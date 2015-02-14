Sevginizi gösterin!

Sevgililer Günü, çiftlerin hatta kimi zaman arkadaşların birbirlerine sevgi göstermek için vesile olan özel bir gün. Sevgililerin mesajlar, mektuplar ve hediyeler yoluyla sevgilerini gösterdikleri yılın bu en romantik günü, kimilerince yalnızca ticari bir şey olarak görülüyor olsa da, yine de sevdiklerimize hediyeler vermek için çok güzel bir bahane. O yüzden kendinize mazeretler üretmeyi bir an önce bırakın ve sevgiliniz için hediyelerin de işin içinde olduğu küçük sürprizler hazırlayın. Ne kadar çok emek verirseniz o kadar uzun yıllar hatırlayacağınız bir anı çıkacak ortaya.