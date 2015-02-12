Sevgililer Günü için hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Kutlayıp kutlamadığınızdan bağımsız olarak, artık kayıtsız kalınamayacak ölçüde gündelik hayatımıza girmiş olan bu özel günün kökeni aslında Katolik inancına dayanıyor. Batı'da Aziz Valentin günü olarak kutlanan 14 Şubat, başlangıçta bu isimdeki bir din adamı adına kutlanan bir gün olmasına rağmen özellikle 19. yüzyıldan itibaren başka bir anlam kazanıp Sevgililer Günü'ne dönüştü. Kimilerinin hiç umursamadığı, kimilerinin ise hem hediye vermek, hem de kutlama yapmak için hoş bir vesile olarak gördüğü Sevgililer Günü'nün bu sene Cumartesi'ye denk gelmesi de kutlama planları yapanlar için hoş bir tesadüf oldu.

Biz de Sevgililer Günü için sevgilisine hediye almayı düşünenler için yerli tasarımcılardan hem şık, hem de günün anlam ve önemine uygun hediye fikirleri derledik. Buyrun birlikte bakalım: