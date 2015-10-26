Oturma grubunu tamamlayan en şık puf ve tabure modelleri

Koltuk ve kanepe modellerinde yıllar içinde bazı değişiklik olsa da oturma grupları aynı işlevleri gibi, takımın genel özellikleri açısından pek fazla değişikliğe uğramıyor. Standart oturma gruplarında genelde bir adet üçlü kanepe, iki adet tekli koltuk ve en değişken parça olan ve karşımıza genelde ikili kanepe şeklinde çıkan bir koltuktan oluşuyor. Değişken diyorum çünkü ikili kanepe yerine yer yer üçlü kanepe ya da iki adet fazladan tekli koltuk yerleştirildiğini de görmeye alışığız.

Son dönemlerde ise oturma gruplarında değişik bir parça daha görmeye başladık. Bu parça eskiden olmayan, yepyeni bir tasarım değil ancak bu derece yaygınlaşmasının oldukça yeni olduğunu söyleyebiliriz: Oturma grubunu tamamlayan puf ve tabure modelleri. Yalnızca modern değil, klasik takımlarda da grubun bir parçası olan ama hiçbir zaman son birkaç yılda olduğu kadar yaygınlaşmayan puf, tabure, bank gibi sırt kısmı olmayan oturma seçeneklerini derlediğimiz bu sayfada Türkiye'den ve dünyadan birçok dekoratör ve iç mimarın bu mobilya parçalarını ne şekilde kullandıklarını görebilirsiniz.