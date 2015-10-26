Düşük bütçeyle mobilya sahibi olmanın 9 yolu

Kimi zaman homify'da yazdığımız yazılar okurlarımızda ters bir tepki yaratıyor ve verdiğimiz örneklerin bütçeleri aştığından şikayet ediliyor. Oysa zaman zaman, bu örnekte olduğu gibi dar bir bütçeyle yola çıkan okurlarımız için de daha güzel bir eve sahip olmanın pratik yollarından söz ediyoruz.
Bugün böylesi kaygıları olan ve elinden iş gelen okurlarımız için derlediğimiz ’Kendin Yap’ projeleri ile karşınızdayız. Eski mobilyaları farklı amaçlarla yeniden kullanmak, atmayı düşündüğünüz bir objeye ikinci bir hayat üflemek ya da basit rötuşlarla tamamen orijinal ve sıradışı bir mobilya ya da aksesuar elde etmek hiç de düşündüğünüz kadar zor değil. İşte İtalya'da bu konuda uzmanlaşmış bir firmanın yardımıyla sizin için derlediğimiz orijinal fikirler.
Kendi yapabileceğiniz mobilyalarla bir ev döşeyeceğinizi varsayarak evin antre kısmından başlayalım istedik. Evde ya da belki çevrenizde birinin evinde eski ahşap bir sandık mı var? Hemen güzelce temizliyor, gerekirse zımparalıyorsunuz. Sonra isterseniz ahşap boyasıyla rengini değiştirip metal ayaklarla destekliyorsunuz ve işte yepyeni bir komodininiz oldu.
İşe yaramayan bir tahta blok bulmak zor olmaz herhalde. Bunu alıp istediğiniz renge boyuyor, üstüne isterseniz bu örnekteki gibi bir tablo asarak ya da bir desen işleyerek paravan ya da ekstra bir duvar gibi kullanıyorsunuz.
İlk bakışta dikkat çekmeyebilir ama Roma'da bir evin salonunu gösteren bu fotoğraftaki mobilyaların neredeyse hepsi geri dönüştürülen malzemeyle sıfırdan yapılmış. Gerçek bir sanat eseri gibi görünen o sallanan sandalye de dahil.
Bu kez eski bir büfenin farklı bir amaçla değil bir vintage unsuru olarak yeniden kullanıldığını görüyoruz. Eski ahşap mobilyalarınızı temizlerken lastik eldiven takmayı unutmayın. Bunun dışında ihtiyacınız olan zımpara, vernik ve eski bir dış fırçası, temizlik malzemesi olarak da keten yağını tavsiye ediyoruz.
Burada ise çöpü boylamak üzereyken boyanarak ve ekstra kumaşla kaplanarak kurtarılan küçük bir mobilya takımı görüyoruz. Gönlünüze göre seçeceğiniz kumaşlarla tüm mobilyalarınızda böyle küçük makyajlar yapmanız mümkün.
Eski bir sallanan sandalyeyi adam etmek çok zor değil. Gerekiyorsa zımpara ve ahşap boyası, gerekmiyorsa da bir tabaka vernik atıp minderlerini değiştirerek yeniymiş gibi görünen bir mobilyaya sahip olabilirsiniz.
İşte yine basit ama gayet etkili bir fikir. Eski tip bürolarda görmeye alıştığımız çekmeceli bir mobilyayı makyajlayıp TV ünitesi olarak kullanmaya ne dersiniz? Hem ucuz, hem orijinal!
İşte bir parlak fikir daha. Kliniklerde kullanılan türden eski bir terazi bu banyoda havlu ve bornozları asmak için kullanım hayatını sürdürüyor.
Yine eski ahşap mobilyaların boyanıp dönüştürülmesi sonucu elde edilmiş iki sandalye ve onların karşısındaki bankın bu mutfağa nasıl bir hava kattığı ortada.
Bu yazıdaki fikirleri uygulamak için ’Ahşap mobilya nasıl boyanır?’ başlıklı yazımızı da mutlaka okumalısınız.