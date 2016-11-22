Yatak odasında herkes tarafından yapılan 5 hata

Yatak odası dekorasyonlarında genel olarak yapılan hatalar nedeniyle yatak odası dekorasyonları istenilen canlılığa sahip olmamakla birlikte genel dekorasyonun dokusuna da uymamaktadır. Gömme dolap, su yatağı, banyo ve dekorasyonu, gibi tüm dekorasyon aksesuarlarını bir arada uyumlu kullanmak ve mükemmel bir yatak odası oluşturmak için titiz bir çalışma yapmanız şarttır. Gün içinde oluşan tüm yorgunluğu akşam yatak odasında dinlenmek ve deşarj olmak için hatasız bir şekilde dekore edilmiş bir yatak odasına ihtiyacınız vardır. Gerçekte eksiksiz ve kusursuz bir yatak odası dekorasyonu yapmak oldukça zor olduğu için bir çok hata ortaya çıkar. Bu hatalara ve tekrarlara düşmeden bir yatak odası dekorasyonu yapmak için homify yatak odası dekorasyonlarında yapılan 5 hatayı titiz ve detaylı bir şekilde inceleyip yatak odalarınızda uygulamalısınız.
Hayatımızın üçte birini uyku halinde geçiriyoruz. Uyku halinde geçirdiğimiz süreyi rahatsız bir yatak üzerinde geçirmek yerine sağlıklı bir yatakta geçirmek gün içindeki ruh halimizi olumlu şekilde etkileyeceği gibi yatak odası içerisinde çirkin duran yatak yerine de şık bir şekilde duracaktır. Bir mobilya parçası olarak düşünmek yerine yatak odasının ana unsuru olarak ele almak ve rahat bir yatak tercih etmek şık ve zarif çarşafları ile muhteşem bir yatak odasına sahip olmanızı da sağlayacaktır. Örnek resimde rahat ve konforlu bir yatak tercihi yapılmış ve dekorasyon oldukça şık bir şekilde hayata geçirilmiş.
Yatak odasında yer alan elbise gardırobu, çamaşır dolabı gibi muhafaza alanları yeterli olmaz ise her zaman dağınık ve fazla eşya ile dekore edilmiş görüntü veren bir yatak odasına sahip olursunuz. Bu durum hem düzenli bir yatak odası sahibi olmamanızı hem de yatak odanızın her zaman dolu ve çirkin görünmesine neden olur. Bu durumun oluşmaması için muhafaza alanları yeterli olan bir yatak odası dekorasyonu yapmalı ve yatak odanızın sürekli derli toplu olmasını sağlayarak şık, zarif ve estetik bir yatak odasında rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.
Yatak odalarında yere serilen halıyı tek bir halı yerine küçük küçük çok sayıda halıdan tercih etmeniz yatak odanızın dağınık ve kötü görünmesine neden olur. Ayrıca küçük halılar sürekli dağılacağı için düzensiz bir yatak odası oluşturur. Çok sayıda küçük halı yerine bir adet geniş ve tüylü bir halı tercih etmeniz yatak odanızın mükemmel ve çok zarif bir yatak odasına sahip olmanızı sağlar. Bu sayede hem fazla halı temizleme ve düzenleme derdinden de kurtulmuş olursunuz.
Yatak odaları sade ve minimalist düzende dekore edildiğinde ruhunuzu deşarj etmenizi sağlar. Bu şekilde dekore edilen yatak odaları insanın ruhunu açan ve insanı dinlendiren bir yapıya sahiptir. Ancak bu durumun aksi şekilde çok resim veya tablo ile dekore edilmiş olan yatak odaları çok fazla eşya oluşturacağından yatak odalarında karmaşık ve insanı boğan bir yatak odasına sahip olmasına neden olur. Örnek yatak odasında olduğu gibi sade bir şekilde dekore edilmiş ve bir adet tablo ile süslenmiş olan yatak odası ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir yatak odası olarak dekore edilmiş.
Yatak odalarında kullanılan dijital aletler için kullanacağınız tesisat kabloları yatak odasının zemininden geçiyorsa bu durum kablo karmaşasına neden olacaktır. Böyle bir durumda yatak odanızda karmaşa ve düzensizlik hakim olacaktır. Bu tür yatak odası sizi dinlendirmek yerine psikolojik olarak daha fazla yorulmanıza neden olur. Bu nedenle yatak odalarınızda kablo karmaşası oluşturmadan düzenli bir şekilde dekore edebilirsiniz.