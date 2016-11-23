Görenleri hayran bırakan 150 m² şık bir daire

Natürel dokulara burada da yer verilmiş. Mermerin zarafeti ile ahşabın sıcaklığı burada buluşuyor. Modern banyo elemanları ve aksesuarlarla göze hitap eden bir banyo dekore ediliyor. Dingin atmosferi sağlayan ahşap ve mermer gibi natürel dokuların yanı sıra, cam materyallerle duru bir görünüm kazandırılıyor. Şık ve özenle tasarlanmış ferah bir banyo.

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