Yastığı sanata dönüştüren eller

Yastık By Rıfat Ozbek

Aşkın rengi kırmızı desenlerin süslediği bu yastıklar kuşkusuz sıradışı bir Sevgililer Günü hediyesi olmaya aday. Üstelik evlerimizin en görünür mekanlarında kullanılacak bu aksesuarlar, sevgilinize günün her saati ve yılın her döneminde sizi hatırlatacak. Bu tarz hediyelerin en güzel tarafı da bu değil mi zaten? Klasik bir hediyelik eşya, çok güzel bir parça bile olsa, onu verdiğiniz kişi çok beğenmiş de olsa, eninde sonunda bir vitrinde, bir dolapta veya daha kötüsü bir çekmecede yerini alacak. Oysa bu yastıklar gibi, her zaman kullanılacak ve daima ortalıklarda olacak bir hediye asla eskimez ve hep ilk günkü hissiyatları tekrar yaşatır.