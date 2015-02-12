Grinin farklı tonları

Roman serisiyle tüm dünyada satış rekorları kıran ve müthiş bir popülarite yakalayan Grinin Elli Tonu nun heyecanla beklenen film uyarlaması 13 Şubat tarihinde 39 ülkede vizyona girecek. Daha vizyona girmeden 2.75 milyon bileti satılan filmin seyirci rekorları kırması bekleniyor. Erotizm, aşk ve fantezilerin konu edildiği kitapta ve filmde, grinin tonları sadece mecazi anlamlıyla değil, ana karakterlerden Christian Grey'in gözlerinden giysilerine, mobilyalardan aksesuarlara kadar birçok yerde gerçek anlamıyla da kendine yer buluyor.

Biz de Grinin 50 Tonu nun gösterime gireceği bugünlerde, bu nötr rengi evlerinizde nasıl kullanabileceğinize dair bir derleme hazırlamak istedik. Buyrun; kimi zaman zarif, kimi zaman asil, kimi zaman dingin, kimi zaman da büsbütün cool bir hava taşıyan grinin farklı tonlarına yerli uzmanların tasarımlarıyla bir göz atıp filmin havasına birlikte girelim.