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Az para ile evinizi güzelleştirmek için 32 fikir

nihal e. nihal e.
Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Yatak Odası
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Ev hanımları için evimi nasıl güzelleştirebilirim, evime nasıl hayat verebilirim sorularının cevapları çok önemlidir. Ev güzelleştirme işlemi yüksek bütçelere yapılabileceği gibi minimal bütçelere de profesyonel bir şekilde yapılabilir. Oturma odası veya salonumu nasıl canlı hale getirebilirim, odamı nasıl güzelleştirebilirim diye düşünüyorsanız bu konuda sayısız alternatif fikre sahipsiniz. Basit dokunuşlar ile ev güzelleştirme fikirleri olarak aksesuarları veya süs eşyalarını kullanabilir, mobilyalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemler için kişisel becerilerinizi kullanabileceğiniz gibi profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Düşük bütçeler ile mükemmel ve göz kamaştırıcı dekorasyonlara imza atmak için dekoratörler ile çalışmak size avantaj sağlayacaktır.

Evinizin görünümünden sıkıldıysanız eğer yenilik yapmanın zamanı gelmiş demektir. Ancak değişim her zaman büyük paralar harcamak anlamına gelmez. Aşağıda sizin için hazırladığımız örneklere bakarak siz de kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.

Yemek masasını süsleyin

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Yemek Odası
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Basit dokunuşlar iel yemek masanızı güzelleştirebilirsiniz. ev yapımı renkli mumlar, renkli kurdeleler veya canlı çiçekler işinize yarayacaktır. Ev yapımı mum nasıl olur, nasıl yaparım diye düşünüyorsanız '' Kendin – yap: Evde parafinsiz mum yapımı '' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız. dilediğiniz renklerde yapacağınız mumlar ile düşük bütçeli güzelleştirmelere imza atabilirsiniz.

Televizyon koltuğu

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Salon veya oturma odasında yer alan televizyon koltuğunuzu bahar renklerine sahip kumaşlar ile kapladığınızda evinizde bahar esintilerini hissedebilirsiniz. Profesyonel anlamda canlı ve şık duracak bir koltuk evinize farklı bir hava kazandıracaktır.

​1- Sandalye ve bank

Paris 11, blackStones blackStones İskandinav Yemek Odası Kontraplak Yeşil
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

İlk örnek mutfak, salon ve yemek odasının bir arada bulunduğu küçük bir daireden. Tam ortaya konulan büyük yemek masası aynı zamanda paravan işlevi görmüş. Ortada bulunmasından ötürü sade bir model yerine daha iddialı olmalı. Ahşap ağırlıklı evde yemek takımı da ahşaptan yapılma. O halde daha özgün bir görünüm için hem bank hem sandalye bir arada kullanılarak ilginç bir takım elde edilebilir.

​2- Duvar stickerı

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Başlıkta belirttiğimiz üzere bu yazının amacı evde dekoratif değişiklik yapmakla birlikte büyük masrafa girmemek. O halde duvarlar evi ucuz yoldan yenilemek için en kestirme yol olabilir. Günümüzde trend haline gelen duvar stickerı yazılama ve desen seçenekleriyle basit ama çarpıcı bir fark yaratabilir.

​3- Orijinal raflar

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani İskandinav Yatak Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Evde depolama için gerekli olan duvar rafları eğer ilginç bir modelden seçilirse pekala dekorasyonu etkileyebilir. Örnek resimdeki çağdaş yatak odası sanatsal aksesuarlarıyla öne çıkan bir tarza sahip. O halde asimetrik eğri büğrü ama tamamen kendine özgü bir raflık bu odayı tamamlayacaktır.

​4- Işıklar

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Yatak Odası
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Bir evi olduğundan daha güzel ve parıltılı gösteren şey kesinlikte aydınlatmadır. Bu da demek oluyor ki her evde bulunması gereken ışıkları dekoratif amaçlı değerlendirebilirsiniz. Örneğin yılbaşı gibi özel günlerde satın aldığınız küçük neon lambaları dekorasyonun bir parçası haline getirebilir, böylece yeni lambalar almak zorunda kalmazsınız.

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​5- Fotoğraflar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yine basit ancak manevi değeri yüksek bir öneri olarak sevdiklerinize ait resimleri çerçeveleyip duvara asmayı düşünebilirsiniz. Eğer fotoğraf çekilmekten hoşlanmıyorsanız daha sanatsal resimler de bir diğer seçenek.

6- İlginç tasarımlar

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo Endüstriyel Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

Artık hemen hemen her evde bulunan kitaplıklar sadece çalışma odalarında değil salonda da kullanılabiliyor. Kısacası evinize bir kitaplık almak istiyorsanız standart modeller yerine daha farklı bir sunum tercih edebilirsiniz. Örneğin ahşap paletlerden yapılma mobilyalar oldukça moda. Üstelik maliyet olarak da daha uygun.

​7- Harita

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Resimde gördüğümüz yatak odası dekorasyonu oldukça özel. Sebebi ise çok lüks eşyalardan oluşması değil. Aksine antika görünümlü parçalara sahip. Günümüzde retro gibi akımlar sayesinde eski eşyalar tekrar değer görmeye başladı. Bu yatak odasında da boyaları dökülmüş, eskitme bir dolap yer alıyor örneğin. Dolayısıyla böyle bir tarzı desteklemek için duvara yine eski bir harita koymak gayet akıllıca. Siz de süslü bir yatak başı yerine eskitme veya yeni bir harita bularak duvarınızı güzelleştirebilirsiniz.

​8- Tuvalette resim

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Minimalist Banyo
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Şimdiye dek daha çok yatak odası ve salon gibi yerlerden örnek versek de banyo, tuvalet gibi alanlar da evimizin bir parçası. Dolayısıyla bu gibi alanların da dekorasyonunu ihmal etmemeliyiz. Örnek resimde gördüğümüz tuvalet oldukça güzel dizayn edilmiş. İçinde lavabo bulunduğundan şık bir ayna konulmuş. Ancak en dikkat çeken öğe şüphesiz duvardaki resim. Üstelik her tuvalette rastlayamayacağımız bir obje olduğundan tuvalete özgünlük katmış.

​9- Duvara resim çizmek

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian Eklektik Yatak Odası
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

Bu öneri şüphesiz her eve uygulanabilecek bir fikir değil. Ancak ahşap ağırlıklı ya da rustik tarzı olan bir eviniz varsa gayet hoş durabilir. Resimde merdivenin bulunduğu duvara bir ağaç resmi çizilmiş. Duvardaki kelebek figüri ile birbirlerini tamamlıyorlar.

​10- Fark yaratmak

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Modern Yatak Odası Mavi
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Sıradaki fikir son derece yaratıcı. Eğer eve gerekli olan duvar saatleri için sayısız seçenek bulunuyor. Ancak yeni bir duvar saati almak yerine bizzat duvarı saate dönüştürmeye ne dersiniz? Her ne kadar kulağa sıra dışı gelse de örnekte görüldüğü üzere gayet estetik olabilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’5 çarpıcı banyo değişimi’ başlığına göz atabilirsiniz.

11- Tüm bir mutfak yerine fayansları değiştirin

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

12- Bir duvarı renkli boyayın

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura Modern Yatak Odası
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

13- Banyoda ahşap kullanarak değişiklik yapın

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka İskandinav Banyo
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

14- Farklı renk ve modelde sandalyeler seçin

projecte virreina, degoma degoma Modern Yemek Odası
degoma

degoma
degoma
degoma

15- Duvarları süsleyin

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Yatak Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

16- Bir duvarı tuğla ile kaplatın

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Yemek Odası
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

17- Risk alın: Evin içine salıncak kurun

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Yatak Odası
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

18- Fayansları yenilemek yerine kaplama kağıtları satın alın

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

19- Duvara yazı yazın

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

20- Yeni mobilyalar yerine dekoratif aksesuarlar kullanın

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz Genç odası
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

21- Askılı ve mıknatısı tutucularla malzemeleri asın

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI Endüstriyel Mutfak
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

22- Bitkileri dekoratif olarak değerlendirin

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam Tropikal Oturma Odası
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

23- Duvar kağıdı için cesur olun

Lily Pond homify İskandinav Duvar & Zemin
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

24- Eski eşyaları yeniden elden geçirin

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Akdeniz Duvar & Zemin
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

25- Ahşap duvarları da boyayın

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs Modern Banyo
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

26- Nostaljik eşyalarla tarz yaratın

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

27- Balkonu dekore etmeyi ihmal etmeyin

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

28- Dikey bahçeler tasarlayın

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood Eklektik Yemek Odası
Green Mood

Green Mood
Green Mood
Green Mood

29- Yaratıcılığınızı kullanın, kendi süslerinizi yapın

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur Çocuk Odası
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

30- Depolama için sepetler kullanın

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco Minimalist Çocuk Odası
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

31- Işık yardımıyla mutfağınızı güzelleştirin

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

32- İlgi çekici kilimler bulun

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Oturma Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani
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