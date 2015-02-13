homify 360°: 25 bin Euro'ya taşınabilir modüler ev

Etrafınızı çevreleyen dört duvarı seviyor, yaşadığınız eve bayılıyor olabilirsiniz; ama bir kamplumbağa gibi taşıyabileceğiniz bir eviniz olsun istemez miydiniz? Sözgelimi evinizi bir kamyona yükleyip, aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir mısır tarlasının orta yerine kondurup, bir süre burada yaşamak ilginç olmaz mıydı? Hem de bunu ne bir taşınma stresi, ne de gitmek istediğiniz yerde ev arama stresine girerek yapabilmek? İşte bu hayali mümkün kılan bu kompakt modüllerin fiyatları büyüklüklerine ve teçhizatlarına göre değişmekle birlikte 21.900 – 42.800 Euro arasında.

Bu modern göçebe hayatı fikrine gerçeğe dönüştüren İspanyol firması ÁBATON Arquitectura, size basitçe hem çadıra göre çok daha dayanıklı, hem de tıpkı bir çadır gibi kurup kaldırabileceğiniz bir ev sunuyor. Şirketin Casa Transportable ÁPH80 adını verdiği seride bulunan 80 rakamı, evin kurulumu için gerekli olan miktara işaret ediyor: Yani tam 80 metreküp. Şimdi gelin bu modern göçebe çadırlarını yakından inceleyelim.