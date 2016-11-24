Soğuk iklimde sıcacık evler

Doğaya yakın olmayı tercih edenler için yeşil alanda sıcak bir yuva. Ahşap cephe dizaynı ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan ev, taş duvar kaplama ile rustik esintiler de barındırıyor. Su basman seviyesi özellikle yalıtım ve yağmur sularını geçirmemesi bakımından önemlidir. Burada da iyi yalıtılmış sıcak bir ev şahane doğa manzarasına eşlik ediyor.

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