Küçük evler için kopyalayabileceğiniz 14 vintage mutfak

Geçmişin izleri ve karakteristik özelliklerini taşıyan ürünler, son dönemlerde sıklıkla vintage ekolü üzerinden dekorasyonda rağbet görüyor. Artık eskiyen eşyalarınızı atıp yerine yenisi almak yerine, geçmişin izlerini taşıyan vintage parçalara sahip olmak ve dekorasyonda fark yaratmak mümkün. Tüketim çağına bir soluk getiren bu ekol sayesinde bir dönemin ruhunu günümüze taşıyabilir ve tekdüzelikten uzaklaşabilirsiniz. Mutfaklar evimizin kalbidir ve özellikle küçük evlerde mutfak düzeni kadar estetiği de ön plana çıkarmak fark yaratır. Bu yazımızda kolaylıkla kopyalayabileceğiniz temalarla 14 vintage mutfak modelini derledik.
Küçük mutfaklarda aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturmak son derece önemlidir. Vintage ekolünden etkilenenler için dönemin izlerini taşıyan mobilya ürünler, duvar kağıtları ve aydınlatma aksesuarları ilgi çekebilir. Mutfağınıza estetik katmak için son moda eşyalarla tekdüzelikten sıyrılmak istiyorsanız, mobilyalarda zemin kaplamalarına kadar zengin içerikli bir dünyaya adım atabilirsiniz. Örnek mutfakta duvar kağıdı şıklığının yanı sıra döşeme zemini kaplaması ile de dönemini ruhu yansıtılıyor.
Beyazın zarafeti vintage dokularla buluştuğunda şık bir mutfak dekorasyonu elde ediliyor. Mutfakta dekoratif duvar kağıdı alternatifleri için vintage desenleri değerlendirebilirsiniz. Küçük mutfaklar için açık renk mutfak zeminleri ve mutfak dolapları derinlik katar. Mavi ile beyazın muhteşem uyumu ile mütevazı bir mutfak.
Beyaz mutfak dolapları ve duvar zemini ile döşeme zemini ve duvar kaplamasında kullanılan desenleri ön plana çıkarmak mümkün. Renk ve desenleri ön plana çıkararak sadece çini kaplama alternatifleri ile mutfağınızda fark yaratabilirsiniz.
Eğer soft renklerle dingin bir atmosfer ilginizi çekiyorsa bu mutfak tam size göre. Ahşap yemek masası ve natürel dokularla uyumlu mavi rengin öne çıktığı şık bir mutfak. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Dönemsel izleri sadece mutfak zeminlerinde desenler ve dokularla yansıtmak bir alternatifti. Ayrıca vintage aksesuarlarla da fark yaratabilir, aydınlatma aksesuarlarından dekoratif objelere kadar geniş bir yelpazeye odaklanabilirsiniz.
Açık renk tonlarındaki ahşap mutfak tezgahı ile pastel mavi renginin muhteşem uyumu gözler önünde. Mavi bulaşık sepeti geçmişin izlerini taşıyan mutfak eşyaları ile vintage ekolünü yaşatıyor.
Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek zenginleştirebilir, klasik dokunuşlarla yorumunuzu katabilirsiniz. Aynı zamanda rustik stil öğelerde rastlayacağınız ahşabın sıcak renkleri ve dokusu mutfak dekorları için ideal.
Modern çözümlerle tam donanımlı bir mutfakta ışıklandırma unsurları ihmal edilmemelidir. Dekoratif aydınlatma aksesuarları ile bölgesel ışıklandırma ve ışık yoğunluğu ayarlarını tasarlayabilirsiniz.
Retro öğeler günümüzde oldukça ilgi görüyor. Ayrıca ahşabın ve natürel dokuların kullanıldığı rustik stil yaklaşımlarla mutfağınızda fark yaratabilirsiniz.
Lamine parke ile beyaz ağırlık modern bir mutfağa sıcaklık katılmış. Ayrıca modern öğelerle retro ya da vintage aksesuarları bir araya getirebilir, estetik unsurlar yakalayabilirsiniz.
Renklerin cazibesi mobilya ürünlerinden zemin kaplamalarına kadar fark yaratabilir. Doku ve desenleri öne çıkaran renk yelpazelerini gözden geçirerek mutfağınıza uygun renk kombinasyonu yapabilirsiniz.
Taş duvar dekorunu dekoratif kaplama türleri ile sağlayabilir, döşeme zemin kaplamasını desenlerle cezbedici hale getirebilirsiniz. Bu mutfakta desen ve dokuları ön plana çıkaracak beyaz mutfak dolapları sade bir zemin olarak tercih edilmiş.
Retro ürünler, dönemsel izler taşıyan servis tabakları ve yemek masası aksesuarları ilginizi çekebilir. Özenle hazırlanan ziyafetlere karakteristik öğeleri özenle seçilen parçalarla tamamlayabilirsiniz.
1950 ve 60'ların komşuluklar ve arkadaşlıklarından esinlenerek, mutfağınızda küçük de olsa servis yapabileceğiniz, karşılıklı içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz oturma alanı dizayn edebilirsiniz. Tercih edilen sandalye modelleri ile dönemin izlerini taşıyan aksesuarları değerlendirebilirsiniz.
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