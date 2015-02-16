Saray gibi bir villa

Bu son derece seçkin, lüks ve asil villanın, ya da belki köşk demek daha doğru olur, basit bir ev olmadığının farkındayız. O yüzden sıradan bir evi değerlendirirken kullandığımız kavramlar belki bir parça anlamsızlaşabilir bu olağanüstü villadan söz ederken. Yine de sanıyoruz şunu söylemek yanlış olmaz, bir evin, bir mekanın karakterini en çok belli eden yerlerden biri ana girişi, antresi ya da holüdür. Adeta bir fuaye genişliğindeki bu antrede ise, her bir santimi için incelikle işlenmiş duvarlar, zemin, tavanlar, kapılar, merdivenler ve tüm diğer parçalar, insanı büyülüyor.