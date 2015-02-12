Grinin farklı tonları

Roman serisiyle tüm dünyada satış rekorları kıran ve müthiş bir popülarite yakalayan
Grinin Elli Tonunun heyecanla beklenen film uyarlaması 13 Şubat tarihinde 39 ülkede vizyona girecek. Daha vizyona girmeden 2.75 milyon bileti satılan filmin seyirci rekorları kırması bekleniyor. Erotizm, aşk ve fantezilerin konu edildiği kitapta ve filmde, grinin tonları sadece mecazi anlamlıyla değil, ana karakterlerden Christian Grey'in gözlerinden giysilerine, mobilyalardan aksesuarlara kadar birçok yerde gerçek anlamıyla da kendine yer buluyor.
Biz de
Grinin 50 Tonunun gösterime gireceği bugünlerde, bu nötr rengi evlerinizde nasıl kullanabileceğinize dair bir derleme hazırlamak istedik. Buyrun; kimi zaman zarif, kimi zaman asil, kimi zaman dingin, kimi zaman da büsbütün cool bir hava taşıyan grinin farklı tonlarına yerli uzmanların tasarımlarıyla bir göz atıp filmin havasına birlikte girelim.
Grinin asaletini ve evinize ne kadar seksi bir hava katabileceğini gösteren, mükemmel bir örnekle başlayalım. Christian Grey bu salonu beğenir miydi bilemesek de, Bursa'da hizmet veren Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu oturma odası, grinin 50 tonuyla değilse bile en azından 4-5 farklı tonuyla büyülüyor. Gri parke zeminiyle zaten asaletini ortaya koyan odanın karakteri, yine grinin farklı tonlarıyla şekillenen halı ve kanepeyle daha da vurgulanırken, siyah lamba ve perdelerle çok daha açık bir gri tonuna sahip tavan bu güzelliği kusursuz şekilde tamamlıyorlar.
Gerçi roman ve filmde olaylar daha ziyade kırmızı ağırlıklı bir yatak odasında geçse de, biz oraya çok fazla takılmayıp, grinin tonlarıyla şekillenen bu sıcacık yatak odasına bakalım. Yukarıda söylediğimiz gibi kullanma şekliniz ve tarzınıza bağlı olarak gri hem soğuk, hem sıcak bir ortam yaratma potansiyeline sahip. Tasarımı Esra Kazmirci Mimarlık'a ait olan bu odada grinin sıcak ve samimi bir etki yarattığını görmek mümkün. Bu örnekte de perde, yatak başı ve yatak örtüsünde grinin üç farklı tonu arasındaki ilişkiyi görmek mümkün.
Kim demiş gri pırıltılı ve görkemli bir ortama gitmez diye. Grinin gümüşe kaçan tonlarının damga vurduğu bu antre, bu enteresan rengin çokyönlülüğünü gösteren bir belge gibi. Ankara merkezli Origami Mobilya tarafından tasarlanan bu antre, sadece şatafatıyla değil, grinin çok farklı ve pırıltılı tonlarının saraylara yakışacak bir ortam oluşturmak için ustaca kullanılmasıyla da öne çıkıyor.
Grinin evinizdeki kullanım alanları mobilya ve aksesuarlarla sınırlı değil elbette. Boya ya da duvar kağıdı kullanmak suretiyle evinizin duvarlarına asil bir hava kazandırmak için de gri renk doğru bir tercih olabilir. Merkezi İstanbul'da bulunan Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş'ın Eldorado koleksiyonunda bulunan bu duvar kağıdında olduğu gibi. Grinin son derece koyu, neredeyse siyaha çalan bir tonunun baskın olduğu bu duvar kağıdı bir ağaç kabuğunu andıran doğallığı ve soylu görünümüyle evinize hem şık, hem de son derece cool ve seksi bir hava katabilir.
Nötr bir renk olan grinin sunduğu avantajlardan biri de farklı malzemelerle kullanılabilir olması. Sarı renkli bir mermer masa ya da kırmızı parke zemin düşünülemez herhalde, ama bu örnekte olduğu gibi zemin ve masa yüzeyinde grinin taş ve mermer uygulamaları son derece etkileyici bir etki yaratabiliyor. İstanbul'da bulunan Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu yemek odası, zeminden başlayıp arka plandaki dolapla devam eden ve masanın mermer zemininde doruğuna erişen bir gri ağırlığına sahip.
Grinin farklı tonlarını
Grinin Elli Tonu adlı film vesilesiyle ele aldığımız bu yazıyı roman ve filmin konusuna uygun olarak ikinci bir gri yatak odası örneğiyle bitirelim. Hatay ve İskenderun'da hizmet veren Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası da grinin diğer açık renklerle kurduğu dengeye yaslanan, asil ve sıcak görünümlü bir ortam. Özellikle duvardaki tablo sayesinde grinin farklı tonlarına dair vurguyu belirgin kılan tasarımcı, yatak örtüsü ve tekli koltukla tonu gitgide koyulaştırarak tonlar arasında pürüzsüz bir akış yaratmayı başarmış. Yatağın iki yanındaki komodinde duran kadehlerle kırmızı topuklular ise işin tuzu biberi olmuş.
Grinin Elli Tonunu siz de okudunuz ve filmini heyecanla bekliyor musunuz? Öyleyse, bu yazıdaki gri tonları hakkındaki fikirlerinizi de öğrenmek isteriz.