Soğuk iklimde sıcacık evler

Kış aylarına girmek üzereyken sıcacık atmosferi ile görkemli evler görmeye ne dersiniz? Bu yazımızda birbirinden cazip ev modellerini bir araya getirdik. Soğuk iklim şartlarına rağmen sıcacık bir yuvanın konfor hiçbir şeye değişilmez. Yaz konforunu aratmayacak soğuk iklimlerde sıcak atmosfere sahip evleri bir araya getirdik, içinizi ısıtacak evleri görmeden geçmeyin!
Muntazam cephesi ile beyaz duvarlar ve nötr gri çatı örtüsüne sahip sıcacık bir yuva. Kış aylarına girdiğimde bulutlar etrafımızı sarar ve soğuk esintileri tenimizde hissederiz. Yaz aylarında havadar alanlara yönelirken, kışın ev keyfi ile sıcacık bir atmosferi tercih ederiz. Örnek görseldeki şahane ev ise sıcak bir atmosfer sağlamayı kolaylaştırıyor. Rüzgarlık görevi gören ferah bir kış bahçesine sahip. Böylelikle soğuk kış aylarında yazı aratmayan aydınlık ve ferah bir alanda sıcacık kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Ahşabın sımsıcak dokusunu hissediyor musunuz? Özellikle kış aylarında ahşap, taş gibi doğal dokular hem göze hitap eder, hem de içinizi ısıtır. Kış aylarında dağ evi keyfi yapmak birçok insanın hayalini süsler. Özellikle çatı formuyla ve şahane cephesi ile karlar altındaki bu evden hiç çıkmak istemeyeceksiniz.
Soğuk iklimlerde yalıtım oldukça önemlidir ve ihmal edilmemesi gerekir. Lamine kaplama ve kerestenin cephelerde işlevsel kullanımının yanı sıra, estetik bir görünüm kazandırdığı aşikar. Işıl ışıl aydınlatması ile gece gündüz içinizi ısıtacak şahane bir ev daha.
Sıcak bir kış geçirmek için dağ evini tercih edenlere şahane bir örnek. Ahşabın sıcaklığı, doğal malzemelerin natürel renklerini bir araya getiren sıcacık bir ev. Teras mobilyalarında da natürel dokulardan vazgeçilmemiş.
Kış tatili yapmak için Alplerde bir dağ evinin konforu paha biçilemez. Sıcak renkleri ile şahane bir cepheye sahip olan ev geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Kış aylarında güneş ışıklarını muntazam alan bu dağ evi birçok insanın hayallerini süsleyebilir.
Masal gibi evlerden biriyle daha devam ediyoruz. Devasa çatısıyla şahane bir ev. Doğal taş cephe duvarları zarafet ve ince işçilik unsuru. Çatı örtüsünde kullanılan natürel renk tonları ise bulunduğu çevre ile muhteşem bir uyum sağlıyor.
Kış aylarında sıcacık atmosfere sahip ahşap cephesiyle ideal bir ev. Çim bahçesinde taş yolu ile ulaşılan kütük ev, kullanışlı ve havadar teraslara sahip. İster sabah, ister akşam saatlerinde sevdiklerinizle yürüyüşe çıkabilir ve sıcak içeceklerinizi yudumlamak üzere ev keyfine dönebilirsiniz. Proje dahilinde bünyesinde çocuklar için ayrılan oyun alanı ve ferah iç mekanlar mevcut.
Kış tatillerinde konaklamak için şahane bir ev projesi daha. Çevresel şartlarla uyum sağlayan natürel dokuların kulanıldığı cazibeli bir ev. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Günümüz teknolojilerine göre tam donanımlı iç mekan dizaynı ile klasik stil öğeleri bir araya getiren şahane bir ev. Ahşap cephe kaplaması ile hem klasik stil öğeler barındırıyor, hem de renk ve doku uyumu ile göze hitap eden bir cephe sunuyor. Kış aylarına alternatif olabilecek bahçeli sıcak bir yuva.
Doğaya yakın olmayı tercih edenler için yeşil alanda sıcak bir yuva. Ahşap cephe dizaynı ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan ev, taş duvar kaplama ile rustik esintiler de barındırıyor. Su basman seviyesi özellikle yalıtım ve yağmur sularını geçirmemesi bakımından önemlidir. Burada da iyi yalıtılmış sıcak bir ev şahane doğa manzarasına eşlik ediyor.
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