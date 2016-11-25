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Küçük evler için kopyalayabileceğiniz 14 vintage mutfak

Meral Eser Meral Eser
Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger İskandinav Mutfak
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 Geçmişin izleri ve karakteristik özelliklerini taşıyan ürünler, son dönemlerde sıklıkla vintage ekolü üzerinden dekorasyonda rağbet görüyor. Artık eskiyen eşyalarınızı atıp yerine yenisi almak yerine, geçmişin izlerini taşıyan vintage parçalara sahip olmak ve dekorasyonda fark yaratmak mümkün. Tüketim çağına bir soluk getiren bu ekol sayesinde bir dönemin ruhunu günümüze taşıyabilir ve tekdüzelikten uzaklaşabilirsiniz. Mutfaklar evimizin kalbidir ve özellikle küçük evlerde mutfak düzeni kadar estetiği de ön plana çıkarmak fark yaratır. Bu yazımızda kolaylıkla kopyalayabileceğiniz temalarla 14 vintage mutfak modelini derledik.

1. Hem vintage, hem dingin atmosfer

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Küçük mutfaklarda aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturmak son derece önemlidir. Vintage ekolünden etkilenenler için dönemin izlerini taşıyan mobilya ürünler, duvar kağıtları ve aydınlatma aksesuarları ilgi çekebilir. Mutfağınıza estetik katmak için son moda eşyalarla tekdüzelikten sıyrılmak istiyorsanız, mobilyalarda zemin kaplamalarına kadar zengin içerikli bir dünyaya adım atabilirsiniz. Örnek mutfakta duvar kağıdı şıklığının yanı sıra döşeme zemini kaplaması ile de dönemini ruhu yansıtılıyor.

2. Zamanın ruhu

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger İskandinav Mutfak
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

Beyazın zarafeti vintage dokularla buluştuğunda şık bir mutfak dekorasyonu elde ediliyor. Mutfakta dekoratif duvar kağıdı alternatifleri için vintage desenleri değerlendirebilirsiniz. Küçük mutfaklar için açık renk mutfak zeminleri ve mutfak dolapları derinlik katar. Mavi ile beyazın muhteşem uyumu ile mütevazı bir mutfak.

3. Desenli çiniler

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Beyaz mutfak dolapları ve duvar zemini ile döşeme zemini ve duvar kaplamasında kullanılan desenleri ön plana çıkarmak mümkün. Renk ve desenleri ön plana çıkararak sadece çini kaplama alternatifleri ile mutfağınızda fark yaratabilirsiniz.

4. Mavinin dinginliği

​Mała funkcjonalna kuchnia w kontrastowej ale delikatnej kolorystyce , MONOstudio MONOstudio İskandinav Mutfak
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

Eğer soft renklerle dingin bir atmosfer ilginizi çekiyorsa bu mutfak tam size göre. Ahşap yemek masası ve natürel dokularla uyumlu mavi rengin öne çıktığı şık bir mutfak. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

5. Vintage aksesuarlar

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger İskandinav Mutfak
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

Dönemsel izleri sadece mutfak zeminlerinde desenler ve dokularla yansıtmak bir alternatifti. Ayrıca vintage aksesuarlarla da fark yaratabilir, aydınlatma aksesuarlarından dekoratif objelere kadar geniş bir yelpazeye odaklanabilirsiniz.

6. Pastel mavilerle gelen estetik

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 İskandinav Mutfak
목소리

목소리
목소리
목소리

Açık renk tonlarındaki ahşap mutfak tezgahı ile pastel mavi renginin muhteşem uyumu gözler önünde. Mavi bulaşık sepeti geçmişin izlerini taşıyan mutfak eşyaları ile vintage ekolünü yaşatıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Klasik stil dokunuşlar

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio İskandinav Mutfak
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek zenginleştirebilir, klasik dokunuşlarla yorumunuzu katabilirsiniz. Aynı zamanda rustik stil öğelerde rastlayacağınız ahşabın sıcak renkleri ve dokusu mutfak dekorları için ideal.

8. Işıklandırma unsurları

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 İskandinav Mutfak
목소리

목소리
목소리
목소리

Modern çözümlerle tam donanımlı bir mutfakta ışıklandırma unsurları ihmal edilmemelidir. Dekoratif aydınlatma aksesuarları ile bölgesel ışıklandırma ve ışık yoğunluğu ayarlarını tasarlayabilirsiniz.

9. Rustik ve retro öğeler

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 İskandinav Mutfak
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

Retro öğeler günümüzde oldukça ilgi görüyor. Ayrıca ahşabın ve natürel dokuların kullanıldığı rustik stil yaklaşımlarla mutfağınızda fark yaratabilirsiniz.

10. Modern öğelerle dekoratif fikirler

homify Eklektik Şarap Mahzeni
homify

homify
homify
homify

Lamine parke ile beyaz ağırlık modern bir mutfağa sıcaklık katılmış. Ayrıca modern öğelerle retro ya da vintage aksesuarları bir araya getirebilir, estetik unsurlar yakalayabilirsiniz.

11. Mutfağınıza renk katmayı ihmal etmeyin!

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Mutfak
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Renklerin cazibesi mobilya ürünlerinden zemin kaplamalarına kadar fark yaratabilir. Doku ve desenleri öne çıkaran renk yelpazelerini gözden geçirerek mutfağınıza uygun renk kombinasyonu yapabilirsiniz.

12. Desenler ve dokular

Kitchen Cabinets ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Kitchen Cabinets

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Taş duvar dekorunu dekoratif kaplama türleri ile sağlayabilir, döşeme zemin kaplamasını desenlerle cezbedici hale getirebilirsiniz. Bu mutfakta desen ve dokuları ön plana çıkaracak beyaz mutfak dolapları sade bir zemin olarak tercih edilmiş.

13. Yemek masası düzeni ve servis tabakları

MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Retro ürünler, dönemsel izler taşıyan servis tabakları ve yemek masası aksesuarları ilginizi çekebilir. Özenle hazırlanan ziyafetlere karakteristik öğeleri özenle seçilen parçalarla tamamlayabilirsiniz.

14. Mutfak keyfini sevenlere

366 Concept Interiors, 366 Concept Design & Lifestyle 366 Concept Design & Lifestyle Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
366 Concept Design &amp; Lifestyle

366 Concept Design & Lifestyle
366 Concept Design &amp; Lifestyle
366 Concept Design & Lifestyle

1950 ve 60'ların komşuluklar ve arkadaşlıklarından esinlenerek, mutfağınızda küçük de olsa servis yapabileceğiniz, karşılıklı içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz oturma alanı dizayn edebilirsiniz. Tercih edilen sandalye modelleri ile dönemin izlerini taşıyan aksesuarları değerlendirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ev dekorasyonunda vintage ekolü’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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