Düşük bütçeyle mobilya sahibi olmanın 9 yolu

Kimi zaman homify'da yazdığımız yazılar okurlarımızda ters bir tepki yaratıyor ve verdiğimiz örneklerin bütçeleri aştığından şikayet ediliyor. Oysa zaman zaman, bu örnekte olduğu gibi dar bir bütçeyle yola çıkan okurlarımız için de daha güzel bir eve sahip olmanın pratik yollarından söz ediyoruz.

Bugün böylesi kaygıları olan ve elinden iş gelen okurlarımız için derlediğimiz ’Kendin Yap’ projeleri ile karşınızdayız. Eski mobilyaları farklı amaçlarla yeniden kullanmak, atmayı düşündüğünüz bir objeye ikinci bir hayat üflemek ya da basit rötuşlarla tamamen orijinal ve sıradışı bir mobilya ya da aksesuar elde etmek hiç de düşündüğünüz kadar zor değil. İşte İtalya'da bu konuda uzmanlaşmış bir firmanın yardımıyla sizin için derlediğimiz orijinal fikirler.