim sorularının cevapları çok önemlidir. Ev güzelleştirme işlemi yüksek bütçelere yapılabileceği gibi minimal bütçelere de profesyonel bir şekilde yapılabilir. Oturma odası veya salonumu nasıl canlı hale getirebilirim, odamı nasıl güzelleştirebilirim diye düşünüyorsanız bu konuda sayısız alternatif fikre sahipsiniz. Basit dokunuşlar ile ev güzelleştirme fikirleri olarak aksesuarları veya süs eşyalarını kullanabilir, mobilyalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemler için kişisel becerilerinizi kullanabileceğiniz gibi profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Düşük bütçeler ile mükemmel ve göz kamaştırıcı dekorasyonlara imza atmak için dekoratörler ile çalışmak size avantaj sağlayacaktır.
Evinizin görünümünden sıkıldıysanız eğer yenilik yapmanın zamanı gelmiş demektir. Ancak değişim her zaman büyük paralar harcamak anlamına gelmez. Aşağıda sizin için hazırladığımız örneklere bakarak siz de kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.
Basit dokunuşlar iel yemek masanızı güzelleştirebilirsiniz. ev yapımı renkli mumlar, renkli kurdeleler veya canlı çiçekler işinize yarayacaktır. Ev yapımı mum nasıl olur, nasıl yaparım diye düşünüyorsanız '' Kendin – yap: Evde parafinsiz mum yapımı '' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız. dilediğiniz renklerde yapacağınız mumlar ile düşük bütçeli güzelleştirmelere imza atabilirsiniz.
Salon veya oturma odasında yer alan televizyon koltuğunuzu bahar renklerine sahip kumaşlar ile kapladığınızda evinizde bahar esintilerini hissedebilirsiniz. Profesyonel anlamda canlı ve şık duracak bir koltuk evinize farklı bir hava kazandıracaktır.
İlk örnek mutfak, salon ve yemek odasının bir arada bulunduğu küçük bir daireden. Tam ortaya konulan büyük yemek masası aynı zamanda paravan işlevi görmüş. Ortada bulunmasından ötürü sade bir model yerine daha iddialı olmalı. Ahşap ağırlıklı evde yemek takımı da ahşaptan yapılma. O halde daha özgün bir görünüm için hem bank hem sandalye bir arada kullanılarak ilginç bir takım elde edilebilir.
Başlıkta belirttiğimiz üzere bu yazının amacı evde dekoratif değişiklik yapmakla birlikte büyük masrafa girmemek. O halde duvarlar evi ucuz yoldan yenilemek için en kestirme yol olabilir. Günümüzde trend haline gelen duvar stickerı yazılama ve desen seçenekleriyle basit ama çarpıcı bir fark yaratabilir.
Evde depolama için gerekli olan duvar rafları eğer ilginç bir modelden seçilirse pekala dekorasyonu etkileyebilir. Örnek resimdeki çağdaş yatak odası sanatsal aksesuarlarıyla öne çıkan bir tarza sahip. O halde asimetrik eğri büğrü ama tamamen kendine özgü bir raflık bu odayı tamamlayacaktır.
Bir evi olduğundan daha güzel ve parıltılı gösteren şey kesinlikte aydınlatmadır. Bu da demek oluyor ki her evde bulunması gereken ışıkları dekoratif amaçlı değerlendirebilirsiniz. Örneğin yılbaşı gibi özel günlerde satın aldığınız küçük neon lambaları dekorasyonun bir parçası haline getirebilir, böylece yeni lambalar almak zorunda kalmazsınız.
Yine basit ancak manevi değeri yüksek bir öneri olarak sevdiklerinize ait resimleri çerçeveleyip duvara asmayı düşünebilirsiniz. Eğer fotoğraf çekilmekten hoşlanmıyorsanız daha sanatsal resimler de bir diğer seçenek.
Artık hemen hemen her evde bulunan kitaplıklar sadece çalışma odalarında değil salonda da kullanılabiliyor. Kısacası evinize bir kitaplık almak istiyorsanız standart modeller yerine daha farklı bir sunum tercih edebilirsiniz. Örneğin ahşap paletlerden yapılma mobilyalar oldukça moda. Üstelik maliyet olarak da daha uygun.
Resimde gördüğümüz yatak odası dekorasyonu oldukça özel. Sebebi ise çok lüks eşyalardan oluşması değil. Aksine antika görünümlü parçalara sahip. Günümüzde retro gibi akımlar sayesinde eski eşyalar tekrar değer görmeye başladı. Bu yatak odasında da boyaları dökülmüş, eskitme bir dolap yer alıyor örneğin. Dolayısıyla böyle bir tarzı desteklemek için duvara yine eski bir harita koymak gayet akıllıca. Siz de süslü bir yatak başı yerine eskitme veya yeni bir harita bularak duvarınızı güzelleştirebilirsiniz.
Şimdiye dek daha çok yatak odası ve salon gibi yerlerden örnek versek de banyo, tuvalet gibi alanlar da evimizin bir parçası. Dolayısıyla bu gibi alanların da dekorasyonunu ihmal etmemeliyiz. Örnek resimde gördüğümüz tuvalet oldukça güzel dizayn edilmiş. İçinde lavabo bulunduğundan şık bir ayna konulmuş. Ancak en dikkat çeken öğe şüphesiz duvardaki resim. Üstelik her tuvalette rastlayamayacağımız bir obje olduğundan tuvalete özgünlük katmış.
Bu öneri şüphesiz her eve uygulanabilecek bir fikir değil. Ancak ahşap ağırlıklı ya da rustik tarzı olan bir eviniz varsa gayet hoş durabilir. Resimde merdivenin bulunduğu duvara bir ağaç resmi çizilmiş. Duvardaki kelebek figüri ile birbirlerini tamamlıyorlar.
Sıradaki fikir son derece yaratıcı. Eğer eve gerekli olan duvar saatleri için sayısız seçenek bulunuyor. Ancak yeni bir duvar saati almak yerine bizzat duvarı saate dönüştürmeye ne dersiniz? Her ne kadar kulağa sıra dışı gelse de örnekte görüldüğü üzere gayet estetik olabilir.
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