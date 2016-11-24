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Soğuk iklimde sıcacık evler

Meral Eser Meral Eser
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
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Kış aylarına girmek üzereyken sıcacık atmosferi ile görkemli evler görmeye ne dersiniz? Bu yazımızda birbirinden cazip ev modellerini bir araya getirdik. Soğuk iklim şartlarına rağmen sıcacık bir yuvanın konfor hiçbir şeye değişilmez. Yaz konforunu aratmayacak soğuk iklimlerde sıcak atmosfere sahip evleri bir araya getirdik, içinizi ısıtacak evleri görmeden geçmeyin!

Kar gibi beyaz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Muntazam cephesi ile beyaz duvarlar ve nötr gri çatı örtüsüne sahip sıcacık bir yuva. Kış aylarına girdiğimde bulutlar etrafımızı sarar ve soğuk esintileri tenimizde hissederiz. Yaz aylarında havadar alanlara yönelirken, kışın ev keyfi ile sıcacık bir atmosferi tercih ederiz. Örnek görseldeki şahane ev ise sıcak bir atmosfer sağlamayı kolaylaştırıyor. Rüzgarlık görevi gören ferah bir kış bahçesine sahip. Böylelikle soğuk kış aylarında yazı aratmayan aydınlık ve ferah bir alanda sıcacık kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Bu evden çıkmak istemeyeceksiniz!

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Ahşabın sımsıcak dokusunu hissediyor musunuz? Özellikle kış aylarında ahşap, taş gibi doğal dokular hem göze hitap eder, hem de içinizi ısıtır. Kış aylarında dağ evi keyfi yapmak birçok insanın hayalini süsler. Özellikle çatı formuyla ve şahane cephesi ile karlar altındaki bu evden hiç çıkmak istemeyeceksiniz.

Işıl ışıl bir yuva

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art İskandinav Evler
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Soğuk iklimlerde yalıtım oldukça önemlidir ve ihmal edilmemesi gerekir. Lamine kaplama ve kerestenin cephelerde işlevsel kullanımının yanı sıra, estetik bir görünüm kazandırdığı aşikar. Işıl ışıl aydınlatması ile gece gündüz içinizi ısıtacak şahane bir ev daha.

Dağ evi konforu

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Sıcak bir kış geçirmek için dağ evini tercih edenlere şahane bir örnek. Ahşabın sıcaklığı, doğal malzemelerin natürel renklerini bir araya getiren sıcacık bir ev. Teras mobilyalarında da natürel dokulardan vazgeçilmemiş.

Alplerde dağ evi

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Kış tatili yapmak için Alplerde bir dağ evinin konforu paha biçilemez. Sıcak renkleri ile şahane bir cepheye sahip olan ev geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Kış aylarında güneş ışıklarını muntazam alan bu dağ evi birçok insanın hayallerini süsleyebilir.

Devasa çatısıyla masal gibi ev

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Masal gibi evlerden biriyle daha devam ediyoruz. Devasa çatısıyla şahane bir ev. Doğal taş cephe duvarları  zarafet ve ince işçilik unsuru. Çatı örtüsünde kullanılan natürel renk tonları ise bulunduğu çevre ile muhteşem bir uyum sağlıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Kütük ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kış aylarında sıcacık atmosfere sahip ahşap cephesiyle ideal bir ev. Çim bahçesinde taş yolu ile ulaşılan kütük ev, kullanışlı ve havadar teraslara sahip. İster sabah, ister akşam saatlerinde sevdiklerinizle yürüyüşe çıkabilir ve sıcak içeceklerinizi yudumlamak üzere ev keyfine dönebilirsiniz. Proje dahilinde bünyesinde çocuklar için ayrılan oyun alanı ve ferah iç mekanlar mevcut.

Konfor sunan görkemli bir ev

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Kırsal Evler
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Kış tatillerinde konaklamak için şahane bir ev projesi daha. Çevresel şartlarla uyum sağlayan natürel dokuların kulanıldığı cazibeli bir ev. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Klasikle moderni buluşturan ev

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Günümüz teknolojilerine göre tam donanımlı iç mekan dizaynı ile klasik stil öğeleri bir araya getiren şahane bir ev. Ahşap cephe kaplaması ile hem klasik stil öğeler barındırıyor, hem de renk ve doku uyumu ile göze hitap eden bir cephe sunuyor. Kış aylarına alternatif olabilecek bahçeli sıcak bir yuva.

Doğa ile iç içe

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Doğaya yakın olmayı tercih edenler için yeşil alanda sıcak bir yuva. Ahşap cephe dizaynı ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan ev, taş duvar kaplama ile rustik esintiler de barındırıyor. Su basman seviyesi özellikle yalıtım ve yağmur sularını geçirmemesi bakımından önemlidir. Burada da iyi yalıtılmış sıcak bir ev şahane doğa manzarasına eşlik ediyor.

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