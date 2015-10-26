Birbirinden çarpıcı yatak odaları modelleri

Bireysel yaşam alanlarının artması ile birlikte yatak odalarında geçirilen zaman da artmaya başladı. Geçmişe nazaran kalabalık aile mensuplarını barındıran evler kadar olmasa da, artık salon dizaynı kadar yatak odası dizaynı da önem teşkil ediyor. Daha büyük ayrılan salon dekorasyonu kadar yatak odası için de geniş alanlar ve bireysel alanlar tasarlanıyor. Özellikle günümüzde gençlerin vakitlerinin büyük bir kısmını yatak odalarında ve bireysel alanlarında geçirmeye başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca gençler için dinlenme, çalışma, oyun oynama ihtiyacı kadar kaliteli bir uyku çekmek için de yatak odası dizaynı önem teşkil edebilir. Duvar renginden dekoratif duvar kağıtlarına, alternatif karyola modellerinden gardıroplara bir yatak odasının ihtiyacı olabilecek birçok unsur uygulayacağınız dekorasyon tarzından etkilenecektir. Hangi dekorasyon stilini kendinize yakın görüyorsanız, sizi ifade eden araçlarla bir araya getirerek yatak odanızı dekore edebilirsiniz. Sizin için farklı stillerde yatak odaları modelleri derledik, ilginizi çekecek detaylar yakalayacağınızı umuyoruz.