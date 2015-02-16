Saray gibi bir villa

Bazı insanlar gösterişten, debdebeden, hatta lüks eşyalardan hoşlanmazlar. Bunda yadırganacak bir şey yoktur elbette. Fakat bazı şeyler de tüm bunları sevsin ya da sevmesin, her insanı ortak bir kanaatte buluşturacak kadar güzel olabiliyorlar. Bu yazımızda ele alacağımız, Ankara merkezli bir firma olan Nuevo Tasarım imzalı bu olağan üstü villa da o güzel şeylerden biri. Gösterişli tasarımlardan hoşlanmıyor da olsanız, bu villanın odalarına, eşyalarına, hatta duvarlarına ve zeminine bile bakmaktan, hayran olmaktan kendinizi alamayacaksınız. Saray hayatını gerçek anlamda yirmi birinci yüzyıla taşımayı, bugünün dünyasında gerçek bir saray nasıl olurdu sorusuna fiilen yanıt vermeyi başarmış Nuevo Tasarım. Aklınızdan kolay kolay çıkaramayacağınız bu villaya birlikte göz atalım.
Bu son derece seçkin, lüks ve asil villanın, ya da belki köşk demek daha doğru olur, basit bir ev olmadığının farkındayız. O yüzden sıradan bir evi değerlendirirken kullandığımız kavramlar belki bir parça anlamsızlaşabilir bu olağanüstü villadan söz ederken. Yine de sanıyoruz şunu söylemek yanlış olmaz, bir evin, bir mekanın karakterini en çok belli eden yerlerden biri ana girişi, antresi ya da holüdür. Adeta bir fuaye genişliğindeki bu antrede ise, her bir santimi için incelikle işlenmiş duvarlar, zemin, tavanlar, kapılar, merdivenler ve tüm diğer parçalar, insanı büyülüyor.
Vİllanın tüm diğer mekanları gibi salonu da son derece geniş, ferah ve yüksek tavanıyla da ayrıca dikkat çekiyor. Tavanda gizlenmiş aydınlatmalar mekana modern bir dokunuş getirse de, ağırlıklı olarak geleneksel bir üslup hakim salonda. Mobilya ve aksesuarlar klasik ama hiç eskimeyecek bir tarzda. Kahverengi ve krem rengi tonlarının tercih edilmesi, köşelerde ise parlak işlemelere yer verilmesi asil görüntüyü perçinliyor.
Böylesine ihtişamlı bir villanın ana yatak odasında basit bir ikiz yatak, tuvalet masası, baza fırfırı gibi şeyler görmeyi zaten beklemiyorduk. Ama ne yalan söyleyelim, bu kadarını göreceğimizi de sanmamıştık. Adeta bir Hollywood filmi setinden çıkmış gibi görünen böyle bir yatak odasında uyumak, modern, minimal çizgide mobilyaların hakim olduğu bugünün dünyasında, çok fazla insanın erişebildiği bir şans değil.
Bir evin rengini belirleyen şeylerden biri en az kullanılan, hatta fiilen pek de fazla işlevi olmayan alanlarda bile görünen dokunuşlardır. Bu villanın son kat holünde işte tam da bunu görüyoruz. Tavandaki avizeden duvarladaki aynalara, tavana yakın konumlandırılmış yatay pencerelere, merdivenlerdeki işlemelere ve zeminde kullanılan birinci sınıf mermer döşemeye varana kadar bütün detaylarından mükemmellik akıyor adeta.
Saray gibi bir villa derken şaka yapmadığımızı artık anlamışsınızdır herhalde. Keyifli molalar için düşünülmüş bu mekandaki bir saray kuşluğunu andıran atmosfer de bunu pekiştiriyor. Bahçeye açılan geniş cam kapıdaki müthiş incelikte işlemeler ve tam anlamıyla geleneksel Osmanlı ahşap işçiliğindeki zerafeti yansıtan ahşap kapılar ve yine zemindeki muhteşem mermer, bu basit dinlenme alanını görkemli bir odaya dönüştürüyor.
Pek çok yazımızda değindiğimiz üzere, banyolar evlerin karakterini belirleyen mekanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Adeta bir evin gizli kahramanlarıdır banyolar. Bu banyoda da gördüğünüz gibi evin her köşesine işlemiş asalet ve zarafet hiç eksilmeden aynen devam ediyor. Altın rengi işlemelerden olağanüstü güzellikteki dolaplara, aynaya ve aynanın arkasında kullanılan duvar kağıdına varana kadar, müthiş bir emekle ve ustalıkla örülmüş bu banyonun sahiplerini hayatına değer katacağına hiç şüphe yok.
Geleneksel Osmanlı hamamlarındaki dokuyu modern banyo unsurlarıyla birleştirerek ortaya hem fonksiyonel, hem de evin genel asil çizgisinden ödün vermeyen bir tarz yaratmayı başarmış Nuevo Tasarım'ı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Bir tarafta cam bölmeyle ayrılmış modern duş ünitesi, diğer yanda ise hamam esintisini eve taşıyan bir hidromasajlı küvet kullanılmış. Hidromasajlı küvetin arkasında kalan duvardaki özel aydınlatmalar ve Selçuklu esintileri taşıyan işlemeler de gözden kaçmıyor.