Mutfağınız için kusursuz uyumu seçeceğiniz malzemelerle yakalayın

Mutfak dekorasyonunda stil bütünlüğü ve renk dengesi şık bir görüntü oluşturmak için son derece önemlidir. Bu iki önemli unsuru sağlayabilmek için dekorasyonda kullanılacak materyallere dikkat etmek gerekir. Hangi stil için hangi materyallerin daha iyi sonuç verdiğini ve hangilerinin birbirleriyle başarılı kombinasyon oluşturduğunu öğrenmek için dekoratörlerden ya da iç mimarlardan yardım almanız mümkün. Dekorasyonunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız, daha iyi bir renk ve stil uyumu sağlayabilmek için ne kadar çok örnek tasarım incelerseniz o kadar iyi sonuç alabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunuzda kullanabileceğiniz malzemelere ışık tutmak için bu yazımızda sizlere en çok tercih edilen alternatiflerden bahsedeceğiz. Birbirinden şık mutfak dekorasyonlarında kullanılan bu ürünleri görünce mutfağınızı yenilemek için sabırsızlanacaksınız.
Mutfak dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilecek farklı örnekler için “İç açıcı bir mutfak için 8 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarında belki de en sık kullanılan ürünlerin başında ahşap bazlı malzemeler geliyor. Lake ve MDF gibi malzemeler hem kullanışlı ve şık oldukları için, hem de sağlam ve hesaplı oldukları için hemen her mutfakta kendilerine yer buluyorlar. Eğer siz de mutfaklarınızda ahşap görüntüsünden hoşlanıyorsanız bu ürünlerden faydalanabilirsiniz. Lake ve MDF'nin bir diğer avantajı da renk ve desen seçeneğinin sonsuz olmasıdır. Ahşap malzemenin dayanıklılığını ve doğallığını onlarca farklı renk ve desenle birleştirebilirsiniz. Böylece dekorasyon oluştururken zorluk da çekmezsiniz.
Masif ahşap özellikle rustik, kırsal, iskandinav ve akdeniz gibi doğallığın ön planda olduğu dekorasyonlarda tercih edilse de birçok farklı stile de uyum sağlayabiliyor. Örneğin ham yapısı sayesinde endüstriyel bir tasarımda masif ağaç ürünleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Masif ağaç malzemeden imal edilmiş tezgah ve dolaplar, ferforje ve taş malzemelerle kullanıldığında rustik ve kırsal gibi stillere, cam ve çelik malzeme ile birlikte kullanıldığına modern ve endüstriyel gibi stillere uyum sağlayacaktır.
Mutfak dekorasyonunda çelik malzemenin kullanım alanı oldukça geniştir. Dolaplarda, raflarda, lavabo ve tezgahta, ankastre ekipmanlarda ve hatta buzdolabında bile çelik malzeme kullanıldığını görebilirsiniz. Sağlam ve kullanışlı bir malzeme olduğu için uygulandığı her alanda iyi sonuçlar verir ancak stil ve renk dengesi oluştururken dikkatli seçim yapmanız gerekebilir. Endüstriyel bir tasarımda çeliği dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ancak modern, iskandinav gibi stillerde ahşap ya da cam malzemelerle birlikte kullanmanız gerekebilir. Renk dengesi için de mutfağınızın diğer özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin siyah ve kahverengi ile kombin yapmak istiyorsanız mutfağınızın en iyi şekilde aydınlanmasına özen göstermelisiniz. Beyaz ile kombinasyonunda ise vurgu renklerine ihtiyaç duyabilirsiniz.
Vurgu renklerinden bahsetmişken; özellikle beyaz mutfak dekorasyonlarında en iyi sonucu renkli taş malzemeden üretilmiş tezgahlardan alabilirsiniz. Hem ferah bir görüntü oluşturan hem de tasarıma canlılık katan renkli taş tezgahlar sağlamlığı ve dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. Bu malzemeyi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken şey ise ısı ve çizilmelere karşı dikkatli davranmanız gerekeceğidir.
Granit malzemenin hemen her konuda tezgah için en iyi seçim olduğunu bilirsiniz. Dayanıklı, sağlam, şık, uzun ömürlü ve son derece stil sahibi olan granit tezgahlar özellikle siyah ve beyaz kontrast dengenin kullanıldığı dekorasyonlara çok yakışıyor. Tek dezavantajı ise diğer malzemelere göre biraz daha pahalı olmasıdır. Doğal taş sınıfına giren granitlerin renk ve desen seçeneği de sınırlıdır bu nedenle dekorasyonu özen gerektirebilir.
Rustik stilin vazgeçilmez ögelerinden olan desenli seramikleri özgün bir tarz yakalamak için kullanabilirsiniz. Mutfağınızın herhangi bir alanında kullanabileceğiniz desenli karo ve seramikler stilinizi güçlendirebilir. Alın taşı olarak veya masif masaların bir kısmına uygulayabileceğiniz seramikler mutfağınızın havasını değiştirebilir.