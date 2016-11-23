Görenleri hayran bırakan 150 m² şık bir daire

Minimalist çizgiler, pastel renkler, elegan ve rustik esintiler ilginizi cezbediyor mu? Hepsini bir arada bulabileceğiniz göz alıcı bir daire projesini tanımaya hazır olun. Bu yazımızda Barselona'dan 150 m² şık bir daire projesini derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Açık renk tonlarıyla pastel renkleri bir araya getiren şık bir yatak odası modeli. Özellikle dingin bir uyku alanı dekore etmek istiyorsanız, yumuşak renkler ve göz yormayan dekorasyon öğeleri ile huzur veren bir atmosfere sahip olabilirsiniz. Açık duvar zemini renkleri ile daha ferah ve temiz bir yatak odası atmosferi oluşturabilirsiniz. Modern stil öğelere göre döşenen yatak odasında şık bir ahşap yatak başlığı modeli kullanılmış. Döşeme zemini kaplaması ile renk ve doku açısından uyum sağlıyor.
Minimalist çizgiler taşıyan ve konfor sunan bir oturma odası dizayn edilmiş. Koltuk modeli ile benzer renk tonlarında halı modeli ve dekoratif yastıklar tercih edilmiş. Renk uyumu ve ahengi göz okşuyor. Cam sehpa modeli dekoratif çiçeklerle süsleniyor. Duvar dekorlarında sanata yer veren yaklaşımı ile aydınlık ve ferah bir oda.
Şık aydınlatma unsurlarıyla iç ferahlatan bir oda. Okuma odası olarak tasarlanan bu odada minimalist stil dekor anlayışı hakim. Okuma alanı için göz yormayan dingin atmosfer sağlanıyor. Kitaplar için uygun bir açık dekoratif raf dizaynı kullanılıyor. Modern lamba aksesuarları ile iç mekanda uyum ve ahenk oluşturulan aydınlık bir atmosfer sağlanıyor. Ayrıca okuma oda sade çizgileri ile dekorasyon öğeleriyle uyumlu bir halı kullanımı tercih ediliyor.
Mutfak dekorasyonunda rustik stil detaylara rastlayabilirsiniz. Ahşabın sıcak dokusunu hissedeceğiniz natürel renklerde bir mutfak. Sarı lamba aksesuarı ile bu atmosfere şıklık katıyor. Mutfak dolaplarında beyaz renk ile göz yormayan aydınlık bir alan dizayn edilirken, diğer dolap kaplamalarında fark yaratan göz alıcı dokular tercih ediliyor.
Natürel renk tonları ile huzur dolu bir atmosferin sağlandığı şık bir misafir odası. Duvar dekoru için iç mekanlar uyum ve ahenk sağlayan şahane bir tablo kullanılıyor. Yatak başlığı modeli duvar rengi ile bütünleşiyor. Modern stil öğelerle dizayn edilen misafir odası hem şık, hem de konforlu. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Evin genel atmosferi ile uyumlu ferah bir koridor tasarlanmış. Duvar dekorları burada da unutulmuyor. Minimalist çizgilerle duvar askılıkları kullanımı terci edilmiş. Natürel renkleri barındıran sanat eserleri ve tablolar kullanılmış. Sirkülasyonu sağlayan koridorda ahşap zemin döşemesi parke ile natürellik sağlanıyor ve sıcak bir atmosfer oluşuyor.
Natürel dokulara burada da yer verilmiş. Mermerin zarafeti ile ahşabın sıcaklığı burada buluşuyor. Modern banyo elemanları ve aksesuarlarla göze hitap eden bir banyo dekore ediliyor. Dingin atmosferi sağlayan ahşap ve mermer gibi natürel dokuların yanı sıra, cam materyallerle duru bir görünüm kazandırılıyor. Şık ve özenle tasarlanmış ferah bir banyo.
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