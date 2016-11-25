Küçük evler için kopyalayabileceğiniz 14 vintage mutfak

Geçmişin izleri ve karakteristik özelliklerini taşıyan ürünler, son dönemlerde sıklıkla vintage ekolü üzerinden dekorasyonda rağbet görüyor. Artık eskiyen eşyalarınızı atıp yerine yenisi almak yerine, geçmişin izlerini taşıyan vintage parçalara sahip olmak ve dekorasyonda fark yaratmak mümkün. Tüketim çağına bir soluk getiren bu ekol sayesinde bir dönemin ruhunu günümüze taşıyabilir ve tekdüzelikten uzaklaşabilirsiniz. Mutfaklar evimizin kalbidir ve özellikle küçük evlerde mutfak düzeni kadar estetiği de ön plana çıkarmak fark yaratır. Bu yazımızda kolaylıkla kopyalayabileceğiniz temalarla 14 vintage mutfak modelini derledik.