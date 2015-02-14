Önce & Sonra: Bir havuz ofise nasıl dönüşür?

Kullanılmayan ve harabeye dönmüş bir binaya çok farklı bir kullanım amacıyla yeni bir kimlik kazandırılması Homify ekibinin de, takipçilerinin de çok sevdiği bir durum. Bu tarz değişiklikleri konu ettiğim Önce&Sonra yazıları her zaman büyük ilgi uyandırıyor. Bugün konu edeceğimiz bina da başta söylediğimiz duruma çok uygun bir örnek. Southampton'da kullanılmayan bir kapalı havuz, tasarımcı olan mal sahipleri tarafından çok başarılı biçimde bir tasarım ofisine dönüştürülmüş. Havuza ihtiyaçları olmadığını Walk Interior Design'in sahibi çift, emektar binanın tasarım ofisi olabilme potansiyelini görüp kolları sıvamışlar. Ortaya çıkan sonuç muhteşem. Hazırsanız bu dönüşümü birlikte inceleyelim.
Gördüğünüz gibi bu çatının altında uzun zaman önce kullanılabilen bir havuz varmış. Burayı bir tasarım ofisine çevirmek için bir hayli zahmetli bir çalışma gerekiyor. Ancak bu iş yükü Walk çiftini yıldırmamış, aksine çift sonucu düşündükçe işe daha bir güçlü sarılmış.
Bir zamanlar kaderine terk edilmiş havuz hummalı bir çalışmanın ardından aydınlık ve ferah bir tasarım stüdyosuna dönüşmüş. Çiftin rahatça çalışabileceği geniş bir mekana dönüşen ofiste iki çalışma masası zeminden tavana uzanan camdan ön cepheye bakıyor. Eski polikarbon malzemeden yapılmış çatının yerine izolasyonlu panellerden yapılmış bir tavan yerleştirilmiş ve yeni bir arka duvar yapılmış. Mekana genel olarak bir endüstriyel tarz hakim. Sıvasız beton, açıkta bırakılmış ahşap çatı iskeleti, çatı destekleri, tavandan sallanan endüstriyel tarzdaki lambalar, alüminyum sandalyeler ve fayans döşeli arka duvar sözünü ettiğimiz endüstriyel tarzı destekleyen unsurlar. Ayrıca tavana asılan kullanılmayan bisiklet endüstriyel tarzı desteklediği gibi bisikletin sadece işlevsel değil aynı zamanda dekoratif olarak kullanılabileceğini de gösteriyor.
Binada daha önce bir havuz olduğuna delalet eden tek şey yer seviyesinin altındaki zemin. Havuz çukurunu doldurup yer seviyesine getirmek yerine, dipteki zemine ulaşmak için bir kaç basamak kullanılmış. 30 metrekarelik alanda büyük hacim kaplayan havuz çukuru doldurulmayarak maliyetlerde minimumda tutulmuş.
Stüdyonun zeminini yer seviyesinin altında tutarak, tavan yüksekliği 3 metrede tutulmuş ve mekanın basık olması önlendiği gibi mekana bolca gün ışığının girmesi sağlanmış. Açıkta bırakılan ahşap çatı iskeleti yatay desteklerle güçlendirilmiş ve eskiye göre daha ağır olan tavan kaplamasını taşımasına yardımcı olunmuş. Walk çiftinin çalışacağı çalışma masalarının yanında dosya ve evrakların konulacağı raflar ve müşterilerle toplantı yapılabilecek ufak bir toplantı masası da mekanı daraltmadan sığdırılmış. Walk çifti evlerinin bahçesindeki havuzu ofise çevirerek, sabah kalktıklarında trafiği düşünmeden iş yerlerine ulaşabiliyor. Ne büyük rahatlık değil mi?
Sothampton'da güneşli gün sayısı Türkiye'yle kıyasla çok daha az. Ancak Walk çifti bu kısıtlı güneşli günlerin de keyfini çıkarabilmenin yolunu bulmuş. Yeni ofislerinin önünde mermer ve ateş tuğladan bir veranda yapmışlar ve ofisin endüstriyel tarzına uyumlu metal bir masa ve sandalyeler koymuşlar. Güneşli günlerde öğle yemeklerinin ya da klasik 5 çaylarının tadını bahçede çıkaracaklar.
Yeni stüdyonun bir başka iyi özelliği ise çatının güneş panelleriyle kaplı olması. Arka tarafta görülen evin çatısı gibi giydirme çatı yerine daha az zahmetle kurulan güneş panelleri tercih edilmiş. Bu paneller sayesinde sadece stüdyo değil evin ihtiyacı olan elektrik de üretiliyor. Walk çifti hem çevreye, hem de bütçelerine katkı sağlıyor.
Sadece iki ayda tamamlanan ve 25000 pounda mal olan dönüşüm projesi eve fazlasıyla değer kattığı gibi, evden işe mesafeyi iki adıma indirerek Walk çiftinin hayatını da oldukça kolaylaştırmış. Çift stüdyoya New York'tan buldukları yaya geçitlerinde kullanılan
Geç/Geçme yazılı trafik ışığını da asarak, şık mekanlarına kişisel bir dokunuşta bulunmuşlar.