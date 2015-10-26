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Düşük bütçeyle mobilya sahibi olmanın 9 yolu

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Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Mutfak
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Kimi zaman homify'da yazdığımız yazılar okurlarımızda ters bir tepki yaratıyor ve verdiğimiz örneklerin bütçeleri aştığından şikayet ediliyor. Oysa zaman zaman, bu örnekte olduğu gibi dar bir bütçeyle yola çıkan okurlarımız için de daha güzel bir eve sahip olmanın pratik yollarından söz ediyoruz. 

Bugün böylesi kaygıları olan ve elinden iş gelen okurlarımız için derlediğimiz ’Kendin Yap’ projeleri ile karşınızdayız. Eski mobilyaları farklı amaçlarla yeniden kullanmak, atmayı düşündüğünüz bir objeye ikinci bir hayat üflemek ya da basit rötuşlarla tamamen orijinal ve sıradışı bir mobilya ya da aksesuar elde etmek hiç de düşündüğünüz kadar zor değil. İşte İtalya'da bu konuda uzmanlaşmış bir firmanın yardımıyla sizin için derlediğimiz orijinal fikirler.

Eski bir sandığınız mı var?

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Kendi yapabileceğiniz mobilyalarla bir ev döşeyeceğinizi varsayarak evin antre kısmından başlayalım istedik. Evde ya da belki çevrenizde birinin evinde eski ahşap bir sandık mı var? Hemen güzelce temizliyor, gerekirse zımparalıyorsunuz. Sonra isterseniz ahşap boyasıyla rengini değiştirip metal ayaklarla destekliyorsunuz ve işte yepyeni bir komodininiz oldu.

Sadece bir tahta parçası

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

İşe yaramayan bir tahta blok bulmak zor olmaz herhalde. Bunu alıp istediğiniz renge boyuyor, üstüne isterseniz bu örnekteki gibi bir tablo asarak ya da bir desen işleyerek paravan ya da ekstra bir duvar gibi kullanıyorsunuz.

Geri dönüşüm örnekleri bir arada

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Oturma Odası
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

İlk bakışta dikkat çekmeyebilir ama Roma'da bir evin salonunu gösteren bu fotoğraftaki mobilyaların neredeyse hepsi geri dönüştürülen malzemeyle sıfırdan yapılmış. Gerçek bir sanat eseri gibi görünen o sallanan sandalye de dahil.

Eski bir büfe

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Yemek Odası
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Bu kez eski bir büfenin farklı bir amaçla değil bir vintage unsuru olarak yeniden kullanıldığını görüyoruz. Eski ahşap mobilyalarınızı temizlerken lastik eldiven takmayı unutmayın. Bunun dışında ihtiyacınız olan zımpara, vernik ve eski bir dış fırçası, temizlik malzemesi olarak da keten yağını tavsiye ediyoruz.

Bir sehpa iki tabure

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Oturma Odası
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Burada ise çöpü boylamak üzereyken boyanarak ve ekstra kumaşla kaplanarak kurtarılan küçük bir mobilya takımı görüyoruz. Gönlünüze göre seçeceğiniz kumaşlarla tüm mobilyalarınızda böyle küçük makyajlar yapmanız mümkün.

Sallanan sandalye

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Oturma Odası
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Eski bir sallanan sandalyeyi adam etmek çok zor değil. Gerekiyorsa zımpara ve ahşap boyası, gerekmiyorsa da bir tabaka vernik atıp minderlerini değiştirerek yeniymiş gibi görünen bir mobilyaya sahip olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ofis mobilyasından TV ünitesi

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Oturma Odası
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

İşte yine basit ama gayet etkili bir fikir. Eski tip bürolarda görmeye alıştığımız çekmeceli bir mobilyayı makyajlayıp TV ünitesi olarak kullanmaya ne dersiniz? Hem ucuz, hem orijinal!

Banyoda terazi?

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Banyo
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

İşte bir parlak fikir daha. Kliniklerde kullanılan türden eski bir terazi bu banyoda havlu ve bornozları asmak için kullanım hayatını sürdürüyor.

Mutfakta ahşap sıcaklığı

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Mutfak
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Yine eski ahşap mobilyaların boyanıp dönüştürülmesi sonucu elde edilmiş iki sandalye ve onların karşısındaki bankın bu mutfağa nasıl bir hava kattığı ortada. 

Bu yazıdaki fikirleri uygulamak için ’Ahşap mobilya nasıl boyanır?’ başlıklı yazımızı da mutlaka okumalısınız.

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