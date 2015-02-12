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Sevgililer Günü için hediye fikirleri

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2013 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
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14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Kutlayıp kutlamadığınızdan bağımsız olarak, artık kayıtsız kalınamayacak ölçüde gündelik hayatımıza girmiş olan bu özel günün kökeni aslında Katolik inancına dayanıyor. Batı'da Aziz Valentin günü olarak kutlanan 14 Şubat, başlangıçta bu isimdeki bir din adamı adına kutlanan bir gün olmasına rağmen özellikle 19. yüzyıldan itibaren başka bir anlam kazanıp Sevgililer Günü'ne dönüştü. Kimilerinin hiç umursamadığı, kimilerinin ise hem hediye vermek, hem de kutlama yapmak için hoş bir vesile olarak gördüğü Sevgililer Günü'nün bu sene Cumartesi'ye denk gelmesi de kutlama planları yapanlar için hoş bir tesadüf oldu. 

Biz de Sevgililer Günü için sevgilisine hediye almayı düşünenler için yerli tasarımcılardan hem şık, hem de günün anlam ve önemine uygun hediye fikirleri derledik. Buyrun birlikte bakalım:

Elbette kalp

TOM'S COMPANY 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

TOM'S COMPANY

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Sevgililer Günü hediyelerinin olmazsa olmaz iki unsuru elbette kalp ve kırmızı renktir. Ama bu derlemede biraz olsun bu kalıbın dışına çıkıp, farklı varyasyonlar denemek isteyen okurlarımıza sesleneceğiz. İşte bu anlamda örneğimiz İstanbul'da bulunan Chic Town Deco Bebek koleksiyonundan aldığımız özel tasarımlı bu hediyelik aksesuar. Mağazının koleksiyonundaki diğer birçok ürün gibi canlı, eğlenceli ve iç açıcı renkleriyle dikkat çeken ürün, Tom's Company tarafından tasarlanıp Almanya'da üretilmiş el yapımı bir aksesuar. Yekpare kırmızı değil belki ama, en azından şekliyle hoş bir Sevgililer Günü hediyesi olmaya hak kazanıyor.

Ve mumlar

SILUET Candle holders by PearsonLloyd homify İç Dekorasyon
homify

SILUET Candle holders by PearsonLloyd

homify
homify
homify

Sevgililer Günü'nü dışarıda geçirebileceğiniz gibi, evde baş başa bir yemeği de tercih edebilirsiniz. Nerede olursa olsun, o akşam yenecek yemeğe mutlaka mum ışığı eşlik edecektir. İşte bu romantizmi, klasiğin çok dışında, tamamıyla özgün bir mumlukla birleştirmek isterseniz, İstanbul'daki Gaia & Gino tarafından tasarlanan bu ürün tam size göre. Sarı ve yeşil tonundaki renkleri, sıradışı tasarımı ve ince işçiliğiyle dikkat çeken ürün, akşam yemeğini evde yiyecek bir çift için ideal hediye olabilir.

Sevgililer günü tahtası

Kalp Karatahta Pıneapple Inc. İç Dekorasyon
Pıneapple Inc.

Kalp Karatahta

Pıneapple Inc.
Pıneapple Inc.
Pıneapple Inc.

Dedik ya, kalp şekli şart ama bu güzel şeklin işlev kazandığı bir tasarıma neden hayır diyesiniz  ki? İstanbul merkezli Pineapple Inc. adlı firmanın müthiş hediyelik eşyalardan oluşan koleksiyonunda bulunan bu ürün, hem hoş bir hediye, hem dekoratif bir eşya, hem de evinizde gayet işlevsel bir aksesuar olmaya aday. 30x27 cm. ebatlarındaki kara tahtanın temizliği ve taşınması da gayet kolay. Tamamen el yapımı olan ürün, aşkın ötesini de düşünenler için.

Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur

2013 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO

2013 KOLEKSİYONU

SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO

O şarkıyı belki hatırlarsınız. Sevdiğine sözü olanların kilim dokuduğu zamanlar artık mazide kalmış olabilir, ama bu el yapımı bir kilimin şahane bir hediye olacağı gerçeğini değiştirmiyor. Örneğin merkezi İstanbul'da bulunan Seçil Özelmas Studio'nun tamamıyla geleneksel yöntem ve malzemeleri kullanarak ürettiği, her biri el emeği göz nuru olan kilimlerden bir tanesi şahane bir hediye olabilir. Tamamıyla doğal boya ve yün kullanılarak üretilen bu şahane desenli, rengarenk çiçekli kilimin, solup gidecek bir demet çiçekten daha çok makbule geçip, daha uzun yıllar sizi hatırlatacağı aşikâr.

Teraryumda aşk

Terrarium 'Music Festival' Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Terrarium House

Terrarium 'Music Festival'

Terrarium House
Terrarium House
Terrarium House

Bu sene tamamen sıradışı, hiç akla gelmeyecek bir hediye alayım diye düşünüyorsanız, bu fikri sevebilirsiniz. İstanbul'da bulunan ve kişiye özel tasarımlar üzerine uzmanlaşmış olan Terrarium House, fotoğrafta bir örneğini gördüğünüz türde, tamamen kişiye özel, belli bir hikâyesi ve konsepti olan, özel hediyelik eşyalar üretiyor. Teraryum adı verilen bu tasarımlarda, koca bir dünyayı küçük bir bahçeye sokabiliyor, dilerseniz kendi hikâyenizin konu edilmesini talep edebiliyorsunuz. Sevgilinizle tanıştığınız günü gösteren özel bir teraryum tasarımı verebileceğiniz en güzel  Sevgililer Günü hediyesi olmaz mıydı?

Peki ya siz Sevgililer Günü hediyenizi şimdiden aldınız mı? Almadıysanız bu fikirlerden en çok hangisi hoşunuza gitti. Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

Hayalleri süsleyecek bir rezidans
Sevgililer Günü için hediye almadıysanız ve almak istiyorsanız, bu yazı size fikir verebilir.

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