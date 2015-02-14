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Sevginizi gösterin!

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Sevgililer Günü, çiftlerin hatta kimi zaman arkadaşların birbirlerine sevgi göstermek için vesile olan özel bir gün. Sevgililerin mesajlar, mektuplar ve hediyeler yoluyla sevgilerini gösterdikleri yılın bu en romantik günü, kimilerince yalnızca ticari bir şey olarak görülüyor olsa da, yine de sevdiklerimize hediyeler vermek için çok güzel bir bahane. O yüzden kendinize mazeretler üretmeyi bir an önce bırakın ve sevgiliniz için hediyelerin de işin içinde olduğu küçük sürprizler hazırlayın.  Ne kadar çok emek verirseniz o kadar uzun yıllar hatırlayacağınız bir anı çıkacak ortaya.

Kalbinin sesini dinle

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design Inmovimento

popheArt

design Inmovimento
design Inmovimento
design Inmovimento

Kalbinizin sesini dinleyin, en doğrusunu her zaman o söyleyecektir. Kimin sizin için doğru kişi olduğunu ona sorun. Bırakın kararlarınıza o yön versin. Belki de kalbimizi yeterince dinlemediğimiz için bu kadar çok derdimiz vardır bu yüzyılda. Peki sevginizin simgesi olan kalbinizin şeklinde kocaman bir hediyeye ne dersiniz? Bu kocaman kırmızı kalbi beğenmeyecek bir sevgili olduğunu hiç sanmıyoruz. Sevgiliniz için bundan daha mükemmel bir hediye olabilir mi?

Detaylar önemlidir

Almofadas Geométricas Palavras, CasaLouca CasaLouca Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
CasaLouca

CasaLouca
CasaLouca
CasaLouca

Sevgililer Günü için evinizi dekore etmek kolay bir iş değil. Hem Sevgililer Günü için nasıl bir dekorasyon yapmak gerekir? Zaten kimin böyle bir iş için vakti ve sabrı var ki? Evet, şimdi bu bahaneleri bir kenara atmanın zamanı geldi. Sevgililer Günü dekorasyonu denince aklınıza yalnızca kırmızı kalpli yastıklar, kırmızı balonlar ve kırmızı başka şeyler gelmesin, bu şık yastıklar da pekala böyle bir dekorasyonun ana malzemesi olabilirler. Detaylara dikkat edin ve yaratıcı eşyalarla kendi tarzınızı yaratın.

Kalp mi, neden olmasın?

Cutting Boards, Lu Ink Lu Ink Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Lu Ink

Lu Ink
Lu Ink
Lu Ink

Eğer yaratıcılığınızı konuşturmayı başaramıyorsanız, bu görseldeki gibi şık bir kalp figürü de günü kurtarmaya yetebilir. Onu yatak odanızın kapısına asın ve diğer yarınıza sevginizi anlatan bir not yazın. Daha fazlasına ihtiyacınız yok. Önemli olan hatırlamak ve bir hatıra yaratmaktır.

Basit ama etkili

Gommettes Alphabet, OMY OMY Duvar & ZeminDuvar Süsleri
OMY

OMY
OMY
OMY

Hediyelerin ve hediye alıp vermenin, sayısız güzel tarafının karşısındaki tek kötü yanı, bir süre sonra unutulup bir kenara konmalarıdır. Öyle bile olsa senede birkaç gün onları gördüğümüzde, onları alırken yaşadığımız sevinci tekrar duyarız. Ama gündelik hayatta da kullanılabilecek hediyeler yine de en güzelleridir. Mesela Sevgililer Günü'ne özel işlemelerle süslenmiş bu kahvaltı kasesi. Sevginizi göstermek için basit ama etkili bir hediye. Üstelik sevgilinizin her sabah sizi hatırlamasını da garanti ediyor.

Hiç bitmeyen Sevgililer Günü

Display, LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N MutfakYemek Takımı & Bardaklar
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

Sevgililer Günü gerçek hayatta bir gün sürüyor olabilir. Ama Sevgililer Günü ruhunu yansıtan bir dekorasyon siz istediğiniz sürece evinizi süslemeye devam edebilir. Sıcak bir atmosfer yaratacak kadar çiçek alın ve odanızı şekillendirin. Sevgiliniz yapmasa bile onu beklemenize gerek yok, ipleri elinize alın ve gününüzü sırf kendiniz için bile güzelleştirin.

Sevginizi gösterecek bahçe mobilyaları

AGATHA, Vondom Vondom BahçeMobilyalar
Vondom

AGATHA

Vondom
Vondom
Vondom

Bahçenizi veya balkonunuzu süsleyecek bu güzel kalp şekilli mobilyalara ne dersiniz? Sevgililer Günü renginin kırmızı olduğu düşünülür hep. Ama sevgiyi tek renge hapsetmeye ne gerek var? Bu harika mor parçalar da sevginizi kırmızı kadar yansıtmayacak mı? Bizce fazlasıyla yansıtacaktır. Sevgilinizle oturup vakit geçirmek için harika değil mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Nasıl kutlasak?

tone_bucket LL Rin crossing MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Rin crossing

tone_bucket LL

Rin crossing
Rin crossing
Rin crossing

Hâlâ Sevgililer Günü için bir programınız yok mu? Yoksa ne yapacağınıza karar mı veremediniz? Sevgiliniz için hazırlayacağınız sürpriz bir pikniğe ne dersiniz? Yakınlardaki bir parkta veya belki deniz kenarında olabilir. Pikniğe uygun küçük bir yemek ve elbette kutlama için şarabınızı da ihmal etmeyin. Emeğinize değeceğine emin olabilirsiniz. 

Şekerleme olmadan olmaz

Makastool, LI-VING design ideas LI-VING design ideas Ofis Alanları & Mağazalar
LI-VING design ideas

LI-VING design ideas
LI-VING design ideas
LI-VING design ideas

Sevgililer Günü'nde aşkımızı kutluyoruz, ve hiçbir kutlama çikolata ve şekerlemeler olmadan olmaz. Öyleyse evinizi makaronlarla dekore etmeye ne dersiniz? Hem klasik kalp desenleri gibi sıradan ve alışıldık değil, hem de fonksiyonel. Şeker gibi bir Sevgililer Günü için daha ne olsun?

Yastığı sanata dönüştüren eller
Sevgililer Günü'nde hediye fikirleri ve farklı ürünler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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