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Birbirinden çarpıcı yatak odaları modelleri

Meral Eser Meral Eser
TOP 10 unique high quality luxury beds​, ALARUS INTERIORS ALARUS INTERIORS Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
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Bireysel yaşam alanlarının artması ile birlikte yatak odalarında geçirilen zaman da artmaya başladı. Geçmişe nazaran kalabalık aile mensuplarını barındıran evler kadar olmasa da, artık salon dizaynı kadar yatak odası dizaynı da önem teşkil ediyor. Daha büyük ayrılan salon dekorasyonu kadar yatak odası için de geniş alanlar ve bireysel alanlar tasarlanıyor. Özellikle günümüzde gençlerin vakitlerinin büyük bir kısmını yatak odalarında ve bireysel alanlarında geçirmeye başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca gençler için dinlenme, çalışma, oyun oynama ihtiyacı kadar kaliteli bir uyku çekmek için de yatak odası dizaynı önem teşkil edebilir. Duvar renginden dekoratif duvar kağıtlarına, alternatif karyola modellerinden gardıroplara bir yatak odasının ihtiyacı olabilecek birçok unsur uygulayacağınız dekorasyon tarzından etkilenecektir. Hangi dekorasyon stilini kendinize yakın görüyorsanız, sizi ifade eden araçlarla bir araya getirerek yatak odanızı dekore edebilirsiniz. Sizin için farklı stillerde yatak odaları modelleri derledik, ilginizi çekecek detaylar yakalayacağınızı umuyoruz.

Dekoratif duvar kağıtlarıyla gelen şıklık

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Yatak Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Günümüzde artık alternatif seçenekleri ile dekoratif duvar kağıtları modelleri her mekanı değiştirebiliyor. Işıklandırma unsurlarının da etkili olduğu dekorasyon örneğinde şıklıktan ödün verilmemiş. Çizgili duvar kağıdı modeli ile uyumlu yatak başlığı, abajur takımları ile uyumlu renk tonlarında ve sade, naif çizgilerle seçilmiş. Uyum ve ahengin yakalandığı yatıştırıcı bir atmosfer kazanılırken, tek duvar çizgili dekoratif duvar kağıdı ile kaplanmış. Tek renk boyanan duvarda ise diğer duvar ile uyumlu çerçevelerle duvar dekoru tamamlanmış. Göz alıcı ve şık yatak odası modeli, İstanbul'da bulunan Artistic Design izması taşıyor.

Country stil: Sıcak ahşap tonları

A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography Kırsal Yatak Odası
Forest Eyes Photography

A cottage of two halves

Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography

Ahşap yatak karyolası ile sıcak tonların kullanıldığı beyaz bir yatak odası modeli. Ahşabın sıcak tonlarının bir yatak odası için muhteşem vazgeçilmez bir doku olduğunu söyleyebiliriz. Hangi stili uygularsanız uygulayın, ahşabın gerek karyola dizaynı için gerekse diğer mobilya ürünlerinde her zaman kullanışlı ve modası geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Beyazlara bürünen yatak odası modeli ile sıcak ahşap tonlarını bir araya getirmek, gözü okşayan doğal tonları ile estetik bir çizgi yakalanıyor.

Modern çizgilerle karyola ve yatak başlığı

Born City Otel, Oksijenn Oksijenn Modern Yatak Odası
Oksijenn

Born City Otel

Oksijenn
Oksijenn
Oksijenn

Ahşabın dekorasyon öğelerinde vazgeçilmez bir doku olduğuna değinmiştik. Ahşabın farklı renklerde ve tarzlarda yorumlanışı da mümkün. İstenildiğinde modern çizgilerle sadelik ve şıklık bir arada yakalanabilir. Keskin çizgileri ile açık renk tonlarında tasarlanan ahşap yatak modeli, modern stil bir yatak başlığı ile tamamlanıyor. Yatak takımı ile halı tercihinde uyum ve ahenk yakalanmış. Aksesuar tercihleri ve duvar dekorlarında da benzer stil ve uyumu görebilirsiniz.

Renkli genç odaları

Colourful boys bedroom LLI Design Modern Yatak Odası
LLI Design

Colourful boys bedroom

LLI Design
LLI Design
LLI Design

Yetişkinliğe adım atmadan önce yatak odası modelleri oldukça canlı ve iç açan renkler içerebiliyor. Renk cümbüşünün yatak odasına getirdiği ahenk ile göze hitap eden bir dekorasyon tarzını izleyebilirsiniz. İki kardeş için tasarlanan yatak odası modelinde tek duvar rengi göze hitap eden bir mavi tonuna boyanırken, yatak takımları ile uyumlu resim çerçevelerinden oluşan bir duvar dekoru ile renklendirilmiş. Geri kalan duvar ve tavan zeminlerinde ise diğer renkleri göz önüne çıkarak beyaz tonu tercih edilmiş. Yatak odasına karakter getiren, farklı tarzlardaki dekoratif aksesuarları bir arada kullanabileceğiniz bir alan oluşturabilir, bunu sağlayan uygun zemin renklerini tercih edebilirsiniz. İstenilirse göze hitap eden renklerle yatak takımları ve tek duvar dekorunun nasıl şık bir şekilde dizayn edilebileceğine dair ilham veren bir model.

Kontrast renklerle eklektik stil

Girl's Bedroom homify Eklektik Yatak Odası
homify

Girl's Bedroom

homify
homify
homify

Bir yatak odası dekorasyonu için oda alanı müsait ise, yatak karyolası ve yatak başlığı odanın odak noktası haline getirilebilir. Siyah ve beyazın muhteşem uyumu ile sıcak bir renk eklemek, yatak odası dizaynında uyum ve ahengi yakalamanıza yardımcı olabilir. Kontrast renklerin yaratacağı uyumun yanı sıra soğuk etkiden dolayı dengeyi sağlayabilmek için sıcak bir renk ile bir araya getirmek alternatif bir dekorasyon tarzı olabilir. Farklı stillerde objeleri de bir araya getirerek göz alıcı bir dekorasyon stili elde edebilirsiniz.

Kaliteli bir uyku alanı: Mavi dinginlik

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Küçük Yatak Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Elbette ki bir yatak odasını dizayn ederken dingin bir uyku alanı dizayn edilerek yönlendirilebilir. Işıklandırma unsurlarından, doğal ışık alımı detaylarına kadar yatak odası dizaynı atmosferi tamamen değiştirebilecek nitelikler taşıyabilir. Mavinin naif tonlarının ise dingin bir atmosfer sağlayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla tavandan duvar ve yer döşemesi zeminine kadar maviye boyanan yatak alanı dingin bir uyku atmosferi oluşturacaktır.

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Yatak takımı ile değişen atmosfer

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Modern çizgilerle dizayn edilmiş yatak odası modelinde, tek duvar dekoratif duvar kağıdı ile kaplanmış. Küçük yatak odası dekorasyonu için gereksinim duyulacak objeler kullanılırken sade çizgilerle bir yatak başlığı modeli tercih edilmiş. Genel olarak açık renk tonlarının tercih edildiği yatak odasında, dekoratif duvar kağıtları nötr gri tonlarında tercih edilmiş. nötr renklerin yanı sıra sıcak renklerin yatak takımları modellerinde değerlendirilmesi dengeyi sağlarken göze hitap eden bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş.

Doğa ile iç içe yakalanan uyum

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Modern Yatak Odası
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Ahşabın iki renk tonunu gördüğümüz yatak odası modelinde büyük açıklıklarla doğaya açılan pencere ve kapıları görüyoruz. Dingin bir atmosfer yakalamak isteyenlere şık ve sade çizgileri ile modern mobilya ürünlerini önerirken, uyumlu doku ve renklerin mekanda bambaşka bir etki yapacağını söyleyebiliriz. Özellikle koyu kahverengi ahşap karyola ile sıcak turuncu renk ve desenleri içeren yatak takımı oldukça uyumlu ve göze hitap ediyor.

Sadelik ve dinginlik

Cotswold Cottage Emma & Eve Interior Design Ltd Kırsal Yatak Odası
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

Cotswold Cottage

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Renklerin ve desenlerin göz yoran akışından yorulduysanız daha naif ve açık renk tonlarında yatak odası modelleri ile ilgilenebilirsiniz. Kırık beyaz ve bej tonlarının yatak odası dekorasyonlarında kullanılmasına oldukça sık rastlıyoruz. Uyku kalitesini olumlu yönde etkilediği gibi, birbirine yakın renk tonlarını kullanmak göze hitap eden estetik bir dil yakalamanıza yardımcı oluyor. Tek kişilik yatak karyolasında birbirine yakın renk tonlarında uyum ve ahenk getiren dekoratif yastık modelleri tercih edilmiş. 

Yeşil ve bej uyumu

Moultrie Park Poster Bed ALARUS INTERIORS Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
ALARUS INTERIORS

Moultrie Park Poster Bed

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

Hemen hemen tüm yatak odası dekorasyonuna hakim iki renk, yeşil ve bej renklerinin oldukça uyumlu tonları tercih edilmiş. Aksesuarlardan duvar dekorlarına, yatak takımlarından dekoratif yastıklara tüm obje ve dekorasyon öğesinde benzer renk uyumu ve ahengini yakalayabilirsiniz. Sayvanlı yatak karyolası modelinde ve yatak başlığında kullanılan çizgiler göze hitap ediyor. Yatak başlığı üzerinde yeşil duvarda değerlendirilen duvar dekorlarında ise farklı ve aykırı renk tonları kullanılmasından kaçınılmış. Göze hitap eden uyum ve ahenk yakalanması esas alınmış.

Fark yaratan çizgilerle ahşap yatak karyolası

The Camargue Sleigh Bed Revival Beds Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Revival Beds

The Camargue Sleigh Bed

Revival Beds
Revival Beds
Revival Beds

Klasik stil öğelerle dekore edilen yatak odası modeli oldukça gözü okşuyor. Ahşabın sıcak dokusunun hakim olduğu yatak odası dekorasyonu göz alıcı detayları ile tam bir klasik severe hitap eden çizgiler taşıyor. Estetik çizgileri ile fark yaratan kahverengi ahşap yatak karyolası, işlevsel detaylarla tasarlanmış. Yatak altının değerlendirildiği ahşap çekmecelerin yanı sıra, karyolanın hareketli yatak başlığı çizgileri mekana dinamizm katıyor. Klasikten vazgeçmeyenlere göz alıcı bir yatak odası modeli alternatifi olacağını düşünüyoruz. 

Ayrıca fark yaratan karyola modelleri için ’Sayvanlı karyola modelleri’ yazımızı inceleyebilirsiniz.

XVI. Louis sandalye modeli ile ihtişamlı yemek odaları
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