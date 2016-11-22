현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yatak odasında herkes tarafından yapılan 5 hata

umit atdağ umit atdağ
The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects Modern Yatak Odası
Loading admin actions …

Yatak odası dekorasyonlarında  genel olarak yapılan hatalar nedeniyle yatak odası dekorasyonları istenilen canlılığa sahip olmamakla birlikte genel dekorasyonun dokusuna da uymamaktadır. Gömme dolap, su yatağı, banyo ve dekorasyonu, gibi tüm dekorasyon aksesuarlarını bir arada uyumlu kullanmak ve mükemmel bir yatak odası oluşturmak için titiz bir çalışma yapmanız şarttır. Gün içinde oluşan tüm yorgunluğu akşam yatak odasında  dinlenmek ve deşarj olmak için hatasız bir şekilde dekore edilmiş bir yatak odasına ihtiyacınız vardır. Gerçekte eksiksiz ve kusursuz bir yatak odası dekorasyonu yapmak oldukça zor olduğu için bir çok hata ortaya çıkar. Bu hatalara ve tekrarlara düşmeden bir yatak odası dekorasyonu yapmak için homify yatak odası dekorasyonlarında yapılan 5 hatayı titiz ve detaylı bir şekilde inceleyip yatak odalarınızda uygulamalısınız.

Rahatsız yatak tercihi

明暗のあるシンプルモダンの家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ Modern Yatak Odası
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

Hayatımızın üçte birini uyku halinde geçiriyoruz.  Uyku halinde geçirdiğimiz süreyi rahatsız bir yatak üzerinde geçirmek  yerine sağlıklı bir yatakta geçirmek gün içindeki ruh halimizi olumlu şekilde etkileyeceği gibi yatak odası içerisinde çirkin duran yatak yerine de şık bir şekilde duracaktır. Bir mobilya parçası olarak düşünmek yerine yatak odasının ana unsuru olarak ele almak ve rahat bir yatak tercih etmek  şık ve zarif çarşafları ile muhteşem bir yatak odasına sahip olmanızı da sağlayacaktır. Örnek resimde rahat ve konforlu bir yatak tercihi yapılmış ve dekorasyon oldukça şık bir şekilde hayata geçirilmiş.

Yatak odası dağınıklığı

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS Minimalist Yatak Odası
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

Yatak odasında yer alan elbise gardırobu, çamaşır dolabı gibi muhafaza alanları yeterli olmaz ise her zaman dağınık ve fazla eşya ile dekore edilmiş görüntü veren bir yatak odasına sahip olursunuz. Bu durum hem düzenli bir yatak odası sahibi olmamanızı hem de yatak odanızın her zaman dolu ve çirkin görünmesine neden olur. Bu durumun oluşmaması için muhafaza alanları yeterli olan bir yatak odası dekorasyonu yapmalı ve yatak odanızın sürekli derli toplu olmasını sağlayarak şık, zarif ve estetik bir yatak odasında rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Küçük halıların dağınıklığı

интерьер в экостиле, kristinavoloshina kristinavoloshina Rustik Yatak Odası
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Yatak odalarında yere serilen halıyı tek bir halı yerine küçük küçük çok sayıda halıdan tercih etmeniz yatak odanızın dağınık ve kötü görünmesine neden olur. Ayrıca küçük halılar sürekli dağılacağı için düzensiz bir yatak odası oluşturur. Çok sayıda küçük halı yerine bir adet geniş ve tüylü bir halı tercih etmeniz yatak odanızın mükemmel ve çok zarif bir yatak odasına sahip olmanızı sağlar. Bu sayede hem fazla halı temizleme ve düzenleme derdinden de kurtulmuş olursunuz.

Çok sayıda resim ve tablo

The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects Modern Yatak Odası
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

Yatak odaları sade ve minimalist düzende dekore edildiğinde ruhunuzu deşarj etmenizi sağlar.  Bu şekilde dekore edilen yatak odaları insanın ruhunu açan ve insanı dinlendiren bir yapıya sahiptir. Ancak bu durumun aksi  şekilde çok resim veya tablo ile dekore edilmiş olan yatak odaları  çok fazla eşya oluşturacağından yatak odalarında karmaşık ve insanı boğan bir yatak odasına sahip olmasına neden olur. Örnek yatak odasında olduğu gibi sade bir şekilde dekore edilmiş ve bir adet tablo ile süslenmiş olan yatak odası ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir yatak odası olarak dekore edilmiş.

Kablo karmaşası

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Yatak Odası
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Yatak odalarında kullanılan dijital aletler için kullanacağınız tesisat kabloları  yatak odasının zemininden geçiyorsa bu durum kablo karmaşasına neden olacaktır. Böyle bir durumda yatak odanızda karmaşa ve düzensizlik hakim olacaktır. Bu tür yatak odası sizi dinlendirmek yerine  psikolojik olarak daha fazla yorulmanıza neden olur. Bu nedenle yatak odalarınızda  kablo karmaşası oluşturmadan düzenli bir şekilde dekore edebilirsiniz.

Palet kullanarak yapabileceğiniz 12 mobilya
Bu hatalardan siz de kaçınabiliyor musunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler