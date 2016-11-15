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Düşük bütçeli anahtar teslim aile evi projesi

umit atdağ umit atdağ
homify
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 Bir evin muhteşem bir ev olması için özgün hatlara, zarif dış cephe işlemelerine, ince bir dekorasyon işçiliğine sahip olması gereklidir. Günümüzde bu tip evlerin maliyeti oldukça yüksek olduğu için sizlere düşük bütçeli anahtar teslim aile evi projesini ile hayal ettiğiniz eve sahip olma şansı doğmuş oluyor. Home Koncept Studio daireler ortalama 4 kişilik aileler için biçilmiş kaftan. Yaşam konforunun en üst düzeyde olduğu bu evler kent merkezinde olması ile de sizlere yaşam kolaylığı sağlıyor. Bu evler basit bir şekilde hızlı bir inşa süreci sonunda ortaya çıkarıldığı için  çok beklemenize de gerek kalmıyor. Homify aile evi örneği olan bu evi yakından inceleyerek kendi evimizde eksik olan konfor için tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olalım.

Yaşam alanları

homify
homify

homify
homify
homify

Evin içinde yer alan yaşam alanlarını incelediğinizde ideal ölçülerde yaşam alanları planlanmış ve hayata geçirilmiş. Çok büyük ölçülerde odalar yerine ideal ölçülerin tercih edilmesi dekorasyonun zarafeti açısından da akıllıca olmuş. Ayrıca odaların ve yaşam alanlarının birbirine bağlanması çok basit şekilde tasarlandığı için ev içinde tüm odalara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Genel bakış

homify
homify

homify
homify
homify

Evin projesine genel olarak baktığımızda dış cephenin muhteşem bir tasarıma sahip olduğunu göreceksiniz. Bindirme çatısı, çatıya açılmış olan pencereler ile aydınlatılan çatı katı odalarının olması, geniş ve ferah bir bahçeye sahip olması ve kapalı bir garaja sahip olması bu evin tam bir aile evi olduğunu gösteriyor. Ayrıca bahçe peyzajı da evin mükemmel görünmesine katkı sağlamış.

Bahçe estetiği

homify
homify

homify
homify
homify

Evin bahçe projesine baktığınızda evin verandası ile uyumlu ve bitişik olarak tasarlandığını, bahçe içinde güneşlenmek için ahşap şezlonglar konulduğunu, geniş blok taşlar ile yürüme yolları düşünüldüğünü ve yeşil çim alanı ile evin kusursuz bir bahçeye sahip olduğunu göreceksiniz. Ayrıca evin ön tarafına belirli ölçülerde ahşap oturum alanları eklenmiş ve doğal bir aile evi olması sağlanmış.

Evin planı

homify
homify

homify
homify
homify

Bu aile evinin planını incelediğinizde her detayın ve yaşam konforunu yükseltecek her ayrıntının titizlikle işlendiğini ve düşünüldüğünü göreceksiniz. Aile bireyleri için yaşam alanları, çocuk odaları, mutfak, kapalı garaj alanı ve garaj alanına ulaşımın tüm ayrıntıları ile düşünülerek projeye işlenmesi evin kusursuz olmasını sağlamış. Bahçe düzenlemesi olması da eve fazladan bir artı katmış.

Veranda ve yemek keyfi

homify
homify

homify
homify
homify

Evin bahçeye bakan cephesinde çok şık bir veranda ve oturum alanı oluşturulmuş. Verandanın bahçe ile yan yana olması yemek keyfi yapılmasına katkı sağlarken bir yandan da evin bahçe ile olan uyumunun en üst düzeyde olmasını sağlamış. Veranda yanına yapılan ahşap yüzeyli oturum alanı da evin doğallığını pekiştirerek farklı bir güzellik kazandırmış.

Mutfağın zarafeti

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Mutfak alanı bahçeye bakan ve yeşil ile iç içe olan bir oda olarak düşünülüp uygulanmış. Ahşap  yüzeylerin çoğunlukla kullanıldığı mutfak mobilyaları doğa ile iç içe olan mutfakta doğallığın artırılmasını sağlamış. Ayrıca pencere önüne yerleştirilen stor perde istenildiğinde mutfağın gölge olmasını sağlıyor.

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