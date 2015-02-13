homify 360°: 25 bin Euro'ya taşınabilir modüler ev

Etrafınızı çevreleyen dört duvarı seviyor, yaşadığınız eve bayılıyor olabilirsiniz; ama bir kamplumbağa gibi taşıyabileceğiniz bir eviniz olsun istemez miydiniz? Sözgelimi evinizi bir kamyona yükleyip, aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir mısır tarlasının orta yerine kondurup, bir süre burada yaşamak ilginç olmaz mıydı? Hem de bunu ne bir taşınma stresi, ne de gitmek istediğiniz yerde ev arama stresine girerek yapabilmek? İşte bu hayali mümkün kılan bu kompakt modüllerin fiyatları büyüklüklerine ve teçhizatlarına göre değişmekle birlikte 21.900 – 42.800 Euro arasında.
Bu modern göçebe hayatı fikrine gerçeğe dönüştüren İspanyol firması ÁBATON Arquitectura, size basitçe hem çadıra göre çok daha dayanıklı, hem de tıpkı bir çadır gibi kurup kaldırabileceğiniz bir ev sunuyor. Şirketin Casa Transportable ÁPH80 adını verdiği seride bulunan 80 rakamı, evin kurulumu için gerekli olan miktara işaret ediyor: Yani tam 80 metreküp. Şimdi gelin bu modern göçebe çadırlarını yakından inceleyelim.
Bu sıradışı ev fikrini ortaya atan İspanyol firması yola çıkarken, çok temel bazı kaygılar taşıyordu. Amaç iki kişinin yaşayabileceği, taşınabilir ve kolayca yalıtılabilir olan bir ev yaratmaktı. Temel birim olan 27 metrekarenin yetmeyeceği müşteriler içinse ekstra modüllerle evi genişletme opsiyonu eklendi. Özetle kişisel isteklere göre şekillenen seri, bir yandan da müthiş bir çokyönlülük gösteriyor.
Proje ekolojik kaygıların ön planda tutulduğu, sade ve şık bir tasarıma dayanıyor. Evin iskeletinde çimento kullanılırken, dış cephede havalandırma boşlukları bırakılmış ve duvarlar 12 cm. kalınlığında ısı yalıtım malzemesiyle donatılmış. Evin çatı kısmında ve içinde masif ahşap kullanılırken, CNC makinalarının kullanılması yüzünden işçilik temiz ve hızlı olmuş.
Evin boyutlarına projeyi gerçekleştirilen ekip tarafından ince mimari hesapların sonrasında karar verilmiş. Özellikle iç mekânın hem boğucu olmamasına, hem de evin sakinlerine ayrı odalar ve belli bir hareket alanı sunmasına dikkat edilmiş. Sonuçta ortaya çıkan ise malzeme ve dış cephede dengenin dikkate alındığı, hem basit, hem dayanıklı bir ev olmuş.
Şirketin ürettiği ÁPH80 modülü üç farklı bölümden oluşuyor. İçinde küçük bir mutfak da bulunan bir oturma odası, tam teçhizatlı bir banyo ve bir de yatak odası. Dokuz metre uzunluğa, üç metre genişliğe sahip olan ev 27 metrekare büyüklüğünde. Çatının en yüksek olduğu noktadan ölçüldüğünde evin yüksekliği ise 3,5 metre.
ÁPH80 modeli geri dönüştürülebilir ve sonradan kullanılabilir olan malzemelerden üretilmiş. Geniş kapılar sayesinde evin iç mekânıyla dışarıdaki doğa arasında pürüzsüz bir geçiş sağlanırken, köşeli ve keskin hatlar evin müstakbel sakinlerine daha geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Evin iç mekânında ahşabın kullanılması sayesinde dingin ve sıcak bir ortam kurulmuş oluyor.
Ahşabın sıcaklığının son derece samimi bir dekorasyonla birleştiği bu iç mekândan gördüğünüz gibi, ev içinde yaşayanların rahat edebileceği bir ortam olarak düşünülmüş. Evin dekorasyonunda seçilen renk ve malzemeler hem birbiriyle, hem de doğaya yakın bir yaşam anlayışına tam anlamıyla denk düşerken; evin girişindeki, yine aynı malzemenin kullanıldığı küçük mutfak da bu samimi atmosferi tamamlıyor.
Küçük olduğuna bakmayın, bu sıradışı evin yatak odasından bir yatak odasından arayacağınız her şey var. Güzel, rahat bir yatak, küçük bir komodin ve hem ışığı size getiren, hem de etrafı görebileceğiniz küçük bir pencere. İspanyol çamlarından elde edilen ahşap kaplama da bu minik yatak odasına müthiş bir dinginlik ve evcillik katıyor.
Son olarak banyoyla bitirelim. Bu fotoğrafta görmüyorsunuz ama bir duşu da bulunan banyo, göçebe hayatının içinde size modern yaşamın lükslerini de sunmuş oluyor. Evin genelindeki malzeme ve renk vurgularının banyoda da aynen devam ettirildiğini görüyoruz.
Bir bakışta göçebe evi:
Tasarım ve üretim: ÁBATON Arquitectura
Büyüklük: 27 metrekare
Mobilya ve dekorasyon: BATAVIA
Üretim süresi: 8 hafta
Kurulum süresi: 1 gün
Fiyat: 21.900 – 42.800 Euro arasında
Fotoğraflar: Juan Baraja
Peki bu ilginç evi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.