Önce & Sonra: Bir havuz ofise nasıl dönüşür?

Kullanılmayan ve harabeye dönmüş bir binaya çok farklı bir kullanım amacıyla yeni bir kimlik kazandırılması Homify ekibinin de, takipçilerinin de çok sevdiği bir durum. Bu tarz değişiklikleri konu ettiğim Önce&Sonra yazıları her zaman büyük ilgi uyandırıyor. Bugün konu edeceğimiz bina da başta söylediğimiz duruma çok uygun bir örnek. Southampton'da kullanılmayan bir kapalı havuz, tasarımcı olan mal sahipleri tarafından çok başarılı biçimde bir tasarım ofisine dönüştürülmüş. Havuza ihtiyaçları olmadığını Walk Interior Design'in sahibi çift, emektar binanın tasarım ofisi olabilme potansiyelini görüp kolları sıvamışlar. Ortaya çıkan sonuç muhteşem. Hazırsanız bu dönüşümü birlikte inceleyelim.