Oturma grubunu tamamlayan en şık puf ve tabure modelleri

Koltuk ve kanepe modellerinde yıllar içinde bazı değişiklik olsa da oturma grupları aynı işlevleri gibi, takımın genel özellikleri açısından pek fazla değişikliğe uğramıyor. Standart oturma gruplarında genelde bir adet üçlü kanepe, iki adet tekli koltuk ve en değişken parça olan ve karşımıza genelde ikili kanepe şeklinde çıkan bir koltuktan oluşuyor. Değişken diyorum çünkü ikili kanepe yerine yer yer üçlü kanepe ya da iki adet fazladan tekli koltuk yerleştirildiğini de görmeye alışığız.
Son dönemlerde ise oturma gruplarında değişik bir parça daha görmeye başladık. Bu parça eskiden olmayan, yepyeni bir tasarım değil ancak bu derece yaygınlaşmasının oldukça yeni olduğunu söyleyebiliriz: Oturma grubunu tamamlayan puf ve tabure modelleri. Yalnızca modern değil, klasik takımlarda da grubun bir parçası olan ama hiçbir zaman son birkaç yılda olduğu kadar yaygınlaşmayan puf, tabure, bank gibi sırt kısmı olmayan oturma seçeneklerini derlediğimiz bu sayfada Türkiye'den ve dünyadan birçok dekoratör ve iç mimarın bu mobilya parçalarını ne şekilde kullandıklarını görebilirsiniz.
İstanbullu iç mimar Canan Delevi tarafından dekore edilen bu konutun oturma odasında ağırlıklı olarak nötr renkler kullanılmış. Bejden pudraya bir skala içinde olan ana parçalara kontrast renkler olan mavi ve turuncu detaylar eklenerek mekana renk getirilmiş ve monotonluk tehlikesi uzaklaştırılmış. Kırlent ve perdeler kullanılan mavinin en yoğun olduğu yer ise büyükçe bir pufta görülmekte.
Puflar yeri geldiğinde üzerine oturmak, yeri geldiğinde ayak uzatmak ve hatta zaman zaman sehpa olarak kullanılmak üzere çok işlevli birer parça. Üstelik, sırt kısımları olmaması sayesinde mekanda fazla kalabalık yaratmadan işlevlerini sürdürmeleri büyük avantaj.
Fotoğraftaki örnekte Brezilayalı Beth Marquez Interiors'tan eğlenceli bir oturma odası tasarımı görüyoruz. Mekanın kendisi için, ahşap tavanı nedeniyle rustik diyebiliriz. Duvarda pop-art posterler görünmekte. Kanepe modern bir josephine uzanma koltuğu, ayrıca bir adet de şezlong şekliden bir uzanma koltuğu mevcut. Karşı taraftaki tekli koltuk tipik bir berjer. Birçok farklı döneme ve tarza ait olan parçalar muhteşem bir uyum içinde eklektik bir stilde bir araya getirilmiş. Bu eklektik stile fotoğrafın altı kısmında görünen biri mavi biri siyah iki adet tabure hem dekoratif hem de işlevsel olacak şekilde yerleştirilmiş. Metal aksam üzerine ipliklerle örülerek imal edilmiş olan bu tabureler şekil olarak sırlı seramik Çin taburelerine benziyorlar ancak aslında 1950'li yıllarda tasarlanmış ünlü Acapulco sandalyeden esinlenerek üretilmiş modern birer modeller.
Modern bir josephine olarak bahsettiğimiz kanepeyi inceleyecek olursak, onun da biri puf olmak üzere iki parçadan oluştuğunu görebiliriz. Bu özelliği yeni nesil köşe koltuk takımlarında da sıklıkla görmekteyiz. Puf şeklinde olan ve arzu edilirse kanepe ile birleşik bir uzanma koltuğu arzu edilirse de puf ve sehpa olarak kullanılan bu parçalar hem çok dekoratif hem de son derece işlevsel.
Bu geniş ve konforlu köşe koltuk takımı bünyesinde üç adet kare şeklinde büyük boy puf bulunduruyor. Sectional yani parçalı bir kanepe modeli olan bir adet kolçaklı kenara, bir adet köşe parçaya, üç adet sırtlı koltuğa, üç adet de pufa sahip. Oturma kısımları birbirine eş karelerden oluşan bu kanepenin parçalarını istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnekle arada yer alan puf üzerinde yer alan tepsi ile birlikte yan sehpa görevi görüyor. Kenardaki puf ister uzanma koltuğu isterse de yan sehpa görevi görebilir. Üçüncü puf ise hem orta sehpa görevi hem de ayak uzatmak için klasik, bildiğimizi puf görevi görmekte.
Fotoğrafta Alman tasarımcı Wandelwerk tarafından dizayn edilmiş sıra dışı bir tabure örneği görüyoruz. Ahşap, metal ve kumaş kaplı süngerden oluşan bu tabure ayak yapısı ile ahşap Çin taburelerini andırırken siyah metal kısımları ile son derece endüstriyel bir havaya sahip. Hakikaten de eğer dikkatli bir şekilde bu tabureyi incelerseniz, göreceksiniz ki bu çalışma metal bir varilin ikiye bölünüp ahşap ayakları üzerine oturtulması ve üzerine de uygun bir minder yerleştirilmesi ile ortaya çıkmış.
Böyle bir tabureyi DIY (Do-It-Yourself yani kendin yap) projesi haline getirip kendiniz de üretebilirsiniz.
Fotoğrafta Meksikalı mobilya ve aksesuar firmasının çılgın bir projesinden alınma olan oturma odası dekorasyonunu görüyoruz. Şehir merkezinde bulunan bir deponun konut haline dönüştürülmesi ile gerçekleştirilmiş olan projede birçok DIY (Do-It-Yourself yani kendin yap) çalışma mevcut. Genç bir ruha sahip olan dekorda bir tarafı uzanma koltuğu şekliden olan sade ve modern bir köşe koltuk ile palet ve kasalardan üretilmiş birçok mobilya ve aksesuar kullanılmış. televizyonun önünde yer alan iki tabure ise üzerilerine duvarların da rengi olan mor birer minder yerleştirilmiş ve zeminden bir platform ile yükseltilmiş iki adet araba lastiğinden ibaret.
Yine enteresan bir örnekle ile karşınızdayız. İtalyan tasarım firması IEP Design tarafından tasarlanıp imal edilen bu oturma grubunda hem tekli koltuklar hem de tabure eski şarap fıçılarından oluşuyor. İtalya'nın Toskana bölgesi şarapçılıkla ünlü bir bölge. Bu bölgede yer alan Pistoia şehrinden bir tasarım firması eskimiş bu şarap fıçılarını mobilyaya dönüştürerek hem bölgenin karakterini yansıtmış hem de çevreci bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş malzemeden çevre dostu bir oturma grubu yaratmış. Kapitoneli şık bir minder ile tamamlanan bu taburenin benzerlerini tıpkı daha önce incelediğimiz metal varil örneğinde de olduğu üzere, uygun malzemeler bularak kendimiz de yapabilir ya da marangoza yaptırtabiliriz.
Modern tasarımlarıyla ünlü Alman mobilya ve aksesuar firması Cor Sitzmöbel'in sade hatlarına rağmen gösterişli kanepesinin, tamamen aynı çizgilere sahip, kendisiyle takım bir de pufu var. Geometrik çizgileri ve sert köşelerine rağmen kendi içinde barındırdığı yumuşak geçişleri ile oldukça sıra dışı bir tasarım olan bu kanepe sanki büyük boyutlu bir armut koltuk gibi görünüyor. Kanepenin içbükey görünümlü yapısı takımı olan pufta da aynı şekilde tekrarlanmış.
Recamier uzanma koltukları adını 1777-1849 yılları arasında yaşamış, dönemin en ünlü burjuva kadınlarından biri olan Juliette Récamier’den alır. Döneminde sıkı korseleri nedeniyle nefes alma güçlüğü çekip bayılan kadınların dinlenmesi için tasarlandığına dair rivayetler olan bu koltuklar, günümüzde genişliği ve uzunluğu kısaltılarak tabure ya da bank şeklinde kullanılıyorlar. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu muhteşem örnel ise İstanbullu tasarım firması Name Design Studio tarafından tasarlanmış. Eski ve klasik mobilya parçalarını etnik döşemelikler ile kaplayarak muhteşem çalışmalar gerçekleştiren firma orjinal, çağdaş, el yapımı, sipariş mobilya ve ev aksesuarları dizayn edip üretiyor. Firmanın Vivense ve Vivense iki isimli çalışmalarında birçok güzel tabure, puf ve bank modeli görebilirsiniz.
Uzanma koltukları hakkında daha fazla örnek görmek için Josephine ve diğer uzanma koltukları modelleri başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Fotoğraftaki örnekte yine İstanbullu bir firmanın çalışmasını görmekteyiz. Eski halı ve kilimlerle kaplanmış bu sevimli tabure modelleri tasarım firması Djem tarafından imal edilmekte. Birçok farklı modele ve döşemeliğe sahip bu sevimli taburelerin bazı modelleri aynı zamanda birer küçük kutu olarak da görev görüyor. Birçok çeşidi bulunan puf ve tabure çalışmalarını bu linkten görebilirsiniz.
Ahşap iskelet ve deri döşemenin en şık hali olarak ifade edebileceğimiz, ünlü mimar Mies tarafından tasarlanmış Barcelona day bed’den (uzanma koltuğu-şezlong) ilham alınarak imal edilmiş olan bu sade ve modern puf/tabure İzmirli mimarlık firması Decora'nın bir oturma odası dekorasyonunda klasik ve modern mobilyalarla birlikte kullanılmış. Ahşap ve deri olması sayesinde hem modern hem de klasik parçalarla uyum içerisinde kullanılabilen bu pufun bulunduğu mekana elit bir hava kazandıracağı garanti.