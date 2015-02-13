Yastığı sanata dönüştüren eller

Kimi zaman
yastık işte diyerek üzerinde durmadığımız, bir tasarı unsuru olarak görmediğimiz basit eşyalardır yastıklar. Fakat bu gözardı edilen eşya, kimi ustaların elinde gerçek bir sanat eserine dönüşebiliyor. Hayatının otuz yılını moda tasarımcılığına adamış usta tasarımcı Rıfat Özbek de bu yaratıcı ellerin sahiplerinden biri. 2005 yılından itibaren iç mekan tasarımlarına yönelen sanatçı, ilk kez kendi yazlık evini dekore ederken bu işe ilgi duymaya başlamış. Kumaşla çalışmayı çok sevdiğinden ve desenlere olan tutkusundan ötürü de çok geçmeden yastık tasarımına başlamış ve ortağı Erdal Karaman'la birlikte YASTIK markasını oluşturmuşlar. Ne kadar da isabetli bir karar aldığını anlamak için çok fazla düşünmeye gerek yok aslında, Rıfat Özbek ve Erdal Karaman'ın ortaya çıkardığı yastıklara bakın yeter. Bundan sonra
yastık işte diyerek geçmek sandığınız kadar kolay olmayabilir.
Aşkın rengi kırmızı desenlerin süslediği bu yastıklar kuşkusuz sıradışı bir Sevgililer Günü hediyesi olmaya aday. Üstelik evlerimizin en görünür mekanlarında kullanılacak bu aksesuarlar, sevgilinize günün her saati ve yılın her döneminde sizi hatırlatacak. Bu tarz hediyelerin en güzel tarafı da bu değil mi zaten? Klasik bir hediyelik eşya, çok güzel bir parça bile olsa, onu verdiğiniz kişi çok beğenmiş de olsa, eninde sonunda bir vitrinde, bir dolapta veya daha kötüsü bir çekmecede yerini alacak. Oysa bu yastıklar gibi, her zaman kullanılacak ve daima ortalıklarda olacak bir hediye asla eskimez ve hep ilk günkü hissiyatları tekrar yaşatır.
Yastık by Rıfat Özbek imzalı Modern Ottoman isimli bu özel koleksiyonda ise, basit desenlerin ve renklerin çok ötesine geçen ve aslında bir sanat galerisinde dahi sergilenebilecek nitelikte işlenmiş yastıklar görüyoruz. İsminden de anlaşılacağı üzere geleneksel Osmanlı motiflerinin modern desenler ve işlemelerle bir arada kullanıldığı bu koleksiyondaki yastıklar, üzülerek belirtmek zorundayız, kafanızı koyarken iki kere düşüneceğiniz türden. Hatta bu parçaları duvara asmayı, veya evinizin başka bir köşesinde yalnızca sergilemek için kullanmayı dahi düşünebilirsiniz.
Renk ve işlemelerinden de anlaşılabileceği gibi, burada gördüğünüz yastıklar da yine ModernOttoman koleksiyonundan. Bir tarafında geleneksel işlemeler kullanılmış, diğer tarafında ise modern işlemelere yer verilmiş. Bu iki zıt görsel tasarım unsurunu biraraya getirmek kolay değil, ama Yastık by Rıfat Özbek hiç kuşkusuz bu konuda başarılı olmuş.
Bu harikulade tasarımların sahibi Rıfat Özbek, İlk etapta Erdal Karaman'la bir araya gelerek YASTIK markasını ortaya çıkardı. Çok geçmeden Bodrum Yalıkavak'ta ilk şubesini açan firma, ardından önce İstanbul, sonrasındaysa Çeşme Alaçatı'da açtığı yeni şubeleri ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attı. 2010 yılında ise ilk yurtdışı şubesi Londra'da açıldı. El emeğini dikkat çekici tasarımlarla buluşturan önde gelen yerli firmalardan olan Yastık By Rıfat Özbek, macerasına Türkiye'de ve dünyada yeni evlerle, yeni insanlarla buluşarak devam ediyor.
Koleksiyonlarında kadife ve doğal koton kumaşları tercih eden Yastık by Rıfat Özbek, bazı ürünlerinde ipek de kullanıyor. Her biri uzun süreçlerden geçerek son kullanıcı için hazır duruma gelen yastıklar, yirmi birinci yüzyıla yakışır bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Eşyaların yalnızca birincil kullanım amaçlarıyla var olmaktan çıktığı ve tasarımla yeni anlamlar kazandıklar bir çağda, sıradan ürünler yerine bu örnekte de olduğu gibi sıradışı tasarım ürünlerinin giderek daha fazla tercih edilecek olduğunu görmek zor değil.
Lüks ev eşyaları pazarında kendine giderek daha büyük bir yer açmasının yanı sıra, aslında bir yandan da kendi pazarını yaratan, bununla da yetinmeyip geleneksel motifleri modern çizgilerle birleştirdiği tasarımlarını yurtdışına da yayarak kültürümüzün tanınmasına katkı sağlayan Yastık by Rıfat Özbek, değerini uzun yıllar kaybetmeyecek ürünleriyle baştan çıkarıcı olmaya devam edecek gibi görünüyor.